https://ria.ru/20230505/gorlovka-1869843444.html
Украинские войска выпустили 11 снарядов по Горловке в ДНР
Украинские войска выпустили 11 снарядов по Горловке в ДНР - РИА Новости, 05.05.2023
Украинские войска выпустили 11 снарядов по Горловке в ДНР
Украинские войска за час выпустили 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T10:39
2023-05-05T10:39
2023-05-05T10:39
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представительство ДНР в СЦКК сообщало ранее об обстреле этого же района Горловки в 9.15. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров. О последствиях в обоих случаях пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили 11 снарядов по Горловке в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили за час 11 натовских снарядов по Горловке в ДНР
ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости.
Украинские войска за час выпустили 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в Telegram-канале
представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.00 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Представительство ДНР в СЦКК сообщало ранее об обстреле этого же района Горловки в 9.15. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров. О последствиях в обоих случаях пока не сообщается.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.