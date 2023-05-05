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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 05.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:18 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/gorlovka-1869815071.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 05.05.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска утром в пятницу вновь обстреляли Горловку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T06:18
2023-05-05T06:18
специальная военная операция на украине
горловка
украина
сцкк
стирол
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска утром в пятницу вновь обстреляли Горловку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, в 5.00 украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по поселку Новобахмутовка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230504/pogibshiy-1869794282.html
горловка
украина
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горловка, украина, сцкк, стирол, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, СЦКК, Стирол, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Горловку

ВСУ выпустили по Горловке в ДНР три снаряда калибром 152 миллиметра

© Иван Сергеевич Приходько/TelegramПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки
© Иван Сергеевич Приходько/Telegram
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска утром в пятницу вновь обстреляли Горловку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 05.50 – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Кроме того, в 5.00 украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по поселку Новобахмутовка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаСЦККСтиролДонецкая Народная Республика
 
 
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