https://ria.ru/20230505/gorlovka-1869815071.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 05.05.2023

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска утром в пятницу вновь обстреляли Горловку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T06:18

2023-05-05T06:18

2023-05-05T06:18

специальная военная операция на украине

горловка

украина

сцкк

стирол

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска утром в пятницу вновь обстреляли Горловку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, в 5.00 украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по поселку Новобахмутовка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230504/pogibshiy-1869794282.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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горловка, украина, сцкк, стирол, донецкая народная республика