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В районе курганской деревни Заозерная ликвидировали открытое горение

В районе курганской деревни Заозерная ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 05.05.2023

В районе курганской деревни Заозерная ликвидировали открытое горение

Спасатели ликвидировали открытое горение в районе деревни Заозерная в Курганской области, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T20:43

2023-05-05T20:43

2023-05-05T20:43

курганская область

россия

заозерный

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

природные пожары в россии

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в районе деревни Заозерная в Курганской области, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее в пятницу в МЧС России сообщали, что спасателям удалось предотвратить угрозу распространения огня с ландшафтного пожара на территорию населенного пункта в Курганской области, в готовности был вертолет Ми-8 МЧС. Позднее в МЧС сообщали, что природный пожар локализован на площади 10 гектаров. "На пожаре в районе деревни Заозерная в Курганской области ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении. Крупный пожар в регионе произошел в конце апреля. Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, площадь пожара в деревне Логоушка составила 6 тысяч квадратных метров, огнем были охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горела на 80 гектарах. Позже стало известно, что от пожара пострадали почти 80 строений, тогда погибла женщина.

https://ria.ru/20230505/pozhar-1870051456.html

курганская область

россия

заозерный

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курганская область, россия, заозерный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, природные пожары в россии