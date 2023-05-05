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В районе курганской деревни Заозерная ликвидировали открытое горение
В районе курганской деревни Заозерная ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 05.05.2023
В районе курганской деревни Заозерная ликвидировали открытое горение
Спасатели ликвидировали открытое горение в районе деревни Заозерная в Курганской области, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T20:43
2023-05-05T20:43
2023-05-05T20:43
курганская область
россия
заозерный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
природные пожары в россии
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в районе деревни Заозерная в Курганской области, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее в пятницу в МЧС России сообщали, что спасателям удалось предотвратить угрозу распространения огня с ландшафтного пожара на территорию населенного пункта в Курганской области, в готовности был вертолет Ми-8 МЧС. Позднее в МЧС сообщали, что природный пожар локализован на площади 10 гектаров. "На пожаре в районе деревни Заозерная в Курганской области ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении. Крупный пожар в регионе произошел в конце апреля. Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, площадь пожара в деревне Логоушка составила 6 тысяч квадратных метров, огнем были охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горела на 80 гектарах. Позже стало известно, что от пожара пострадали почти 80 строений, тогда погибла женщина.
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курганская область, россия, заозерный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, природные пожары в россии
Курганская область, Россия, Заозерный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Природные пожары в России
В районе курганской деревни Заозерная ликвидировали открытое горение
Спасатели ликвидировали открытое горение в районе деревни Заозерная в Курганской области