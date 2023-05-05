https://ria.ru/20230505/gladkov-1869994936.html

Гладков напомнил белгородским безработным о гранте на собственное дело

Гладков напомнил белгородским безработным о гранте на собственное дело - РИА Новости, 05.05.2023

Гладков напомнил белгородским безработным о гранте на собственное дело

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков напомнил, что безработные региона могут получить единовременную выплату в 250 тысяч рублей на открытие... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T17:29

2023-05-05T17:29

2023-05-05T17:29

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847187480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2f105fd7c423325dab087b204d0e6be.jpg

БЕЛГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков напомнил, что безработные региона могут получить единовременную выплату в 250 тысяч рублей на открытие собственного дела, в бюджете на эти цели заложено более 10,7 миллиона рублей, сообщила пресс-служба правительства региона. В пресс-службе пояснили, что в рамках государственной программы "Содействие занятости населения Белгородской области" безработным гражданам предоставляется единовременная финансовая помощь на осуществление предпринимательской деятельности. "С 1 октября 2022 года ее размер был увеличен со 150 до 250 тысяч рублей. В 2022 году на открытие своего дела гранты получили 69 граждан, в том числе четыре человека с инвалидностью, на общую сумму 12,8 миллиона рублей", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба. Получателями средств стали 47 женщин и 22 мужчины в возрасте от 22 до 59 лет. Это на восемь граждан больше, чем в 2021 году. Как отметил губернатор, благодаря государственной поддержке белгородцы смогли начать свое дело в самых разных сферах деятельности: создать курсы коррекционно-развивающих занятий для детей; английского языка; оказывать психологическую помощь и социальные услуги; организовать конный прокат и прогулки на лошадях; производить кондитерские изделия, зефир и мармелад; предоставлять парикмахерские услуги. "Популярными направлениями предпринимательской деятельности в сфере сельскохозяйственного производства были разведение скота, птицы; выращивание и реализация винограда, малины, декоративных растений", - отметили в пресс-службе правительства региона. Также отмечается, что в 2023 году в областном бюджете для поддержки безработных граждан на открытие своего дела предусмотрено более 10,7 миллиона рублей. Сейчас уже пять человек получили финансовую помощь в 250 тысяч рублей. Средства грантов были ими направлены на приобретение оборудования для производства домашних полуфабрикатов, выращивания овощей и ягод, разведение крупного рогатого скота, открытие салона красоты. Гладков привел в пример безработного жителя села Стригуны Борисовского района, который в начале 2022 года получил грант на осуществление предпринимательской деятельности по выращиванию картофеля и иных овощей в открытом грунте. Предприниматель намерен и дальше развивать свое дело, увеличивая земельные площади и разнообразие сортов картофеля. Как уточнили в правительстве региона, для получения средств областного бюджета на открытие собственного дела безработному гражданину необходимо подать заявку в территориальный отдел центра занятости населения Белгородской области по месту жительства.

https://ria.ru/20230504/agrarii-1869766097.html

https://ria.ru/20230426/obstrely-1867907328.html

https://ria.ru/20230321/fond-1859573144.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белгородская область, вячеслав гладков, россия