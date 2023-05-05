https://ria.ru/20230505/gagauziya-1869942950.html

Шор заявил о готовности инвестировать в строительство аэропорта в Гагаузии

Шор заявил о готовности инвестировать в строительство аэропорта в Гагаузии - РИА Новости, 05.05.2023

Шор заявил о готовности инвестировать в строительство аэропорта в Гагаузии

Молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор заявил, что готов инвестировать 100 млн евро (110 млн долларов) в строительство аэропорта в Гагаузской... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T15:27

2023-05-05T15:27

2023-05-05T15:27

в мире

гагаузия

молдавия

кишинев

евгения гуцул

илан шор

григорий узун

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КИШИНЕВ, 5 мая – РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор заявил, что готов инвестировать 100 млн евро (110 млн долларов) в строительство аэропорта в Гагаузской автономии. Гагаузия - это автономное территориальное образование в составе Молдавии, с 1990 до декабря 1994 год она существовала как непризнанное государство, пока не был подписан документ о мирной интеграции Гагаузии на правах автономии. Административным центром региона является город Комрат. В минувшее воскресенье состоялся первый тур выборов главы региона. На этот пост претендовали восемь человек. По данным ЦИК, во второй тур перешли кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул с 26,47% голосов избирателей, и депутат местного парламента Григорий Узун с 26,4%. "На территории Гагаузии будет построен аэропорт по проекту, запланированному для Кишинева, но не реализованному по вине центральных властей. Сегодня я провел рабочее совещание со своей командой, мы приняли четкое решение реализовать этот проект на территории автономии. Этот проект будет стоить около 100 млн евро и позволит создать около 4 тысяч рабочих мест. Аэропорт на территории Гагаузии станет хабом между Востоком и Западом, он откроет новые возможности для бизнеса и станет стимулом для экономики региона", - заявил Шор в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. Он подчеркнул, что аэропорт в Гагаузии может появиться летом 2025 года. Политик призвал жителей Гагаузии принять активное участие во втором туре выборов главы автономии и поддержать кандидата от партии "Шор" Евгению Гуцул. Второй тур выборов главы Гагаузии Молдавии назначен на 14 мая. Сам Шор находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет тюремное заключение. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы по обвинению в банковских махинациях. Партия "Шор" с прошлого лета проводит в Кишиневе антиправительственные протесты Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.

https://ria.ru/20230505/moldaviya-1869631418.html

гагаузия

молдавия

кишинев

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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, илан шор, григорий узун