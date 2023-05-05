Филиппины заверили КНР, что базы США не будут использованы для нападения
Президент Филиппин Маркос заверил КНР, что новые базы США никому не представляют угрозу
© AP Photo / Jun DumaguingАмериканская подводная лодка USS Topeka в филиппинском порту Субик
© AP Photo / Jun Dumaguing
Американская подводная лодка USS Topeka в филиппинском порту Субик. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший сообщил, что заверил Китай в том, что базы, предоставленные им в пользование американским военным, не будут использованы для нападения на кого бы то ни было.
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"Филиппины предоставили США четыре новые базы. Я заверил министра иностранных дел Китая (Цинь Гана) в том, что они не станут военными объектами для нападения на кого бы то ни было", - сказал он, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS).
В феврале Филиппины в рамках Соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве предоставили американским военным доступ к четырем новым объектам на своей территории в дополнение к пяти согласованным ранее.
"США никогда не озвучивали возможность того, что эти объекты будут использованы для нападения. Это не их предназначение, не так они будут применяться", - сказал филиппинский лидер.
Маркос-младший завершает визит в США, в ходе которого его принял в Белом доме президент Джо Байден.
Маркос-младший сказал также, что США не просили Филиппины предоставить войска в случае конфликта с Китаем из-за Тайваня.