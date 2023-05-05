https://ria.ru/20230505/filippiny-1869808119.html

Филиппины заверили КНР, что базы США не будут использованы для нападения

Филиппины заверили КНР, что базы США не будут использованы для нападения - РИА Новости, 05.05.2023

Филиппины заверили КНР, что базы США не будут использованы для нападения

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший сообщил, что заверил Китай в том, что базы, предоставленные им в пользование американским военным, не будут... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T02:30

2023-05-05T02:30

2023-05-05T02:30

в мире

филиппины

сша

китай

фердинанд маркос

цинь ган

джо байден

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ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший сообщил, что заверил Китай в том, что базы, предоставленные им в пользование американским военным, не будут использованы для нападения на кого бы то ни было. В феврале Филиппины в рамках Соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве предоставили американским военным доступ к четырем новым объектам на своей территории в дополнение к пяти согласованным ранее. "США никогда не озвучивали возможность того, что эти объекты будут использованы для нападения. Это не их предназначение, не так они будут применяться", - сказал филиппинский лидер. Маркос-младший завершает визит в США, в ходе которого его принял в Белом доме президент Джо Байден. Маркос-младший сказал также, что США не просили Филиппины предоставить войска в случае конфликта с Китаем из-за Тайваня.

https://ria.ru/20230502/ssha-1869042486.html

филиппины

сша

китай

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в мире, филиппины, сша, китай, фердинанд маркос, цинь ган, джо байден