https://ria.ru/20230505/filial-1869951953.html
Филиал фонда "Защитники Отечества" откроется в Подмосковье
Филиал фонда "Защитники Отечества" откроется в Подмосковье - РИА Новости, 05.05.2023
Филиал фонда "Защитники Отечества" откроется в Подмосковье
Региональный филиал государственного фонда "Защитники Отечества" откроется в Подмосковье 1 июня, сообщает пресс-служба губернатора Московской области. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:58
2023-05-05T15:58
2023-05-05T17:36
новости подмосковья
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россия
сво
спецоперация
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Региональный филиал государственного фонда "Защитники Отечества" откроется в Подмосковье 1 июня, сообщает пресс-служба губернатора Московской области. Отмечается, что Фонд "Защитники Отечества" создан 3 апреля указом президента РФ. Учредителем является Правительство РФ. Фонд персонально сопровождает ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов, оказывает содействие по принципу "одного окна" - оформление соцподдержки, трудоустройство, организация ухода на дому. "Региональный филиал фонда будет располагаться в здании напротив Дома правительства Московской области – в Красногорске. Помещение сейчас ремонтируют, оснащают оборудованием и мебелью. Здесь будут комфортные зоны консультаций и предоставления услуг МФЦ, юристов, специалистов службы занятости. А, кроме того - кабинет психолога, детская комната, конференц-зал, библиотека, демонстрационная комната с реабилитационным оборудованием", - говорится в сообщении. Добавляется, что в филиале будут работать 7 штатных сотрудников и 15 выездных специалистов: МФЦ, юристы, эксперт медико-социальной экспертизы, соцработники, психотерапевт и другие. Также к проекту присоединятся 40 социальных координаторов – это сотрудники муниципальных центров поддержки участников СВО, в том числе ветеранов боевых действий, жены бойцов, волонтеры. "С 15 мая они будут проходить обучение на базе филиала РАНХиГС в Красногорске. До конца года число координаторов увеличится до 180 человек. Участие в работе филиала будет принимать и специально созданная региональная Межведомственная комиссия. Ее основная задача – содействие в решении проблемных вопросов, связанных с оказанием социальной поддержки", - поясняется в сообщении.
https://ria.ru/20230504/punkt-1869706387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, сво, спецоперация, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, СВО, Спецоперация, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Региональный филиал государственного фонда "Защитники Отечества" откроется в Подмосковье 1 июня, сообщает пресс-служба губернатора Московской области.
Отмечается, что Фонд "Защитники Отечества" создан 3 апреля указом президента РФ
. Учредителем является Правительство РФ. Фонд персонально сопровождает ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов, оказывает содействие по принципу "одного окна" - оформление соцподдержки, трудоустройство, организация ухода на дому.
"Региональный филиал фонда будет располагаться в здании напротив Дома правительства Московской области – в Красногорске
. Помещение сейчас ремонтируют, оснащают оборудованием и мебелью. Здесь будут комфортные зоны консультаций и предоставления услуг МФЦ, юристов, специалистов службы занятости. А, кроме того - кабинет психолога, детская комната, конференц-зал, библиотека, демонстрационная комната с реабилитационным оборудованием", - говорится в сообщении.
«
"Мы выполняем поручение президента – это все, что связано с заботой о наших героях, об их семьях. Как и во всех без исключения регионах, у нас развернута достаточно большая работа - в муниципалитетах созданы центры поддержки семей, мы находимся на постоянной связи и с детьми, и с супругами, и самими ребятами. Многие из наших глав выезжают в зону проведения СВО, стараемся там все самое необходимое также обеспечить", - сказал на заседании, посвященном открытию филиала, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Добавляется, что в филиале будут работать 7 штатных сотрудников и 15 выездных специалистов: МФЦ, юристы, эксперт медико-социальной экспертизы, соцработники, психотерапевт и другие. Также к проекту присоединятся 40 социальных координаторов – это сотрудники муниципальных центров поддержки участников СВО, в том числе ветеранов боевых действий, жены бойцов, волонтеры.
"С 15 мая они будут проходить обучение на базе филиала РАНХиГС в Красногорске. До конца года число координаторов увеличится до 180 человек. Участие в работе филиала будет принимать и специально созданная региональная Межведомственная комиссия. Ее основная задача – содействие в решении проблемных вопросов, связанных с оказанием социальной поддержки", - поясняется в сообщении.
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