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Филиал фонда "Защитники Отечества" откроется в Подмосковье - РИА Новости, 05.05.2023
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Новости Подмосковья
 
15:58 05.05.2023 (обновлено: 17:36 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/filial-1869951953.html
Филиал фонда "Защитники Отечества" откроется в Подмосковье
Филиал фонда "Защитники Отечества" откроется в Подмосковье - РИА Новости, 05.05.2023
Филиал фонда "Защитники Отечества" откроется в Подмосковье
Региональный филиал государственного фонда "Защитники Отечества" откроется в Подмосковье 1 июня, сообщает пресс-служба губернатора Московской области. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:58
2023-05-05T17:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
сво
спецоперация
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Региональный филиал государственного фонда "Защитники Отечества" откроется в Подмосковье 1 июня, сообщает пресс-служба губернатора Московской области. Отмечается, что Фонд "Защитники Отечества" создан 3 апреля указом президента РФ. Учредителем является Правительство РФ. Фонд персонально сопровождает ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов, оказывает содействие по принципу "одного окна" - оформление соцподдержки, трудоустройство, организация ухода на дому. "Региональный филиал фонда будет располагаться в здании напротив Дома правительства Московской области – в Красногорске. Помещение сейчас ремонтируют, оснащают оборудованием и мебелью. Здесь будут комфортные зоны консультаций и предоставления услуг МФЦ, юристов, специалистов службы занятости. А, кроме того - кабинет психолога, детская комната, конференц-зал, библиотека, демонстрационная комната с реабилитационным оборудованием", - говорится в сообщении. Добавляется, что в филиале будут работать 7 штатных сотрудников и 15 выездных специалистов: МФЦ, юристы, эксперт медико-социальной экспертизы, соцработники, психотерапевт и другие. Также к проекту присоединятся 40 социальных координаторов – это сотрудники муниципальных центров поддержки участников СВО, в том числе ветеранов боевых действий, жены бойцов, волонтеры. "С 15 мая они будут проходить обучение на базе филиала РАНХиГС в Красногорске. До конца года число координаторов увеличится до 180 человек. Участие в работе филиала будет принимать и специально созданная региональная Межведомственная комиссия. Ее основная задача – содействие в решении проблемных вопросов, связанных с оказанием социальной поддержки", - поясняется в сообщении.
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московская область (подмосковье), россия, сво, спецоперация, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, СВО, Спецоперация, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"

Филиал фонда "Защитники Отечества" откроется в Подмосковье

© Фото : Правительство Московской областиФилиал фонда "Защитники Отечества" откроется в Подмосковье
Филиал фонда Защитники Отечества откроется в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : Правительство Московской области
Филиал фонда "Защитники Отечества" откроется в Подмосковье
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Региональный филиал государственного фонда "Защитники Отечества" откроется в Подмосковье 1 июня, сообщает пресс-служба губернатора Московской области.
Отмечается, что Фонд "Защитники Отечества" создан 3 апреля указом президента РФ. Учредителем является Правительство РФ. Фонд персонально сопровождает ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов, оказывает содействие по принципу "одного окна" - оформление соцподдержки, трудоустройство, организация ухода на дому.
"Региональный филиал фонда будет располагаться в здании напротив Дома правительства Московской области – в Красногорске. Помещение сейчас ремонтируют, оснащают оборудованием и мебелью. Здесь будут комфортные зоны консультаций и предоставления услуг МФЦ, юристов, специалистов службы занятости. А, кроме того - кабинет психолога, детская комната, конференц-зал, библиотека, демонстрационная комната с реабилитационным оборудованием", - говорится в сообщении.
«
"Мы выполняем поручение президента – это все, что связано с заботой о наших героях, об их семьях. Как и во всех без исключения регионах, у нас развернута достаточно большая работа - в муниципалитетах созданы центры поддержки семей, мы находимся на постоянной связи и с детьми, и с супругами, и самими ребятами. Многие из наших глав выезжают в зону проведения СВО, стараемся там все самое необходимое также обеспечить", - сказал на заседании, посвященном открытию филиала, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Добавляется, что в филиале будут работать 7 штатных сотрудников и 15 выездных специалистов: МФЦ, юристы, эксперт медико-социальной экспертизы, соцработники, психотерапевт и другие. Также к проекту присоединятся 40 социальных координаторов – это сотрудники муниципальных центров поддержки участников СВО, в том числе ветеранов боевых действий, жены бойцов, волонтеры.
"С 15 мая они будут проходить обучение на базе филиала РАНХиГС в Красногорске. До конца года число координаторов увеличится до 180 человек. Участие в работе филиала будет принимать и специально созданная региональная Межведомственная комиссия. Ее основная задача – содействие в решении проблемных вопросов, связанных с оказанием социальной поддержки", - поясняется в сообщении.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияСВОСпецоперацияФонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"
 
 
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