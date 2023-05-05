https://ria.ru/20230505/filial-1869951953.html

Филиал фонда "Защитники Отечества" откроется в Подмосковье

Филиал фонда "Защитники Отечества" откроется в Подмосковье - РИА Новости, 05.05.2023

Филиал фонда "Защитники Отечества" откроется в Подмосковье

Региональный филиал государственного фонда "Защитники Отечества" откроется в Подмосковье 1 июня, сообщает пресс-служба губернатора Московской области. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T15:58

2023-05-05T15:58

2023-05-05T17:36

новости подмосковья

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спецоперация

фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Региональный филиал государственного фонда "Защитники Отечества" откроется в Подмосковье 1 июня, сообщает пресс-служба губернатора Московской области. Отмечается, что Фонд "Защитники Отечества" создан 3 апреля указом президента РФ. Учредителем является Правительство РФ. Фонд персонально сопровождает ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов, оказывает содействие по принципу "одного окна" - оформление соцподдержки, трудоустройство, организация ухода на дому. "Региональный филиал фонда будет располагаться в здании напротив Дома правительства Московской области – в Красногорске. Помещение сейчас ремонтируют, оснащают оборудованием и мебелью. Здесь будут комфортные зоны консультаций и предоставления услуг МФЦ, юристов, специалистов службы занятости. А, кроме того - кабинет психолога, детская комната, конференц-зал, библиотека, демонстрационная комната с реабилитационным оборудованием", - говорится в сообщении. Добавляется, что в филиале будут работать 7 штатных сотрудников и 15 выездных специалистов: МФЦ, юристы, эксперт медико-социальной экспертизы, соцработники, психотерапевт и другие. Также к проекту присоединятся 40 социальных координаторов – это сотрудники муниципальных центров поддержки участников СВО, в том числе ветеранов боевых действий, жены бойцов, волонтеры. "С 15 мая они будут проходить обучение на базе филиала РАНХиГС в Красногорске. До конца года число координаторов увеличится до 180 человек. Участие в работе филиала будет принимать и специально созданная региональная Межведомственная комиссия. Ее основная задача – содействие в решении проблемных вопросов, связанных с оказанием социальной поддержки", - поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20230504/punkt-1869706387.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), россия, сво, спецоперация, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"