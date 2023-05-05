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Полная Луна помешает наблюдению метеорного потока эта-Аквариды - РИА Новости, 05.05.2023
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02:09 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/eta-akvarida-1869807321.html
Полная Луна помешает наблюдению метеорного потока эта-Аквариды
Полная Луна помешает наблюдению метеорного потока эта-Аквариды - РИА Новости, 05.05.2023
Полная Луна помешает наблюдению метеорного потока эта-Аквариды
Пик метеорного потока эта-Аквариды наступит в 2023 году 5 мая, однако в этот раз наблюдениям "звёздного дождя" помешает полная Луна, сообщили в Московском... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T02:09
2023-05-05T02:09
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Пик метеорного потока эта-Аквариды наступит в 2023 году 5 мая, однако в этот раз наблюдениям "звёздного дождя" помешает полная Луна, сообщили в Московском планетарии. В планетарии отмечают, что "пик активности майских Акварид произойдет в ночь с 5 на 6 мая 2023 года, по прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 50 метеоров в час". "Условия наблюдения Майских Акварид в 2023 году – неблагоприятные, так как пик происходит в полнолуние (5.05.2023). Полная Луна существенно помешает наблюдению метеоров", - уточнили астрономы. Как рассказали в планетарии, поток идёт с 15 апреля по 27 мая, а наибольшее количество метеоров можно наблюдать с 3 по 10 мая. Поток получил название от созвездия Водолей, в котором находится его радиант (то есть точка на небе, из которой визуально вылетают метеоры). К утру он виден на юго-востоке невысоко над горизонтом. Майские Аквариды представляют собой яркие и быстрые болиды (влетают в атмосферу Земли со скоростью около 66 километров в секунду), которые оставляют на небе длинные следы. Эта-Аквариды образуются при прохождении Земли через пылевой след, оставленный кометой Галлея. В октябре эти же пылевые частицы являются источником потока Ориониды. При подходящих условиях наблюдать Аквариды лучше перед рассветом, в промежутке между 2.00 и 4.00 по местному времени. Радиант потока восходит только под утро, а лучше всего его видно из южного полушария. В средних широтах радиант виден только пару часов до рассвета. Смотреть стоит на юго-восточный горизонт, ориентироваться по звезде Альтаир, чуть восточнее (левее) и ниже которой располагается радиант.
https://ria.ru/20230427/luna-1867905252.html
https://ria.ru/20230411/obekt-1864633783.html
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московский планетарий, луна, земля
Московский планетарий, Луна, Земля
Полная Луна помешает наблюдению метеорного потока эта-Аквариды

Пик метеорного потока эта-Аквариды наступит 5 мая, но увидеть его помешает полная Луна

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛетящий самолет на фоне полной Луны
Летящий самолет на фоне полной Луны - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Летящий самолет на фоне полной Луны. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Пик метеорного потока эта-Аквариды наступит в 2023 году 5 мая, однако в этот раз наблюдениям "звёздного дождя" помешает полная Луна, сообщили в Московском планетарии.
В планетарии отмечают, что "пик активности майских Акварид произойдет в ночь с 5 на 6 мая 2023 года, по прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 50 метеоров в час".
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"Условия наблюдения Майских Акварид в 2023 году – неблагоприятные, так как пик происходит в полнолуние (5.05.2023). Полная Луна существенно помешает наблюдению метеоров", - уточнили астрономы.
Как рассказали в планетарии, поток идёт с 15 апреля по 27 мая, а наибольшее количество метеоров можно наблюдать с 3 по 10 мая. Поток получил название от созвездия Водолей, в котором находится его радиант (то есть точка на небе, из которой визуально вылетают метеоры). К утру он виден на юго-востоке невысоко над горизонтом.
Майские Аквариды представляют собой яркие и быстрые болиды (влетают в атмосферу Земли со скоростью около 66 километров в секунду), которые оставляют на небе длинные следы. Эта-Аквариды образуются при прохождении Земли через пылевой след, оставленный кометой Галлея. В октябре эти же пылевые частицы являются источником потока Ориониды.
При подходящих условиях наблюдать Аквариды лучше перед рассветом, в промежутке между 2.00 и 4.00 по местному времени. Радиант потока восходит только под утро, а лучше всего его видно из южного полушария. В средних широтах радиант виден только пару часов до рассвета. Смотреть стоит на юго-восточный горизонт, ориентироваться по звезде Альтаир, чуть восточнее (левее) и ниже которой располагается радиант.
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