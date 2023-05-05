https://ria.ru/20230505/eta-akvarida-1869807321.html

Полная Луна помешает наблюдению метеорного потока эта-Аквариды

Полная Луна помешает наблюдению метеорного потока эта-Аквариды - РИА Новости, 05.05.2023

Полная Луна помешает наблюдению метеорного потока эта-Аквариды

Пик метеорного потока эта-Аквариды наступит в 2023 году 5 мая, однако в этот раз наблюдениям "звёздного дождя" помешает полная Луна, сообщили в Московском... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T02:09

2023-05-05T02:09

2023-05-05T02:09

московский планетарий

луна

земля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738415866_0:79:1625:993_1920x0_80_0_0_b0345a43954c643e524d01a6459ae1dc.jpg

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Пик метеорного потока эта-Аквариды наступит в 2023 году 5 мая, однако в этот раз наблюдениям "звёздного дождя" помешает полная Луна, сообщили в Московском планетарии. В планетарии отмечают, что "пик активности майских Акварид произойдет в ночь с 5 на 6 мая 2023 года, по прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 50 метеоров в час". "Условия наблюдения Майских Акварид в 2023 году – неблагоприятные, так как пик происходит в полнолуние (5.05.2023). Полная Луна существенно помешает наблюдению метеоров", - уточнили астрономы. Как рассказали в планетарии, поток идёт с 15 апреля по 27 мая, а наибольшее количество метеоров можно наблюдать с 3 по 10 мая. Поток получил название от созвездия Водолей, в котором находится его радиант (то есть точка на небе, из которой визуально вылетают метеоры). К утру он виден на юго-востоке невысоко над горизонтом. Майские Аквариды представляют собой яркие и быстрые болиды (влетают в атмосферу Земли со скоростью около 66 километров в секунду), которые оставляют на небе длинные следы. Эта-Аквариды образуются при прохождении Земли через пылевой след, оставленный кометой Галлея. В октябре эти же пылевые частицы являются источником потока Ориониды. При подходящих условиях наблюдать Аквариды лучше перед рассветом, в промежутке между 2.00 и 4.00 по местному времени. Радиант потока восходит только под утро, а лучше всего его видно из южного полушария. В средних широтах радиант виден только пару часов до рассвета. Смотреть стоит на юго-восточный горизонт, ориентироваться по звезде Альтаир, чуть восточнее (левее) и ниже которой располагается радиант.

https://ria.ru/20230427/luna-1867905252.html

https://ria.ru/20230411/obekt-1864633783.html

луна

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московский планетарий, луна, земля