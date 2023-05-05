https://ria.ru/20230505/elektrosamokaty-1869904034.html
Москвичей предупредили о новом виде мошенничества с электросамокатами
Москвичей предупредили о новом виде мошенничества с электросамокатами - РИА Новости, 05.05.2023
Москвичей предупредили о новом виде мошенничества с электросамокатами
Злоумышленники начали клеить фальшивые QR-коды на электросамокаты в Москве, сообщили РИА Новости кикшеринговые сервисы, в компаниях напомнили, что сканировать... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T13:10
2023-05-05T13:10
2023-05-05T13:10
общество
москва
технологии
россия
мошенничество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Злоумышленники начали клеить фальшивые QR-коды на электросамокаты в Москве, сообщили РИА Новости кикшеринговые сервисы, в компаниях напомнили, что сканировать QR-код для начала поездки стоит только через приложение сервиса. "Да, видели. С каждым случаем размещения несанкционированной информации работает служба безопасности сервиса. Напоминаем пользователям, что сканировать QR-код перед началом поездки необходимо только через приложение сервиса. Приложение не принимает сторонние коды и предотвращает возможность перехода по вредоносной ссылке", - отметили в пресс-службе сервиса Whoosh. В сервисе "Юрент" отметили, что наклейки не имеют отношение к их сервису и являются "примером вандализма и, вероятно, мошенничества". "Если мы обнаруживаем подобные элементы, сотрудники-скауты оперативно удаляют их. Для безопасности наших пользователей мы настоятельно рекомендуем сканировать QR-код только через приложения сервиса кикшеринга", - добавили в "Юрент". "Наклейки не имеют отношение к сервису. Сотрудники сервиса оперативно убирают элементы, которые не относятся к аренде самоката. Напоминаем, что для аренды самоката необходимо сканировать QR код только через официальное приложение", - отметили в "Яндекс GO".
https://ria.ru/20230505/elektrosamokaty-1869809580.html
https://ria.ru/20230505/moshenniki-1869814748.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, технологии, россия, мошенничество
Общество, Москва, Технологии, Россия, Мошенничество
Москвичей предупредили о новом виде мошенничества с электросамокатами
В Москве злоумышленники начали расклеивать фальшивые QR-коды на электросамокаты
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Злоумышленники начали клеить фальшивые QR-коды на электросамокаты в Москве, сообщили РИА Новости кикшеринговые сервисы, в компаниях напомнили, что сканировать QR-код для начала поездки стоит только через приложение сервиса.
"Да, видели. С каждым случаем размещения несанкционированной информации работает служба безопасности сервиса. Напоминаем пользователям, что сканировать QR-код перед началом поездки необходимо только через приложение сервиса. Приложение не принимает сторонние коды и предотвращает возможность перехода по вредоносной ссылке", - отметили в пресс-службе сервиса Whoosh.
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В сервисе "Юрент" отметили, что наклейки не имеют отношение к их сервису и являются "примером вандализма и, вероятно, мошенничества".
"Если мы обнаруживаем подобные элементы, сотрудники-скауты оперативно удаляют их. Для безопасности наших пользователей мы настоятельно рекомендуем сканировать QR-код только через приложения сервиса кикшеринга", - добавили в "Юрент".
"Наклейки не имеют отношение к сервису. Сотрудники сервиса оперативно убирают элементы, которые не относятся к аренде самоката. Напоминаем, что для аренды самоката необходимо сканировать QR код только через официальное приложение", - отметили в "Яндекс GO".
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