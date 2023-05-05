Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о новом виде мошенничества с электросамокатами - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/elektrosamokaty-1869904034.html
Москвичей предупредили о новом виде мошенничества с электросамокатами
Москвичей предупредили о новом виде мошенничества с электросамокатами - РИА Новости, 05.05.2023
Москвичей предупредили о новом виде мошенничества с электросамокатами
Злоумышленники начали клеить фальшивые QR-коды на электросамокаты в Москве, сообщили РИА Новости кикшеринговые сервисы, в компаниях напомнили, что сканировать... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T13:10
2023-05-05T13:10
общество
москва
технологии
россия
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738795533_0:278:2997:1964_1920x0_80_0_0_a802e5c45a700e7d4222ce3fd36d50b7.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Злоумышленники начали клеить фальшивые QR-коды на электросамокаты в Москве, сообщили РИА Новости кикшеринговые сервисы, в компаниях напомнили, что сканировать QR-код для начала поездки стоит только через приложение сервиса. "Да, видели. С каждым случаем размещения несанкционированной информации работает служба безопасности сервиса. Напоминаем пользователям, что сканировать QR-код перед началом поездки необходимо только через приложение сервиса. Приложение не принимает сторонние коды и предотвращает возможность перехода по вредоносной ссылке", - отметили в пресс-службе сервиса Whoosh. В сервисе "Юрент" отметили, что наклейки не имеют отношение к их сервису и являются "примером вандализма и, вероятно, мошенничества". "Если мы обнаруживаем подобные элементы, сотрудники-скауты оперативно удаляют их. Для безопасности наших пользователей мы настоятельно рекомендуем сканировать QR-код только через приложения сервиса кикшеринга", - добавили в "Юрент". "Наклейки не имеют отношение к сервису. Сотрудники сервиса оперативно убирают элементы, которые не относятся к аренде самоката. Напоминаем, что для аренды самоката необходимо сканировать QR код только через официальное приложение", - отметили в "Яндекс GO".
https://ria.ru/20230505/elektrosamokaty-1869809580.html
https://ria.ru/20230505/moshenniki-1869814748.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738795533_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_932d3586a6d0e1b54836af88a61df0ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, технологии, россия, мошенничество
Общество, Москва, Технологии, Россия, Мошенничество
Москвичей предупредили о новом виде мошенничества с электросамокатами

В Москве злоумышленники начали расклеивать фальшивые QR-коды на электросамокаты

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДевушки берут на прокат электросамокаты на набережной Москвы-реки в ЦПКиО имени Горького в Москве
Девушки берут на прокат электросамокаты на набережной Москвы-реки в ЦПКиО имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Девушки берут на прокат электросамокаты на набережной Москвы-реки в ЦПКиО имени Горького в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Злоумышленники начали клеить фальшивые QR-коды на электросамокаты в Москве, сообщили РИА Новости кикшеринговые сервисы, в компаниях напомнили, что сканировать QR-код для начала поездки стоит только через приложение сервиса.
"Да, видели. С каждым случаем размещения несанкционированной информации работает служба безопасности сервиса. Напоминаем пользователям, что сканировать QR-код перед началом поездки необходимо только через приложение сервиса. Приложение не принимает сторонние коды и предотвращает возможность перехода по вредоносной ссылке", - отметили в пресс-службе сервиса Whoosh.
Станция проката электросамокатов Whoosh в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
В Совфеде предложили повысить штрафы за нарушение ПДД на электросамокатах
Вчера, 03:23
В сервисе "Юрент" отметили, что наклейки не имеют отношение к их сервису и являются "примером вандализма и, вероятно, мошенничества".
"Если мы обнаруживаем подобные элементы, сотрудники-скауты оперативно удаляют их. Для безопасности наших пользователей мы настоятельно рекомендуем сканировать QR-код только через приложения сервиса кикшеринга", - добавили в "Юрент".
"Наклейки не имеют отношение к сервису. Сотрудники сервиса оперативно убирают элементы, которые не относятся к аренде самоката. Напоминаем, что для аренды самоката необходимо сканировать QR код только через официальное приложение", - отметили в "Яндекс GO".
Пожилая женщина разговаривает по телефону у подъезда своего дома - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "одобренным" кредитом
Вчера, 06:16
 
ОбществоМоскваТехнологииРоссияМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала