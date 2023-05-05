Ефимов: выпуск электрооборудования в Москве вырос на треть с начала года
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Столичные предприятия в январе-феврале 2023 года увеличили производство электрооборудования более, чем на треть по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В городе работает более 130 производств электрического оборудования, где заняты свыше 17 тысяч человек. За первые два месяца текущего года эти предприятия нарастили выпуск на 33,6%. При этом производство электродвигателей, трансформаторов и распределительных устройств выросло почти на 60%", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики
Большой вклад вносят также предприятия по производству кабеля, которые ежегодно в рамках импортозамещения увеличивают ассортимент продукции за счет собственных разработок. Сегодня в городе работает 18 таких предприятий, уточняется в сообщении.
Как подчеркнул Ефимов, в последнее время отмечается активный рост спроса на отечественное электрооборудование со стороны других отраслей промышленности, в том числе - высокотехнологичных. Это позволяет предприятиям расширять и модернизировать производство, чему способствуют также системные меры городской поддержки.
"В городе работает более 130 производств электрического оборудования, где заняты свыше 17 тысяч человек. За первые два месяца текущего года эти предприятия нарастили выпуск на 33,6%. При этом производство электродвигателей, трансформаторов и распределительных устройств выросло почти на 60%", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики
Большой вклад вносят также предприятия по производству кабеля, которые ежегодно в рамках импортозамещения увеличивают ассортимент продукции за счет собственных разработок. Сегодня в городе работает 18 таких предприятий, уточняется в сообщении.
Как подчеркнул Ефимов, в последнее время отмечается активный рост спроса на отечественное электрооборудование со стороны других отраслей промышленности, в том числе - высокотехнологичных. Это позволяет предприятиям расширять и модернизировать производство, чему способствуют также системные меры городской поддержки.