Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: выпуск электрооборудования в Москве вырос на треть с начала года - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/elektrooborudovanie-1869763945.html
Ефимов: выпуск электрооборудования в Москве вырос на треть с начала года
Ефимов: выпуск электрооборудования в Москве вырос на треть с начала года - РИА Новости, 05.05.2023
Ефимов: выпуск электрооборудования в Москве вырос на треть с начала года
Столичные предприятия в январе-феврале 2023 года увеличили производство электрооборудования более, чем на треть по сравнению с аналогичным прошлогодним... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T10:10
2023-05-05T10:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823613942_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_a3646dcfcdc59ef96d0c4dc1e7e16d3a.png
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Столичные предприятия в январе-феврале 2023 года увеличили производство электрооборудования более, чем на треть по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В городе работает более 130 производств электрического оборудования, где заняты свыше 17 тысяч человек. За первые два месяца текущего года эти предприятия нарастили выпуск на 33,6%. При этом производство электродвигателей, трансформаторов и распределительных устройств выросло почти на 60%", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитикиБольшой вклад вносят также предприятия по производству кабеля, которые ежегодно в рамках импортозамещения увеличивают ассортимент продукции за счет собственных разработок. Сегодня в городе работает 18 таких предприятий, уточняется в сообщении.Как подчеркнул Ефимов, в последнее время отмечается активный рост спроса на отечественное электрооборудование со стороны других отраслей промышленности, в том числе - высокотехнологичных. Это позволяет предприятиям расширять и модернизировать производство, чему способствуют также системные меры городской поддержки.
https://ria.ru/20230418/moskva-1865981183.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823613942_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a292f730e8f097f9e5543722b9bf0e9e.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: выпуск электрооборудования в Москве вырос на треть с начала года

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Столичные предприятия в январе-феврале 2023 года увеличили производство электрооборудования более, чем на треть по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В городе работает более 130 производств электрического оборудования, где заняты свыше 17 тысяч человек. За первые два месяца текущего года эти предприятия нарастили выпуск на 33,6%. При этом производство электродвигателей, трансформаторов и распределительных устройств выросло почти на 60%", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики

Большой вклад вносят также предприятия по производству кабеля, которые ежегодно в рамках импортозамещения увеличивают ассортимент продукции за счет собственных разработок. Сегодня в городе работает 18 таких предприятий, уточняется в сообщении.

Как подчеркнул Ефимов, в последнее время отмечается активный рост спроса на отечественное электрооборудование со стороны других отраслей промышленности, в том числе - высокотехнологичных. Это позволяет предприятиям расширять и модернизировать производство, чему способствуют также системные меры городской поддержки.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Ефимов: Москва выделила 65,5 гектара под городские проекты АИП
18 апреля, 09:08
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала