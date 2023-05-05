https://ria.ru/20230505/elektrooborudovanie-1869763945.html

Ефимов: выпуск электрооборудования в Москве вырос на треть с начала года

Ефимов: выпуск электрооборудования в Москве вырос на треть с начала года - РИА Новости, 05.05.2023

Ефимов: выпуск электрооборудования в Москве вырос на треть с начала года

Столичные предприятия в январе-феврале 2023 года увеличили производство электрооборудования более, чем на треть по сравнению с аналогичным прошлогодним... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T10:10

2023-05-05T10:10

2023-05-05T10:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Столичные предприятия в январе-феврале 2023 года увеличили производство электрооборудования более, чем на треть по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В городе работает более 130 производств электрического оборудования, где заняты свыше 17 тысяч человек. За первые два месяца текущего года эти предприятия нарастили выпуск на 33,6%. При этом производство электродвигателей, трансформаторов и распределительных устройств выросло почти на 60%", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитикиБольшой вклад вносят также предприятия по производству кабеля, которые ежегодно в рамках импортозамещения увеличивают ассортимент продукции за счет собственных разработок. Сегодня в городе работает 18 таких предприятий, уточняется в сообщении.Как подчеркнул Ефимов, в последнее время отмечается активный рост спроса на отечественное электрооборудование со стороны других отраслей промышленности, в том числе - высокотехнологичных. Это позволяет предприятиям расширять и модернизировать производство, чему способствуют также системные меры городской поддержки.

https://ria.ru/20230418/moskva-1865981183.html

москва

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва