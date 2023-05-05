https://ria.ru/20230505/ekomarafon-1870789721.html

Экомарафон "День Победы с Мосприродой" пройдет в столице с 5 по 11 мая

Экомарафон "День Победы с Мосприродой" пройдет в столице с 5 по 11 мая - РИА Новости, 10.05.2023

Экомарафон "День Победы с Мосприродой" пройдет в столице с 5 по 11 мая

Более 20 тематических эколого-просветительских мероприятий пройдет в Москве с 5 по 11 мая в рамках экомарафона "День Победы с Мосприродой", сообщили в... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-05T11:29

2023-05-05T11:29

2023-05-10T14:53

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москва

мосприрода

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 20 тематических эколого-просветительских мероприятий пройдет в Москве с 5 по 11 мая в рамках экомарафона "День Победы с Мосприродой", сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. "К 9 Мая, празднику Великой Победы, Мосприрода подготовила марафон эколого-просветительских мероприятий "День Победы с Мосприродой". В период с 5 по 11 мая на экологических площадках Мосприроды пройдёт более 20 тематических бесплатных занятий, в том числе экскурсии, квесты, мастер-классы, кинопоказы", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что на экскурсиях специалисты Мосприроды расскажут горожанам о роли животных и растений в годы войны. На мастер-классах посетители смогут создать брелок в виде собаки Джульбарса, сумевшей обнаружить 7,5 тысяч мин за время своей службы, а также различные праздничные открытки, в том числе с запечатлённым на них салютом – символом Победы в Великой Отечественной войне. "На квестах нужно будет не только ориентироваться на местности, но и с помощью карты разыскивать следы различных животных и разгадывать их, почувствовав себя настоящим разведчиком. На кинопоказах можно посмотреть тематические документальные и художественные фильмы, а также обсудить их", - рассказали в пресс-службе. Добавляется, что до 31 мая в комплексном заказнике "Зеленоградский" можно посетить фотовыставку "Они сражались вместе с нами", посвященную животным, которые в годы Великой Отечественной войны вместе с солдатами совершали подвиги и спасали людей.

https://realty.ria.ru/20230503/klumby-1869091175.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосприрода