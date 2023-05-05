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Туроператоры сообщили, когда подешевеют путевки в Египет

Туроператоры сообщили, когда подешевеют путевки в Египет - РИА Новости, 05.05.2023

Туроператоры сообщили, когда подешевеют путевки в Египет

Снижение цен на туры в Египет начнется после 11 мая, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T18:41

2023-05-05T18:41

2023-05-05T18:41

туризм

новости - туризм

египет

ассоциация туроператоров россии (атор)

tez tour

интурист

отдых на море

куда можно лететь

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Снижение цен на туры в Египет начнется после 11 мая, сообщает АТОР.Лето принято считать невысоким сезоном для Египта, так что отельеры, как правило, делают скидки. Как рассказали в компании Space Travel, такая приятная для туристов традиция сохранится и в 2023 году.Начиная со второй половины мая и по август включительно в отелях Египта наступит сезонное снижение цен, появятся специальные акции и предложения. По информации экспертов PAC Group, подразумевается апгрейд номеров, бесплатное проживание детей, трансферы и другие сервисы.Как напоминают в PAC Group, вопреки расхожим стереотипам, в Египте в мае и июне еще достаточно комфортно: нет сильной жары и очень низкая влажность. "При этом цены на размещение будут ниже, чем в других странах, для которых лето – высокий сезон", – подчеркивают в компании."После 10 мая весенний пик спроса на отдых как у местных туристов, так и россиян, заканчивается. С 11 мая в отелях Египта начинается летнее снижение цен: скидки на размещение, в зависимости от отеля, составляют от 10 до 25 процентов", – сообщили в "Интуристе".В среднем сезонный дисконт – 10-15 процентов. Такой тренд подтверждают и в компании "Русский Экспресс": туроператор получил от многих египетских отелей спецпредложения на летний сезон. Как добавляют в TEZ TOUR, по отдельным объектам в июне скидки достигают до 60 процентов.

https://ria.ru/20230428/kuba-1868225163.html

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новости - туризм, египет, ассоциация туроператоров россии (атор), tez tour, интурист, отдых на море, куда можно лететь