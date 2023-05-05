https://ria.ru/20230505/egipet-1870033169.html
Туроператоры сообщили, когда подешевеют путевки в Египет
Туроператоры сообщили, когда подешевеют путевки в Египет - РИА Новости, 05.05.2023
Туроператоры сообщили, когда подешевеют путевки в Египет
Снижение цен на туры в Египет начнется после 11 мая, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T18:41
2023-05-05T18:41
2023-05-05T18:41
туризм
новости - туризм
египет
ассоциация туроператоров россии (атор)
tez tour
интурист
отдых на море
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856977376_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc52fe57a2cf71591a284f3e259139f1.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Снижение цен на туры в Египет начнется после 11 мая, сообщает АТОР.Лето принято считать невысоким сезоном для Египта, так что отельеры, как правило, делают скидки. Как рассказали в компании Space Travel, такая приятная для туристов традиция сохранится и в 2023 году.Начиная со второй половины мая и по август включительно в отелях Египта наступит сезонное снижение цен, появятся специальные акции и предложения. По информации экспертов PAC Group, подразумевается апгрейд номеров, бесплатное проживание детей, трансферы и другие сервисы.Как напоминают в PAC Group, вопреки расхожим стереотипам, в Египте в мае и июне еще достаточно комфортно: нет сильной жары и очень низкая влажность. "При этом цены на размещение будут ниже, чем в других странах, для которых лето – высокий сезон", – подчеркивают в компании."После 10 мая весенний пик спроса на отдых как у местных туристов, так и россиян, заканчивается. С 11 мая в отелях Египта начинается летнее снижение цен: скидки на размещение, в зависимости от отеля, составляют от 10 до 25 процентов", – сообщили в "Интуристе".В среднем сезонный дисконт – 10-15 процентов. Такой тренд подтверждают и в компании "Русский Экспресс": туроператор получил от многих египетских отелей спецпредложения на летний сезон. Как добавляют в TEZ TOUR, по отдельным объектам в июне скидки достигают до 60 процентов.
https://ria.ru/20230428/kuba-1868225163.html
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856977376_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8c20dcccd8c7c2d29a6c295a63a5385c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, египет, ассоциация туроператоров россии (атор), tez tour, интурист, отдых на море, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Египет, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Tez Tour, Интурист, Отдых на море, куда можно лететь
Туроператоры сообщили, когда подешевеют путевки в Египет
АТОР: снижение цен на туры в Египет начнется после 11 мая
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости.
Снижение цен на туры в Египет начнется после 11 мая, сообщает
АТОР.
Лето принято считать невысоким сезоном для Египта, так что отельеры, как правило, делают скидки. Как рассказали в компании Space Travel, такая приятная для туристов традиция сохранится и в 2023 году.
Начиная со второй половины мая и по август включительно в отелях Египта наступит сезонное снижение цен, появятся специальные акции и предложения. По информации экспертов PAC Group, подразумевается апгрейд номеров, бесплатное проживание детей, трансферы и другие сервисы.
Как напоминают в PAC Group, вопреки расхожим стереотипам, в Египте в мае и июне еще достаточно комфортно: нет сильной жары и очень низкая влажность. "При этом цены на размещение будут ниже, чем в других странах, для которых лето – высокий сезон", – подчеркивают в компании.
"После 10 мая весенний пик спроса на отдых как у местных туристов, так и россиян, заканчивается. С 11 мая в отелях Египта начинается летнее снижение цен: скидки на размещение, в зависимости от отеля, составляют от 10 до 25 процентов", – сообщили в "Интуристе
".
В среднем сезонный дисконт – 10-15 процентов. Такой тренд подтверждают и в компании "Русский Экспресс": туроператор получил от многих египетских отелей спецпредложения на летний сезон. Как добавляют в TEZ TOUR
, по отдельным объектам в июне скидки достигают до 60 процентов.
Новые рейсы и правила отдыха на Кубе: что делать на Острове свободы летом