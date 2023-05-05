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На Кубани произошло ДТП с участием фуры и пяти легковушек - РИА Новости, 05.05.2023
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18:29 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/dtp-1870025382.html
На Кубани произошло ДТП с участием фуры и пяти легковушек
На Кубани произошло ДТП с участием фуры и пяти легковушек - РИА Новости, 05.05.2023
На Кубани произошло ДТП с участием фуры и пяти легковушек
Грузовик, перевозивший подсолнечное масло, столкнулся с пятью легковыми автомобилями в Темрюкском районе Краснодарского края, в результате ДТП пострадал один... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T18:29
2023-05-05T18:29
происшествия
темрюкский район
краснодарский край
авто
mercedes
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КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Грузовик, перевозивший подсолнечное масло, столкнулся с пятью легковыми автомобилями в Темрюкском районе Краснодарского края, в результате ДТП пострадал один человек, сообщили в ГУ МВД по Кубани. Авария произошла в Темрюкском районе на автодороге "поселок Соленый - Порт Кавказ" перед железнодорожным переездом. Предварительно, в 16.20 водитель грузового автомобиля Mercedes, перевозивший подсолнечное масло, столкнулся с пятью впереди идущими легковыми автомобилями, добавляют в ведомстве. "Предварительно в ДТП пострадал один человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что содержимое цистерны частично вылилось на дорогу, поэтому движение на этом участке временно ограничено. Аварийные службы убирают последствия ДТП.
https://ria.ru/20230505/dtp-1869973116.html
темрюкский район
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происшествия, темрюкский район, краснодарский край, авто, mercedes
Происшествия, Темрюкский район, Краснодарский край, Авто, Mercedes
На Кубани произошло ДТП с участием фуры и пяти легковушек

На Кубани в ДТП с участием фуры и пяти легковушек пострадал один человек

© Фото : ГУ МВД России по Краснодарскому краюНа месте массового ДТП в Краснодарском крае
На месте массового ДТП в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : ГУ МВД России по Краснодарскому краю
На месте массового ДТП в Краснодарском крае
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Грузовик, перевозивший подсолнечное масло, столкнулся с пятью легковыми автомобилями в Темрюкском районе Краснодарского края, в результате ДТП пострадал один человек, сообщили в ГУ МВД по Кубани.
Авария произошла в Темрюкском районе на автодороге "поселок Соленый - Порт Кавказ" перед железнодорожным переездом. Предварительно, в 16.20 водитель грузового автомобиля Mercedes, перевозивший подсолнечное масло, столкнулся с пятью впереди идущими легковыми автомобилями, добавляют в ведомстве.
"Предварительно в ДТП пострадал один человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что содержимое цистерны частично вылилось на дорогу, поэтому движение на этом участке временно ограничено. Аварийные службы убирают последствия ДТП.
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ПроисшествияТемрюкский районКраснодарский крайАвтоMercedes
 
 
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