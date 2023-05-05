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Украинские войска за десять минут трижды обстреляли Донецк

Украинские войска за десять минут трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.05.2023

Украинские войска за десять минут трижды обстреляли Донецк

Украинские войска за десять минут выпустили по Донецку 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T12:30

2023-05-05T12:30

2023-05-05T12:30

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили по Донецку 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представительство ДНР в СЦКК сообщало ранее, что в 10.50 и в 10.55 по Петровскому и Киевскому районам Донецка также были выпущены восемь снарядов этого же калибра. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины