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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами - РИА Новости, 05.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами
Украинские войска в 11.40 выпустили еще 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и Ясиноватой, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T13:36
2023-05-05T13:36
2023-05-05T13:36
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
ясиноватая
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.40 выпустили еще 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и Ясиноватой, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, ясиноватая, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Ясиноватая, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще 13 натовских снарядов по Ясиноватой и Донецку
ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости.
Украинские войска в 11.40 выпустили еще 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и Ясиноватой, сообщили в Telegram-канале
представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 11.40 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров; 11.40 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.