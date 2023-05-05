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ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Владимировку и Горловку - РИА Новости, 05.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:32 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/donbass-1869911387.html
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Владимировку и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Владимировку и Горловку - РИА Новости, 05.05.2023
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Владимировку и Горловку
Украинские войска в 11.25 вновь обстреляли Ясиноватую и Петровский район Донецка, выпустив по ним в общей сложности 13 снарядов "натовского" калибра 155... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T13:32
2023-05-05T13:32
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
ясиноватая
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.25 вновь обстреляли Ясиноватую и Петровский район Донецка, выпустив по ним в общей сложности 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, за десять минут украинские войска подвергали обстрелу Ясиноватую, Владимировку и Горловку, выпустив в общей сложности 22 снаряда калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
ясиноватая
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происшествия, донецк, ясиноватая, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Ясиноватая, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Донбасс
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Владимировку и Горловку

Представительство в СЦКК: ВСУ выпустили по четырем населенным пунктам в ДНР 35 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецке
Осколки украинских снарядов в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.25 вновь обстреляли Ясиноватую и Петровский район Донецка, выпустив по ним в общей сложности 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 11.25 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 11.25 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.

Кроме того, за десять минут украинские войска подвергали обстрелу Ясиноватую, Владимировку и Горловку, выпустив в общей сложности 22 снаряда калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкЯсиноватаяВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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