https://ria.ru/20230505/donbass-1869911387.html

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Владимировку и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Владимировку и Горловку - РИА Новости, 05.05.2023

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую, Владимировку и Горловку

Украинские войска в 11.25 вновь обстреляли Ясиноватую и Петровский район Донецка, выпустив по ним в общей сложности 13 снарядов "натовского" калибра 155... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T13:32

2023-05-05T13:32

2023-05-05T13:32

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

ясиноватая

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.25 вновь обстреляли Ясиноватую и Петровский район Донецка, выпустив по ним в общей сложности 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, за десять минут украинские войска подвергали обстрелу Ясиноватую, Владимировку и Горловку, выпустив в общей сложности 22 снаряда калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, ясиноватая, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс