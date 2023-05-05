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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 05.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:16 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/donbass-1869885110.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 05.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска за пять минут выпустили по Петровскому району Донецка 8 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T12:16
2023-05-05T12:16
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
ясиноватая
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Петровскому району Донецка 8 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что в 10.40 Петровский район был обстрелян тремя снарядами этого же калибра. Также украинские войска выпустили шесть снарядов 155 миллиметрового калибра по населенному пункту Ясиноватая. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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происшествия, донецк, ясиноватая, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Ясиноватая, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Петровскому району Донецка 8 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.45 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что в 10.40 Петровский район был обстрелян тремя снарядами этого же калибра. Также украинские войска выпустили шесть снарядов 155 миллиметрового калибра по населенному пункту Ясиноватая.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкЯсиноватаяВооруженные силы Украины
 
 
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