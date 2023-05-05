Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Петровскому району Донецка 8 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.45 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что в 10.40 Петровский район был обстрелян тремя снарядами этого же калибра. Также украинские войска выпустили шесть снарядов 155 миллиметрового калибра по населенному пункту Ясиноватая.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.