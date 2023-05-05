https://ria.ru/20230505/donbass-1869885110.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 05.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска за пять минут выпустили по Петровскому району Донецка 8 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T12:16

2023-05-05T12:16

2023-05-05T12:16

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

ясиноватая

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Петровскому району Донецка 8 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что в 10.40 Петровский район был обстрелян тремя снарядами этого же калибра. Также украинские войска выпустили шесть снарядов 155 миллиметрового калибра по населенному пункту Ясиноватая. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

донецк

ясиноватая

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, ясиноватая, вооруженные силы украины