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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 05.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска вновь обстреляли районы Донецка и Горловки ствольной артиллерией, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T10:50

2023-05-05T10:50

2023-05-05T10:50

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли районы Донецка и Горловки ствольной артиллерией, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представительство ДНР в СЦККК также сообщило, что в это же время был обстрелян Никитовский район Горловки, по нему украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

донецк

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины