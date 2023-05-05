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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 05.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:50 05.05.2023
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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 05.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска вновь обстреляли районы Донецка и Горловки ствольной артиллерией, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T10:50
2023-05-05T10:50
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли районы Донецка и Горловки ствольной артиллерией, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представительство ДНР в СЦККК также сообщило, что в это же время был обстрелян Никитовский район Горловки, по нему украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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происшествия, донецк, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Горловку из ствольной артиллерии

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, которыми украинскими силовиками была обстреляна Горловка в Донецкой области
Осколки снарядов, которыми украинскими силовиками была обстреляна Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов, которыми украинскими силовиками была обстреляна Горловка в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли районы Донецка и Горловки ствольной артиллерией, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.20 - населенный пункт Ильинка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.

Представительство ДНР в СЦККК также сообщило, что в это же время был обстрелян Никитовский район Горловки, по нему украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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