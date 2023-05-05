https://ria.ru/20230505/detali-1869973407.html

Елецкий школьник изготавливает детали для бойцов СВО на 3D-принтере

Елецкий школьник изготавливает детали для бойцов СВО на 3D-принтере - РИА Новости, 05.05.2023

Елецкий школьник изготавливает детали для бойцов СВО на 3D-принтере

Ученик школы №10 города Ельца Липецкой области Игорь Ружанский вместе с отцом Вадимом начали изготавливать на 3D-принтере детали для бойцов СВО, сообщил... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T16:44

2023-05-05T16:44

2023-05-05T16:44

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

елец

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ЛИПЕЦК, 5 мая – РИА Новости. Ученик школы №10 города Ельца Липецкой области Игорь Ружанский вместе с отцом Вадимом начали изготавливать на 3D-принтере детали для бойцов СВО, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, ельчане печатают пластиковые ампульницы с жестким корпусом для обезболивающих препаратов. С их помощью можно достать лекарство и сделать укол даже одной рукой. В ампульнице иголка всегда находится под защитой. А еще отец с сыном делают защитные хвостовики для боеприпасов, которые применяются для беспилотников. На изготовление ампульницы уходит почти два часа, на хвостовик – 35 минут. Принтеры в их доме работают 24 часа в сутки.Артамонов отметил, что новую партию Ружанские передают волонтерам каждую неделю, а те уже переправляют изделия на передовую. О помощи в изготовлении таких деталей сами волонтеры и попросили. Новое задание отец с сыном тоже приняли."Энтузиазм, с которым наши жители берутся за любое дело для поддержки участников спецоперации, говорит о вере в правое дело, которое совершают наши защитники, и искреннем желании приблизить тот момент, когда снова наступит мирное время без вражды, лжи и агрессии по отношению к нашей стране", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230420/filial-1866683581.html

липецкая область

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Алёна Пава

игорь артамонов, липецкая область, елец