Елецкий школьник изготавливает детали для бойцов СВО на 3D-принтере
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 5 мая – РИА Новости. Ученик школы №10 города Ельца Липецкой области Игорь Ружанский вместе с отцом Вадимом начали изготавливать на 3D-принтере детали для бойцов СВО, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, ельчане печатают пластиковые ампульницы с жестким корпусом для обезболивающих препаратов. С их помощью можно достать лекарство и сделать укол даже одной рукой. В ампульнице иголка всегда находится под защитой. А еще отец с сыном делают защитные хвостовики для боеприпасов, которые применяются для беспилотников. На изготовление ампульницы уходит почти два часа, на хвостовик – 35 минут. Принтеры в их доме работают 24 часа в сутки.
Артамонов отметил, что новую партию Ружанские передают волонтерам каждую неделю, а те уже переправляют изделия на передовую. О помощи в изготовлении таких деталей сами волонтеры и попросили. Новое задание отец с сыном тоже приняли.
"Энтузиазм, с которым наши жители берутся за любое дело для поддержки участников спецоперации, говорит о вере в правое дело, которое совершают наши защитники, и искреннем желании приблизить тот момент, когда снова наступит мирное время без вражды, лжи и агрессии по отношению к нашей стране", – сказал Артамонов.
По его словам, ельчане печатают пластиковые ампульницы с жестким корпусом для обезболивающих препаратов. С их помощью можно достать лекарство и сделать укол даже одной рукой. В ампульнице иголка всегда находится под защитой. А еще отец с сыном делают защитные хвостовики для боеприпасов, которые применяются для беспилотников. На изготовление ампульницы уходит почти два часа, на хвостовик – 35 минут. Принтеры в их доме работают 24 часа в сутки.
Артамонов отметил, что новую партию Ружанские передают волонтерам каждую неделю, а те уже переправляют изделия на передовую. О помощи в изготовлении таких деталей сами волонтеры и попросили. Новое задание отец с сыном тоже приняли.
"Энтузиазм, с которым наши жители берутся за любое дело для поддержки участников спецоперации, говорит о вере в правое дело, которое совершают наши защитники, и искреннем желании приблизить тот момент, когда снова наступит мирное время без вражды, лжи и агрессии по отношению к нашей стране", – сказал Артамонов.