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Елецкий школьник изготавливает детали для бойцов СВО на 3D-принтере - РИА Новости, 05.05.2023
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Липецкая область
 
16:44 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/detali-1869973407.html
Елецкий школьник изготавливает детали для бойцов СВО на 3D-принтере
Елецкий школьник изготавливает детали для бойцов СВО на 3D-принтере - РИА Новости, 05.05.2023
Елецкий школьник изготавливает детали для бойцов СВО на 3D-принтере
Ученик школы №10 города Ельца Липецкой области Игорь Ружанский вместе с отцом Вадимом начали изготавливать на 3D-принтере детали для бойцов СВО, сообщил... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T16:44
2023-05-05T16:44
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
елец
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ЛИПЕЦК, 5 мая – РИА Новости. Ученик школы №10 города Ельца Липецкой области Игорь Ружанский вместе с отцом Вадимом начали изготавливать на 3D-принтере детали для бойцов СВО, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, ельчане печатают пластиковые ампульницы с жестким корпусом для обезболивающих препаратов. С их помощью можно достать лекарство и сделать укол даже одной рукой. В ампульнице иголка всегда находится под защитой. А еще отец с сыном делают защитные хвостовики для боеприпасов, которые применяются для беспилотников. На изготовление ампульницы уходит почти два часа, на хвостовик – 35 минут. Принтеры в их доме работают 24 часа в сутки.Артамонов отметил, что новую партию Ружанские передают волонтерам каждую неделю, а те уже переправляют изделия на передовую. О помощи в изготовлении таких деталей сами волонтеры и попросили. Новое задание отец с сыном тоже приняли."Энтузиазм, с которым наши жители берутся за любое дело для поддержки участников спецоперации, говорит о вере в правое дело, которое совершают наши защитники, и искреннем желании приблизить тот момент, когда снова наступит мирное время без вражды, лжи и агрессии по отношению к нашей стране", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, липецкая область, елец
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область, Елец

Елецкий школьник изготавливает детали для бойцов СВО на 3D-принтере

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 5 мая – РИА Новости. Ученик школы №10 города Ельца Липецкой области Игорь Ружанский вместе с отцом Вадимом начали изготавливать на 3D-принтере детали для бойцов СВО, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

По его словам, ельчане печатают пластиковые ампульницы с жестким корпусом для обезболивающих препаратов. С их помощью можно достать лекарство и сделать укол даже одной рукой. В ампульнице иголка всегда находится под защитой. А еще отец с сыном делают защитные хвостовики для боеприпасов, которые применяются для беспилотников. На изготовление ампульницы уходит почти два часа, на хвостовик – 35 минут. Принтеры в их доме работают 24 часа в сутки.

Артамонов отметил, что новую партию Ружанские передают волонтерам каждую неделю, а те уже переправляют изделия на передовую. О помощи в изготовлении таких деталей сами волонтеры и попросили. Новое задание отец с сыном тоже приняли.

"Энтузиазм, с которым наши жители берутся за любое дело для поддержки участников спецоперации, говорит о вере в правое дело, которое совершают наши защитники, и искреннем желании приблизить тот момент, когда снова наступит мирное время без вражды, лжи и агрессии по отношению к нашей стране", – сказал Артамонов.
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