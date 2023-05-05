https://ria.ru/20230505/covid-19-1870005883.html

Роспотребнадзор сохраняет нужные противоэпидемические меры по COVID-19

Роспотребнадзор сохраняет нужные противоэпидемические меры по COVID-19 - РИА Новости, 05.05.2023

Роспотребнадзор сохраняет нужные противоэпидемические меры по COVID-19

Роспотребнадзор продолжает контроль за ситуацией по недопущению распространения COVID-19, проводятся все необходимые мероприятия, в том числе своевременное... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T17:47

2023-05-05T17:47

2023-05-05T18:10

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

общество

коронавирус в россии

распространение коронавируса

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор продолжает контроль за ситуацией по недопущению распространения COVID-19, проводятся все необходимые мероприятия, в том числе своевременное выявление заболевших, в мире эпидситуация остаётся непростой, сообщила пресс-служба ведомства. В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году. "В РФ проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения COVID-19, а также меры по своевременному выявлению заболевших. Ведется работа по информированию населения по актуальным вопросам профилактики заражения вирусом и постоянный мониторинг эпидситуации", - говорится в сообщении. Эпидситуация в части COVID-19 в мире остается непростой, а в ряде стран – напряженной, вирус продолжает мутировать, отметили в ведомстве. Ситуация остаётся на строгом контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20230424/koronavirus-1867305014.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии, распространение коронавируса