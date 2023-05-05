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Роспотребнадзор сохраняет нужные противоэпидемические меры по COVID-19 - РИА Новости, 05.05.2023
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17:47 05.05.2023 (обновлено: 18:10 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/covid-19-1870005883.html
Роспотребнадзор сохраняет нужные противоэпидемические меры по COVID-19
Роспотребнадзор сохраняет нужные противоэпидемические меры по COVID-19 - РИА Новости, 05.05.2023
Роспотребнадзор сохраняет нужные противоэпидемические меры по COVID-19
Роспотребнадзор продолжает контроль за ситуацией по недопущению распространения COVID-19, проводятся все необходимые мероприятия, в том числе своевременное... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:47
2023-05-05T18:10
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
общество
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор продолжает контроль за ситуацией по недопущению распространения COVID-19, проводятся все необходимые мероприятия, в том числе своевременное выявление заболевших, в мире эпидситуация остаётся непростой, сообщила пресс-служба ведомства. В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году. "В РФ проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения COVID-19, а также меры по своевременному выявлению заболевших. Ведется работа по информированию населения по актуальным вопросам профилактики заражения вирусом и постоянный мониторинг эпидситуации", - говорится в сообщении. Эпидситуация в части COVID-19 в мире остается непростой, а в ряде стран – напряженной, вирус продолжает мутировать, отметили в ведомстве. Ситуация остаётся на строгом контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в пресс-службе.
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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19, Общество, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
Роспотребнадзор сохраняет нужные противоэпидемические меры по COVID-19

Роспотребнадзор проводит необходимые противоэпидемические мероприятия по COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОбразцы для исследования на коронавирусную инфекцию covid-19
Образцы для исследования на коронавирусную инфекцию covid-19 - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор продолжает контроль за ситуацией по недопущению распространения COVID-19, проводятся все необходимые мероприятия, в том числе своевременное выявление заболевших, в мире эпидситуация остаётся непростой, сообщила пресс-служба ведомства.
В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году.
РФ проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения COVID-19, а также меры по своевременному выявлению заболевших. Ведется работа по информированию населения по актуальным вопросам профилактики заражения вирусом и постоянный мониторинг эпидситуации", - говорится в сообщении.
Эпидситуация в части COVID-19 в мире остается непростой, а в ряде стран – напряженной, вирус продолжает мутировать, отметили в ведомстве. Ситуация остаётся на строгом контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в пресс-службе.
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Здоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19ОбществоКоронавирус в РоссииРаспространение коронавируса
 
 
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