https://ria.ru/20230505/covid-19-1869966101.html

Не меньше 20 миллионов человек в мире умерли от COVID-19 с начала пандемии

Не меньше 20 миллионов человек в мире умерли от COVID-19 с начала пандемии - РИА Новости, 05.05.2023

Не меньше 20 миллионов человек в мире умерли от COVID-19 с начала пандемии

По меньшей мере 20 миллионов человек умерли от COVID-19 с начала пандемии в 2020 году, заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, отметив, что... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T16:32

2023-05-05T16:32

2023-05-05T16:32

коронавирус covid-19

в мире

тедрос адханом гебрейесус

воз

коронавирусы

распространение коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1568999883_0:0:2830:1592_1920x0_80_0_0_9df40d75c61a36f0dab49d300ebd5ed4.jpg

ЖЕНЕВА, 5 мая - РИА Новости. По меньшей мере 20 миллионов человек умерли от COVID-19 с начала пандемии в 2020 году, заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, отметив, что официальные данные говорят о 7 миллионах умерших. "С 2020 года от COVID-19 официально погибло около 7 миллионов человек, но реальные цифры намного выше. Речь идет как минимум о 20 миллионах погибших", - сказал он.

https://ria.ru/20230421/arktur-1866707995.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коронавирус covid-19, в мире, тедрос адханом гебрейесус, воз, коронавирусы, распространение коронавируса