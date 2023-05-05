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Не меньше 20 миллионов человек в мире умерли от COVID-19 с начала пандемии - РИА Новости, 05.05.2023
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16:32 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/covid-19-1869966101.html
Не меньше 20 миллионов человек в мире умерли от COVID-19 с начала пандемии
Не меньше 20 миллионов человек в мире умерли от COVID-19 с начала пандемии - РИА Новости, 05.05.2023
Не меньше 20 миллионов человек в мире умерли от COVID-19 с начала пандемии
По меньшей мере 20 миллионов человек умерли от COVID-19 с начала пандемии в 2020 году, заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, отметив, что... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T16:32
2023-05-05T16:32
коронавирус covid-19
в мире
тедрос адханом гебрейесус
воз
коронавирусы
распространение коронавируса
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ЖЕНЕВА, 5 мая - РИА Новости. По меньшей мере 20 миллионов человек умерли от COVID-19 с начала пандемии в 2020 году, заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, отметив, что официальные данные говорят о 7 миллионах умерших. "С 2020 года от COVID-19 официально погибло около 7 миллионов человек, но реальные цифры намного выше. Речь идет как минимум о 20 миллионах погибших", - сказал он.
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коронавирус covid-19, в мире, тедрос адханом гебрейесус, воз, коронавирусы, распространение коронавируса
Коронавирус COVID-19, В мире, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, Коронавирусы, Распространение коронавируса
Не меньше 20 миллионов человек в мире умерли от COVID-19 с начала пандемии

Глава ВОЗ Гебрейесус: не меньше 20 миллионов человек умерли от COVID-19 с начала пандемии

© AP Photo / David J. PhillipПациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / David J. Phillip
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 5 мая - РИА Новости. По меньшей мере 20 миллионов человек умерли от COVID-19 с начала пандемии в 2020 году, заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, отметив, что официальные данные говорят о 7 миллионах умерших.
"С 2020 года от COVID-19 официально погибло около 7 миллионов человек, но реальные цифры намного выше. Речь идет как минимум о 20 миллионах погибших", - сказал он.
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Коронавирус COVID-19В миреТедрос Адханом ГебрейесусВОЗКоронавирусыРаспространение коронавируса
 
 
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