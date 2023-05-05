https://ria.ru/20230505/covid-19-1869963444.html
ВОЗ отменила режим ЧС из-за пандемии COVID-19
ВОЗ отменила режим ЧС из-за пандемии COVID-19 - РИА Новости, 05.05.2023
ВОЗ отменила режим ЧС из-за пандемии COVID-19
Всемирная организация здравоохранения отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенный из-за пандемии COVID-19, заявил глава ВОЗ Тедрос РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T16:21
2023-05-05T16:21
2023-05-05T19:17
воз
в мире
тедрос адханом гебрейесус
здоровье - общество
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
хубэй
ухань
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ЖЕНЕВА, 5 мая — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенный из-за пандемии COVID-19, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.Гебрейесус добавил, что это не означает, что COVID-19 перестал быть глобальной угрозой здоровью."Этот вирус здесь надолго. Он все еще убивает, и он все еще меняется. Сохраняется риск появления новых вариантов, которые приведут к новым всплескам заболеваемости и смертности", — предупредил глава ВОЗ.Принятое решение тщательно обдумывалось, планировалось и принималось на основе тщательного анализа данных, подчеркнул он, заверив, что без колебаний созовет еще один комитет по чрезвычайным ситуациям, если COVID-19 вновь подвергнет мир опасности. По словам руководителя ВОЗ, с начала пандемии от коронавируса официально погибло около семь миллионов человек.Как сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, комментируя заявление главы ВОЗ, вирус продолжает циркулировать, поэтому профилактические меры, в особенности ревакцинация граждан из групп риска, остаются актуальными.Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. В марте 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.В минувшем июле Роспотребнадзор снял все ограничения, которые ввели в России из-за пандемии.
https://ria.ru/20230424/koronavirus-1867305014.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воз, в мире, тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество, распространение коронавируса, коронавирус covid-19, хубэй, ухань, китай, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ВОЗ, В мире, Тедрос Адханом Гебрейесус, Здоровье - Общество, Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Хубэй, Ухань, Китай, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
ВОЗ отменила режим ЧС из-за пандемии COVID-19
ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии COVID-19
ЖЕНЕВА, 5 мая — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенный из-за пандемии COVID-19, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
«
"Комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 предложил мне отменить статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (PHEIC. — Прим. ред.) COVID-19. Я последовал этому совету, и я заявил, что COVID-19 больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения", — сказал он на брифинге.
Гебрейесус добавил, что это не означает, что COVID-19 перестал быть глобальной угрозой здоровью.
"Этот вирус здесь надолго. Он все еще убивает, и он все еще меняется. Сохраняется риск появления новых вариантов, которые приведут к новым всплескам заболеваемости и смертности", — предупредил глава ВОЗ.
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Принятое решение тщательно обдумывалось, планировалось и принималось на основе тщательного анализа данных, подчеркнул он, заверив, что без колебаний созовет еще один комитет по чрезвычайным ситуациям, если COVID-19 вновь подвергнет мир опасности. По словам руководителя ВОЗ, с начала пандемии от коронавируса официально погибло около семь миллионов человек.
«
"Реальные цифры намного выше. Речь идет как минимум о двадцати миллионах погибших", — отметил Гебрейесус.
Как сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов
, комментируя заявление главы ВОЗ, вирус продолжает циркулировать, поэтому профилактические меры, в особенности ревакцинация граждан из групп риска, остаются актуальными.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань
в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. В марте 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.
В минувшем июле Роспотребнадзор
снял все ограничения, которые ввели в России из-за пандемии.
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