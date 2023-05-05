https://ria.ru/20230505/covid-19-1869963444.html

ВОЗ отменила режим ЧС из-за пандемии COVID-19

ВОЗ отменила режим ЧС из-за пандемии COVID-19 - РИА Новости, 05.05.2023

ВОЗ отменила режим ЧС из-за пандемии COVID-19

Всемирная организация здравоохранения отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенный из-за пандемии COVID-19, заявил глава ВОЗ Тедрос РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T16:21

2023-05-05T16:21

2023-05-05T19:17

воз

в мире

тедрос адханом гебрейесус

здоровье - общество

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

хубэй

ухань

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ЖЕНЕВА, 5 мая — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенный из-за пандемии COVID-19, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.Гебрейесус добавил, что это не означает, что COVID-19 перестал быть глобальной угрозой здоровью."Этот вирус здесь надолго. Он все еще убивает, и он все еще меняется. Сохраняется риск появления новых вариантов, которые приведут к новым всплескам заболеваемости и смертности", — предупредил глава ВОЗ.Принятое решение тщательно обдумывалось, планировалось и принималось на основе тщательного анализа данных, подчеркнул он, заверив, что без колебаний созовет еще один комитет по чрезвычайным ситуациям, если COVID-19 вновь подвергнет мир опасности. По словам руководителя ВОЗ, с начала пандемии от коронавируса официально погибло около семь миллионов человек.Как сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, комментируя заявление главы ВОЗ, вирус продолжает циркулировать, поэтому профилактические меры, в особенности ревакцинация граждан из групп риска, остаются актуальными.Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. В марте 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.В минувшем июле Роспотребнадзор снял все ограничения, которые ввели в России из-за пандемии.

https://ria.ru/20230424/koronavirus-1867305014.html

https://ria.ru/20230501/vaktsinatsiya-1869037181.html

хубэй

ухань

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

воз, в мире, тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество, распространение коронавируса, коронавирус covid-19, хубэй, ухань, китай, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)