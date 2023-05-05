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В Челябинске установили личность мужчины, стрелявшего из окна жилого дома - РИА Новости, 05.05.2023
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07:57 05.05.2023 (обновлено: 08:06 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/chelyabinsk-1869820992.html
В Челябинске установили личность мужчины, стрелявшего из окна жилого дома
В Челябинске установили личность мужчины, стрелявшего из окна жилого дома - РИА Новости, 05.05.2023
В Челябинске установили личность мужчины, стрелявшего из окна жилого дома
Полиция в Челябинске установила местного жителя, который стрелял из охолощенного пистолета из окна жилого многоквартирного дома, сообщила пресс-служба ГУМВД... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T07:57
2023-05-05T08:06
челябинск
россия
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 мая – РИА Новости. Полиция в Челябинске установила местного жителя, который стрелял из охолощенного пистолета из окна жилого многоквартирного дома, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. Ранее ведомство сообщало, что сотрудники полиции изучают видеозапись с камеры домофона, на которой запечатлен факт произошедшего по улице 250 лет Челябинску. По указанному адресу были направлены сотрудники службы участковых уполномоченных полиции для опроса жильцов многоквартирных домов, свидетелей происшествия. "Челябинские полицейские установили нарушителя общественного порядка, встревожившего жителей многоквартирных домов по улице 250-летия Челябинска. В ходе проведенных мероприятий &lt;…&gt; установлен местный житель, 1994 года рождения. Молодой человек использовал охолощенный пистолет, у которого отсутствует возможность стрельбы боевыми патронами, для производства выстрела, однако пренебрег правилами пользования данным разрешенным типом оружия", - говорится в сообщении. В отношении правонарушителя решается вопрос о возбуждении административного производства по статье 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах), уточняется в сообщении.
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челябинск, россия, происшествия
Челябинск, Россия, Происшествия
В Челябинске установили личность мужчины, стрелявшего из окна жилого дома

В Челябинске установили личность стрелявшего из охолощенного пистолета из окна жилого дома

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 5 мая – РИА Новости. Полиция в Челябинске установила местного жителя, который стрелял из охолощенного пистолета из окна жилого многоквартирного дома, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
Ранее ведомство сообщало, что сотрудники полиции изучают видеозапись с камеры домофона, на которой запечатлен факт произошедшего по улице 250 лет Челябинску. По указанному адресу были направлены сотрудники службы участковых уполномоченных полиции для опроса жильцов многоквартирных домов, свидетелей происшествия.
"Челябинские полицейские установили нарушителя общественного порядка, встревожившего жителей многоквартирных домов по улице 250-летия Челябинска. В ходе проведенных мероприятий <…> установлен местный житель, 1994 года рождения. Молодой человек использовал охолощенный пистолет, у которого отсутствует возможность стрельбы боевыми патронами, для производства выстрела, однако пренебрег правилами пользования данным разрешенным типом оружия", - говорится в сообщении.
В отношении правонарушителя решается вопрос о возбуждении административного производства по статье 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах), уточняется в сообщении.
Наручники - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
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ЧелябинскРоссияПроисшествия
 
 
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