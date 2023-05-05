https://ria.ru/20230505/cheburashka-1870055866.html
Воспитанники саратовского центра "Семья" сшили Чебурашек для бойцов СВО
Воспитанники саратовского центра "Семья" сшили Чебурашек для бойцов СВО - РИА Новости, 05.05.2023
Воспитанники саратовского центра "Семья" сшили Чебурашек для бойцов СВО
Воспитанники балаковского центра "Семья" в Саратовской области сшили первую партию Чебурашек и передали их военнослужащим в зону специальной военной операции,... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T19:46
2023-05-05T19:46
2023-05-05T19:46
специальная военная операция на украине
надежные люди
саратовская область
чебурашка
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САРАТОВ, 5 мая - РИА Новости. Воспитанники балаковского центра "Семья" в Саратовской области сшили первую партию Чебурашек и передали их военнослужащим в зону специальной военной операции, сообщили РИА Новости в министерстве труда и социальной защиты региона. "Чтобы поддержать участников специальной военной операции, воспитанники центра "Семья" своими руками шьют мягкие игрушки Чебурашка. Ребята надеются, что игрушки помогут российским бойцам идти к победе. Первую партию Чебурашек уже доставили в зону СВО. Мальчишки и девчонки продолжают шить новые мягкие талисманы для бойцов", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что первую партию Чебурашек в зону специальной военной операции доставил сослуживцам военнослужащий, который находился в отпуске в Саратовской области.
https://ria.ru/20230410/posylka-1870043504.html
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надежные люди, саратовская область, чебурашка
Специальная военная операция на Украине, Надежные люди, Саратовская область, Чебурашка
Воспитанники саратовского центра "Семья" сшили Чебурашек для бойцов СВО
Воспитанники саратовского центра "Семья" сшили первую партию Чебурашек для бойцов СВО