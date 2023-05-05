https://ria.ru/20230505/cheburashka-1870055866.html

Воспитанники саратовского центра "Семья" сшили Чебурашек для бойцов СВО

Воспитанники саратовского центра "Семья" сшили Чебурашек для бойцов СВО - РИА Новости, 05.05.2023

Воспитанники саратовского центра "Семья" сшили Чебурашек для бойцов СВО

Воспитанники балаковского центра "Семья" в Саратовской области сшили первую партию Чебурашек и передали их военнослужащим в зону специальной военной операции,... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T19:46

2023-05-05T19:46

2023-05-05T19:46

специальная военная операция на украине

надежные люди

саратовская область

чебурашка

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САРАТОВ, 5 мая - РИА Новости. Воспитанники балаковского центра "Семья" в Саратовской области сшили первую партию Чебурашек и передали их военнослужащим в зону специальной военной операции, сообщили РИА Новости в министерстве труда и социальной защиты региона. "Чтобы поддержать участников специальной военной операции, воспитанники центра "Семья" своими руками шьют мягкие игрушки Чебурашка. Ребята надеются, что игрушки помогут российским бойцам идти к победе. Первую партию Чебурашек уже доставили в зону СВО. Мальчишки и девчонки продолжают шить новые мягкие талисманы для бойцов", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что первую партию Чебурашек в зону специальной военной операции доставил сослуживцам военнослужащий, который находился в отпуске в Саратовской области.

https://ria.ru/20230410/posylka-1870043504.html

саратовская область

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надежные люди, саратовская область, чебурашка