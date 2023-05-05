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В Донецке разработали бронежилет для врачей и коммунальщиков - РИА Новости, 05.05.2023
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В Донецке разработали бронежилет для врачей и коммунальщиков
В Донецке разработали бронежилет для врачей и коммунальщиков - РИА Новости, 05.05.2023
В Донецке разработали бронежилет для врачей и коммунальщиков
Противоосколочной бронежилет для коммунальных служб, врачей, железнодорожников и других гражданских лиц разработан, испытан и начал применяться в Донецке,... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T11:21
2023-05-05T11:21
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
донецк
ситуация в днр и лнр
россия
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Противоосколочной бронежилет для коммунальных служб, врачей, железнодорожников и других гражданских лиц разработан, испытан и начал применяться в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. "В связи с постоянными обстрелами города нами было принято решение разработать гражданскую версию облегченного жилета. Для гражданских людей и сотрудников коммунальных служб… Жилет исполнен из износостойкой ткани. По сути это противоосколочный жилет. Он защищает от осколка или легкого стрелкового оружия", - сообщил агентству директор предприятия по производству бронежилетов и дополнительных противоосколочных модулей "3Д Техно" Михаил Кондрус. При весе жилета в 1,8 килограмма он обеспечивает достаточно большую площадь защиты. "Есть позитивный опыт использования данных жилетов в коммунальных службах в Донецке. На железную дорогу мы поставили партию таких жилетов, и уже есть позитивная обратная связь. Мы с сотрудниками железной дороги проводили испытания на пулестойкость данного жилета. Он показал себя хорошо, эффективно, с положительной стороны", - подчеркнул разработчик. Во время испытания жилет "Строитель" был отстрелян во фронтальную и боковую области. Отстрел проводился с близкого расстояния (менее 2 метров) из пистолета системы ПМ. В область груди было произведено три выстрела, и один выстрел в боковую область. Ни одна из пуль не пробила защиту, при этом все поражающие элементы остались внутри жилета, что подтверждает его высокие антирикошетные свойства. Кроме того, специалисты отметили высокую степень эффективности запреградной защиты изделия. "Такие бронежилеты также используются врачами. Мы передали их в частности в больницу имени Калинина. Люди их используют, носят на службе, во время несения дежурств и просто в больницах. Потому что даже больницы в Донецке обстреливаются на регулярной основе", - заключил Кондрус.
https://ria.ru/20230303/operatsiya-1855651414.html
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безопасность, донецкая народная республика, донецк, ситуация в днр и лнр, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Донецк, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
В Донецке разработали бронежилет для врачей и коммунальщиков

В Донецке разработали противоосколочный бронежилет для врачей и коммунальных служб

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ Ворошиловского района Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела со стороны ВСУ Ворошиловского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Противоосколочной бронежилет для коммунальных служб, врачей, железнодорожников и других гражданских лиц разработан, испытан и начал применяться в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
"В связи с постоянными обстрелами города нами было принято решение разработать гражданскую версию облегченного жилета. Для гражданских людей и сотрудников коммунальных служб… Жилет исполнен из износостойкой ткани. По сути это противоосколочный жилет. Он защищает от осколка или легкого стрелкового оружия", - сообщил агентству директор предприятия по производству бронежилетов и дополнительных противоосколочных модулей "3Д Техно" Михаил Кондрус.
При весе жилета в 1,8 килограмма он обеспечивает достаточно большую площадь защиты. "Есть позитивный опыт использования данных жилетов в коммунальных службах в Донецке. На железную дорогу мы поставили партию таких жилетов, и уже есть позитивная обратная связь. Мы с сотрудниками железной дороги проводили испытания на пулестойкость данного жилета. Он показал себя хорошо, эффективно, с положительной стороны", - подчеркнул разработчик.
Во время испытания жилет "Строитель" был отстрелян во фронтальную и боковую области. Отстрел проводился с близкого расстояния (менее 2 метров) из пистолета системы ПМ. В область груди было произведено три выстрела, и один выстрел в боковую область. Ни одна из пуль не пробила защиту, при этом все поражающие элементы остались внутри жилета, что подтверждает его высокие антирикошетные свойства. Кроме того, специалисты отметили высокую степень эффективности запреградной защиты изделия.
"Такие бронежилеты также используются врачами. Мы передали их в частности в больницу имени Калинина. Люди их используют, носят на службе, во время несения дежурств и просто в больницах. Потому что даже больницы в Донецке обстреливаются на регулярной основе", - заключил Кондрус.
Операция прошла в Донецком территориальном клиническом медицинском объединении
В Донбассе врачи спасли пациента, проведя сложную операцию в бронежилетах
3 марта, 15:30
 
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