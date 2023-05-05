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В Донецке разработали бронежилет для врачей и коммунальщиков

В Донецке разработали бронежилет для врачей и коммунальщиков - РИА Новости, 05.05.2023

В Донецке разработали бронежилет для врачей и коммунальщиков

Противоосколочной бронежилет для коммунальных служб, врачей, железнодорожников и других гражданских лиц разработан, испытан и начал применяться в Донецке,... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T11:21

2023-05-05T11:21

2023-05-05T11:21

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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Противоосколочной бронежилет для коммунальных служб, врачей, железнодорожников и других гражданских лиц разработан, испытан и начал применяться в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. "В связи с постоянными обстрелами города нами было принято решение разработать гражданскую версию облегченного жилета. Для гражданских людей и сотрудников коммунальных служб… Жилет исполнен из износостойкой ткани. По сути это противоосколочный жилет. Он защищает от осколка или легкого стрелкового оружия", - сообщил агентству директор предприятия по производству бронежилетов и дополнительных противоосколочных модулей "3Д Техно" Михаил Кондрус. При весе жилета в 1,8 килограмма он обеспечивает достаточно большую площадь защиты. "Есть позитивный опыт использования данных жилетов в коммунальных службах в Донецке. На железную дорогу мы поставили партию таких жилетов, и уже есть позитивная обратная связь. Мы с сотрудниками железной дороги проводили испытания на пулестойкость данного жилета. Он показал себя хорошо, эффективно, с положительной стороны", - подчеркнул разработчик. Во время испытания жилет "Строитель" был отстрелян во фронтальную и боковую области. Отстрел проводился с близкого расстояния (менее 2 метров) из пистолета системы ПМ. В область груди было произведено три выстрела, и один выстрел в боковую область. Ни одна из пуль не пробила защиту, при этом все поражающие элементы остались внутри жилета, что подтверждает его высокие антирикошетные свойства. Кроме того, специалисты отметили высокую степень эффективности запреградной защиты изделия. "Такие бронежилеты также используются врачами. Мы передали их в частности в больницу имени Калинина. Люди их используют, носят на службе, во время несения дежурств и просто в больницах. Потому что даже больницы в Донецке обстреливаются на регулярной основе", - заключил Кондрус.

https://ria.ru/20230303/operatsiya-1855651414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, донецк, ситуация в днр и лнр, россия