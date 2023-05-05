Рейтинг@Mail.ru
Приморские волонтеры передали отряду "Тигр" в зону СВО бронированную машину - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:52 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/bronemashina-1869813809.html
Приморские волонтеры передали отряду "Тигр" в зону СВО бронированную машину
Приморские волонтеры передали отряду "Тигр" в зону СВО бронированную машину - РИА Новости, 05.05.2023
Приморские волонтеры передали отряду "Тигр" в зону СВО бронированную машину
Приморский благотворительный фонд "Ты не один" передал бронированную машину батальону добровольческого отряда "Тигр", находящемуся в зоне специальной военной... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T05:52
2023-05-05T05:52
специальная военная операция на украине
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808825832_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bbf3fc1738213e9ebb68ba404d3a4b67.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 мая – РИА Новости. Приморский благотворительный фонд "Ты не один" передал бронированную машину батальону добровольческого отряда "Тигр", находящемуся в зоне специальной военной операции, сообщает правительство Приморья. Перед отправкой машину освятили, в нее поместили гуманитарный груз, собранный прихожанами храма Порт-Артурской иконы Торжества Пресвятой Богоматери. По данным волонтеров, в течение месяца они купят еще один автомобиль для батальона.
https://ria.ru/20230505/khabarovsk-1869813328.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808825832_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_9bcd63d52cf06ac2c7b3f8985b88d84b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Специальная военная операция на Украине, Общество
Приморские волонтеры передали отряду "Тигр" в зону СВО бронированную машину

Приморский фонд "Ты не один" передал отряду "Тигр" в зону СВО бронированную машину

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 мая – РИА Новости. Приморский благотворительный фонд "Ты не один" передал бронированную машину батальону добровольческого отряда "Тигр", находящемуся в зоне специальной военной операции, сообщает правительство Приморья.
«
"Автомобиль куплен приморским благотворительным фондом "Ты не один" за счет пожертвований. Помощь оказал Сергей Терентьев, за что выражаем ему огромную благодарность. Также спасибо женам, матерям, родным и близким за ежедневную поддержку бойцов, участвующих в зоне проведения боевых действий", – приводятся слова руководителя фонда Екатерины Луценко.
Перед отправкой машину освятили, в нее поместили гуманитарный груз, собранный прихожанами храма Порт-Артурской иконы Торжества Пресвятой Богоматери.
По данным волонтеров, в течение месяца они купят еще один автомобиль для батальона.
Военнослужащие ВС РФ в пункте управления беспилотными летательными аппаратами в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Хабаровчане отправили в зону СВО четыре тысячи хвостовиков для БПЛА
Вчера, 05:47
 
Специальная военная операция на УкраинеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала