https://ria.ru/20230505/bronemashina-1869813809.html

Приморские волонтеры передали отряду "Тигр" в зону СВО бронированную машину

Приморские волонтеры передали отряду "Тигр" в зону СВО бронированную машину - РИА Новости, 05.05.2023

Приморские волонтеры передали отряду "Тигр" в зону СВО бронированную машину

Приморский благотворительный фонд "Ты не один" передал бронированную машину батальону добровольческого отряда "Тигр", находящемуся в зоне специальной военной... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T05:52

2023-05-05T05:52

2023-05-05T05:52

специальная военная операция на украине

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая – РИА Новости. Приморский благотворительный фонд "Ты не один" передал бронированную машину батальону добровольческого отряда "Тигр", находящемуся в зоне специальной военной операции, сообщает правительство Приморья. Перед отправкой машину освятили, в нее поместили гуманитарный груз, собранный прихожанами храма Порт-Артурской иконы Торжества Пресвятой Богоматери. По данным волонтеров, в течение месяца они купят еще один автомобиль для батальона.

https://ria.ru/20230505/khabarovsk-1869813328.html

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общество