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Приморские волонтеры передали отряду "Тигр" в зону СВО бронированную машину
Приморские волонтеры передали отряду "Тигр" в зону СВО бронированную машину - РИА Новости, 05.05.2023
Приморские волонтеры передали отряду "Тигр" в зону СВО бронированную машину
Приморский благотворительный фонд "Ты не один" передал бронированную машину батальону добровольческого отряда "Тигр", находящемуся в зоне специальной военной... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T05:52
2023-05-05T05:52
2023-05-05T05:52
специальная военная операция на украине
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая – РИА Новости. Приморский благотворительный фонд "Ты не один" передал бронированную машину батальону добровольческого отряда "Тигр", находящемуся в зоне специальной военной операции, сообщает правительство Приморья. Перед отправкой машину освятили, в нее поместили гуманитарный груз, собранный прихожанами храма Порт-Артурской иконы Торжества Пресвятой Богоматери. По данным волонтеров, в течение месяца они купят еще один автомобиль для батальона.
https://ria.ru/20230505/khabarovsk-1869813328.html
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общество
Специальная военная операция на Украине, Общество
Приморские волонтеры передали отряду "Тигр" в зону СВО бронированную машину
Приморский фонд "Ты не один" передал отряду "Тигр" в зону СВО бронированную машину