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Словацкие байкеры посетили мемориальный комплекс в чешском Брно

Словацкие байкеры посетили мемориальный комплекс в чешском Брно - РИА Новости, 05.05.2023

Словацкие байкеры посетили мемориальный комплекс в чешском Брно

Словацкие мотоциклисты объединения "Брат за брата", которые в четверг отправились в мотопробег в преддверии Дня победы над фашизмом по городам Словакии и Чехии, РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T14:22

2023-05-05T14:22

2023-05-05T18:56

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словакия

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БРАТИСЛАВА, 5 мая - РИА Новости. Словацкие мотоциклисты объединения "Брат за брата", которые в четверг отправились в мотопробег в преддверии Дня победы над фашизмом по городам Словакии и Чехии, в пятницу посетили мемориальный комплекс в чешском Брно, чтобы почтить память погибших советских солдат, сообщили байкеры на своих страницах в социальных сетях. В четверг мотоциклисты уже проехали по четырем населенным пунктам в Чехии, где почтили память погибших воинов, в пятницу они посетили мемориальный комплекс в чешском городе Брно в честь погибших при освобождении города и его окрестностей советских солдат. Мото- и автопробег продлится до 8 мая включительно, его участники планируют посетить порядка шести населенных пунктов в Чехии и больше 10 - в Словакии, где они возложат венки к мемориалам красноармейцев. На сайте объединения отмечается, что подобные мероприятия организовываются активистами для сохранения исторической памяти, в том числе, о героях-красноармейцах. Словакия отмечает государственный праздник День победы над фашизмом 8 мая, он является в стране выходным днем.

https://ria.ru/20230504/fitso-1869796733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, брно, словакия, чехия, день победы