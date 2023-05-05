https://ria.ru/20230505/brno-1869923946.html
Словацкие байкеры посетили мемориальный комплекс в чешском Брно
Словацкие байкеры посетили мемориальный комплекс в чешском Брно - РИА Новости, 05.05.2023
Словацкие байкеры посетили мемориальный комплекс в чешском Брно
Словацкие мотоциклисты объединения "Брат за брата", которые в четверг отправились в мотопробег в преддверии Дня победы над фашизмом по городам Словакии и Чехии, РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T14:22
2023-05-05T14:22
2023-05-05T18:56
в мире
брно
словакия
чехия
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1870040469_0:169:2048:1321_1920x0_80_0_0_46b3fcc2c97d997106b4e3e6af4de020.jpg
БРАТИСЛАВА, 5 мая - РИА Новости. Словацкие мотоциклисты объединения "Брат за брата", которые в четверг отправились в мотопробег в преддверии Дня победы над фашизмом по городам Словакии и Чехии, в пятницу посетили мемориальный комплекс в чешском Брно, чтобы почтить память погибших советских солдат, сообщили байкеры на своих страницах в социальных сетях. В четверг мотоциклисты уже проехали по четырем населенным пунктам в Чехии, где почтили память погибших воинов, в пятницу они посетили мемориальный комплекс в чешском городе Брно в честь погибших при освобождении города и его окрестностей советских солдат. Мото- и автопробег продлится до 8 мая включительно, его участники планируют посетить порядка шести населенных пунктов в Чехии и больше 10 - в Словакии, где они возложат венки к мемориалам красноармейцев. На сайте объединения отмечается, что подобные мероприятия организовываются активистами для сохранения исторической памяти, в том числе, о героях-красноармейцах. Словакия отмечает государственный праздник День победы над фашизмом 8 мая, он является в стране выходным днем.
https://ria.ru/20230504/fitso-1869796733.html
брно
словакия
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1870040469_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_a6a16bf7ca4c69bbf69ccfe0c06333c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брно, словакия, чехия, день победы
В мире, Брно, Словакия, Чехия, День Победы
Словацкие байкеры посетили мемориальный комплекс в чешском Брно
Словацкие байкеры в рамках мотопробега посетили мемориальный комплекс в чешском Брно
БРАТИСЛАВА, 5 мая - РИА Новости. Словацкие мотоциклисты объединения "Брат за брата", которые в четверг отправились в мотопробег в преддверии Дня победы над фашизмом по городам Словакии и Чехии, в пятницу посетили мемориальный комплекс в чешском Брно, чтобы почтить память погибших советских солдат, сообщили байкеры на своих страницах в социальных сетях.
В четверг мотоциклисты уже проехали по четырем населенным пунктам в Чехии, где почтили память погибших воинов, в пятницу они посетили мемориальный комплекс в чешском городе Брно
в честь погибших при освобождении города и его окрестностей советских солдат.
Мото- и автопробег продлится до 8 мая включительно, его участники планируют посетить порядка шести населенных пунктов в Чехии и больше 10 - в Словакии, где они возложат венки к мемориалам красноармейцев.
На сайте объединения отмечается, что подобные мероприятия организовываются активистами для сохранения исторической памяти, в том числе, о героях-красноармейцах.
Словакия отмечает государственный праздник День победы над фашизмом 8 мая, он является в стране выходным днем.
В Словакии пообещали отметить День победы над фашизмом на должном уровне