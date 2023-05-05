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Словацкие байкеры посетили мемориальный комплекс в чешском Брно - РИА Новости, 05.05.2023
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14:22 05.05.2023 (обновлено: 18:56 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/brno-1869923946.html
Словацкие байкеры посетили мемориальный комплекс в чешском Брно
Словацкие байкеры посетили мемориальный комплекс в чешском Брно - РИА Новости, 05.05.2023
Словацкие байкеры посетили мемориальный комплекс в чешском Брно
Словацкие мотоциклисты объединения "Брат за брата", которые в четверг отправились в мотопробег в преддверии Дня победы над фашизмом по городам Словакии и Чехии, РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T14:22
2023-05-05T18:56
в мире
брно
словакия
чехия
день победы
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БРАТИСЛАВА, 5 мая - РИА Новости. Словацкие мотоциклисты объединения "Брат за брата", которые в четверг отправились в мотопробег в преддверии Дня победы над фашизмом по городам Словакии и Чехии, в пятницу посетили мемориальный комплекс в чешском Брно, чтобы почтить память погибших советских солдат, сообщили байкеры на своих страницах в социальных сетях. В четверг мотоциклисты уже проехали по четырем населенным пунктам в Чехии, где почтили память погибших воинов, в пятницу они посетили мемориальный комплекс в чешском городе Брно в честь погибших при освобождении города и его окрестностей советских солдат. Мото- и автопробег продлится до 8 мая включительно, его участники планируют посетить порядка шести населенных пунктов в Чехии и больше 10 - в Словакии, где они возложат венки к мемориалам красноармейцев. На сайте объединения отмечается, что подобные мероприятия организовываются активистами для сохранения исторической памяти, в том числе, о героях-красноармейцах. Словакия отмечает государственный праздник День победы над фашизмом 8 мая, он является в стране выходным днем.
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в мире, брно, словакия, чехия, день победы
В мире, Брно, Словакия, Чехия, День Победы
Словацкие байкеры посетили мемориальный комплекс в чешском Брно

Словацкие байкеры в рамках мотопробега посетили мемориальный комплекс в чешском Брно

© Фото : BRAT za BRATAСловацкие мотоциклисты объединения "Брат за брата" во время посещения мемориального комплекса советским солдатам в Брно, Чехия
Словацкие мотоциклисты объединения Брат за брата во время посещения мемориального комплекса советским солдатам в Брно, Чехия - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : BRAT za BRATA
Словацкие мотоциклисты объединения "Брат за брата" во время посещения мемориального комплекса советским солдатам в Брно, Чехия
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 5 мая - РИА Новости. Словацкие мотоциклисты объединения "Брат за брата", которые в четверг отправились в мотопробег в преддверии Дня победы над фашизмом по городам Словакии и Чехии, в пятницу посетили мемориальный комплекс в чешском Брно, чтобы почтить память погибших советских солдат, сообщили байкеры на своих страницах в социальных сетях.
В четверг мотоциклисты уже проехали по четырем населенным пунктам в Чехии, где почтили память погибших воинов, в пятницу они посетили мемориальный комплекс в чешском городе Брно в честь погибших при освобождении города и его окрестностей советских солдат.
Мото- и автопробег продлится до 8 мая включительно, его участники планируют посетить порядка шести населенных пунктов в Чехии и больше 10 - в Словакии, где они возложат венки к мемориалам красноармейцев.
На сайте объединения отмечается, что подобные мероприятия организовываются активистами для сохранения исторической памяти, в том числе, о героях-красноармейцах.
Словакия отмечает государственный праздник День победы над фашизмом 8 мая, он является в стране выходным днем.
Братислава, Словакия - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
В Словакии пообещали отметить День победы над фашизмом на должном уровне
4 мая, 23:44
 
В миреБрноСловакияЧехияДень Победы
 
 
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