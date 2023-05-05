https://ria.ru/20230505/bomba-1869951403.html

Американца сняли с самолета в Израиле из-за заявления о бомбе в рюкзаке

Американца сняли с самолета в Израиле из-за заявления о бомбе в рюкзаке - РИА Новости, 05.05.2023

Американца сняли с самолета в Израиле из-за заявления о бомбе в рюкзаке

Американского туриста сняли с самолета в израильском аэропорту Бен-Гурион после того как он заявил, что в его рюкзаке находится бомба, сообщает израильский... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T15:52

2023-05-05T15:52

2023-05-05T15:52

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Американского туриста сняли с самолета в израильском аэропорту Бен-Гурион после того как он заявил, что в его рюкзаке находится бомба, сообщает израильский портал Israel Hayom. "43-летний американский турист, прибывший в четверг в международный аэропорт Бен-Гурион, вернулся на пограничный контроль и заявил, что у него "бомба в рюкзаке" - пишет издание. Как сообщает издание, мужчину сняла с рейса стюардесса после того, как он попросил экипаж не заходить в самолет. Американский турист также сообщил, что некий "мужчина в синем" подложил бомбу в его рюкзак, так как хотел "его скомпрометировать". В ходе расследования в сумке американца вместо взрывного устройства были обнаружены фотокопии страниц с цитатами из Книги Малахи, в которых описывается "сожжение Иерусалима", сообщает израильский портал Arutz Sheva. В результате инцидента американскому туристу было отказано во въезде в страну. Он вылетит обратно на родину в ближайшие 24 часа, пишет Arutz Sheva.

https://ria.ru/20230501/puteshestviya-1868547752.html

https://ria.ru/20230504/turist-1869614285.html

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