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Американца сняли с самолета в Израиле из-за заявления о бомбе в рюкзаке
Американца сняли с самолета в Израиле из-за заявления о бомбе в рюкзаке - РИА Новости, 05.05.2023
Американца сняли с самолета в Израиле из-за заявления о бомбе в рюкзаке
Американского туриста сняли с самолета в израильском аэропорту Бен-Гурион после того как он заявил, что в его рюкзаке находится бомба, сообщает израильский... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:52
2023-05-05T15:52
2023-05-05T15:52
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Американского туриста сняли с самолета в израильском аэропорту Бен-Гурион после того как он заявил, что в его рюкзаке находится бомба, сообщает израильский портал Israel Hayom. "43-летний американский турист, прибывший в четверг в международный аэропорт Бен-Гурион, вернулся на пограничный контроль и заявил, что у него "бомба в рюкзаке" - пишет издание. Как сообщает издание, мужчину сняла с рейса стюардесса после того, как он попросил экипаж не заходить в самолет. Американский турист также сообщил, что некий "мужчина в синем" подложил бомбу в его рюкзак, так как хотел "его скомпрометировать". В ходе расследования в сумке американца вместо взрывного устройства были обнаружены фотокопии страниц с цитатами из Книги Малахи, в которых описывается "сожжение Иерусалима", сообщает израильский портал Arutz Sheva. В результате инцидента американскому туристу было отказано во въезде в страну. Он вылетит обратно на родину в ближайшие 24 часа, пишет Arutz Sheva.
https://ria.ru/20230501/puteshestviya-1868547752.html
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в мире, израиль, сша
Американца сняли с самолета в Израиле из-за заявления о бомбе в рюкзаке
Американского туриста сняли с рейса в Израиле после заявления о бомбе в рюкзаке
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости.
Американского туриста сняли с самолета в израильском аэропорту Бен-Гурион после того как он заявил, что в его рюкзаке находится бомба, сообщает израильский портал Israel Hayom
.
"43-летний американский турист, прибывший в четверг в международный аэропорт Бен-Гурион, вернулся на пограничный контроль и заявил, что у него "бомба в рюкзаке" - пишет издание.
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Как сообщает издание, мужчину сняла с рейса стюардесса после того, как он попросил экипаж не заходить в самолет. Американский турист также сообщил, что некий "мужчина в синем" подложил бомбу в его рюкзак, так как хотел "его скомпрометировать".
В ходе расследования в сумке американца вместо взрывного устройства были обнаружены фотокопии страниц с цитатами из Книги Малахи, в которых описывается "сожжение Иерусалима", сообщает израильский портал Arutz Sheva.
«
"На каждом этапе пассажир отвечал связно, и его разум был ясным", — цитирует издание Управление народонаселения и иммиграции Израиля.
В результате инцидента американскому туристу было отказано во въезде в страну. Он вылетит обратно на родину в ближайшие 24 часа, пишет Arutz Sheva.
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