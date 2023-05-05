Рейтинг@Mail.ru
Американца сняли с самолета в Израиле из-за заявления о бомбе в рюкзаке - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/bomba-1869951403.html
Американца сняли с самолета в Израиле из-за заявления о бомбе в рюкзаке
Американца сняли с самолета в Израиле из-за заявления о бомбе в рюкзаке - РИА Новости, 05.05.2023
Американца сняли с самолета в Израиле из-за заявления о бомбе в рюкзаке
Американского туриста сняли с самолета в израильском аэропорту Бен-Гурион после того как он заявил, что в его рюкзаке находится бомба, сообщает израильский... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:52
2023-05-05T15:52
в мире
израиль
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151484/22/1514842268_0:81:1601:981_1920x0_80_0_0_ede90347bf06700b283425bc2db6e9ec.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Американского туриста сняли с самолета в израильском аэропорту Бен-Гурион после того как он заявил, что в его рюкзаке находится бомба, сообщает израильский портал Israel Hayom. "43-летний американский турист, прибывший в четверг в международный аэропорт Бен-Гурион, вернулся на пограничный контроль и заявил, что у него "бомба в рюкзаке" - пишет издание. Как сообщает издание, мужчину сняла с рейса стюардесса после того, как он попросил экипаж не заходить в самолет. Американский турист также сообщил, что некий "мужчина в синем" подложил бомбу в его рюкзак, так как хотел "его скомпрометировать". В ходе расследования в сумке американца вместо взрывного устройства были обнаружены фотокопии страниц с цитатами из Книги Малахи, в которых описывается "сожжение Иерусалима", сообщает израильский портал Arutz Sheva. В результате инцидента американскому туристу было отказано во въезде в страну. Он вылетит обратно на родину в ближайшие 24 часа, пишет Arutz Sheva.
https://ria.ru/20230501/puteshestviya-1868547752.html
https://ria.ru/20230504/turist-1869614285.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151484/22/1514842268_92:0:1508:1062_1920x0_80_0_0_9c80e5d775041bce1f3c9f3c723c8b6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша
В мире, Израиль, США
Американца сняли с самолета в Израиле из-за заявления о бомбе в рюкзаке

Американского туриста сняли с рейса в Израиле после заявления о бомбе в рюкзаке

© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Американского туриста сняли с самолета в израильском аэропорту Бен-Гурион после того как он заявил, что в его рюкзаке находится бомба, сообщает израильский портал Israel Hayom.
"43-летний американский турист, прибывший в четверг в международный аэропорт Бен-Гурион, вернулся на пограничный контроль и заявил, что у него "бомба в рюкзаке" - пишет издание.
Пассажиры в самолете - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
Опытный турист составил список самых ужасных привычек авиапассажиров
1 мая, 03:06
Как сообщает издание, мужчину сняла с рейса стюардесса после того, как он попросил экипаж не заходить в самолет. Американский турист также сообщил, что некий "мужчина в синем" подложил бомбу в его рюкзак, так как хотел "его скомпрометировать".
В ходе расследования в сумке американца вместо взрывного устройства были обнаружены фотокопии страниц с цитатами из Книги Малахи, в которых описывается "сожжение Иерусалима", сообщает израильский портал Arutz Sheva.
«
"На каждом этапе пассажир отвечал связно, и его разум был ясным", — цитирует издание Управление народонаселения и иммиграции Израиля.
В результате инцидента американскому туристу было отказано во въезде в страну. Он вылетит обратно на родину в ближайшие 24 часа, пишет Arutz Sheva.
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Российские туристы стали чаще ездить за рубеж
4 мая, 12:03
 
В миреИзраильСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала