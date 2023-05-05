https://ria.ru/20230505/biolaboratorii-1869990726.html
РХБЗ: на Украине по заказу США изучали механизм передачи птичьего гриппа
РХБЗ: на Украине по заказу США изучали механизм передачи птичьего гриппа - РИА Новости, 05.05.2023
РХБЗ: на Украине по заказу США изучали механизм передачи птичьего гриппа
Условия неуправляемой передачи птичьего гриппа изучались на Украине в интересах Пентагона, заявил в пятницу начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:19
2023-05-05T17:19
2023-05-05T17:21
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сша
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Условия неуправляемой передачи птичьего гриппа изучались на Украине в интересах Пентагона, заявил в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Кириллов отметил, что за последние три года ущерб от птичьего гриппа в России превысил 4,5 миллиарда рублей, было уничтожено более 10 миллионов домашних птиц. В свою очередь в европейских странах потери сельскохозяйственной отрасли от заболеваний составили порядка 3 миллиардов евро. "По оценке специалистов, если раньше в европейском регионе грипп птиц был сезонным заболеванием, то в настоящее время его вспышки регистрируются круглогодично", - подчеркнул генерал. Кириллов пояснил, что неоднократно высказываемая озабоченность Минобороны РФ реализацией на Украине проектов Пентагона, связанных с переносимыми птицами инфекций связана с уникальным географическим положением этой страны: через её территорию проходят маршруты миграции более 270 видов перелетных птиц, являющихся "естественным резервуаром" опасных заболеваний.
https://ria.ru/20230130/norki-1847957922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пентагон, украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Пентагон, Украина, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
РХБЗ: на Украине по заказу США изучали механизм передачи птичьего гриппа
Кириллов: на Украине по заказу США изучали условия неуправляемой передачи птичьего гриппа
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Условия неуправляемой передачи птичьего гриппа изучались на Украине в интересах Пентагона, заявил в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
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"Непосредственно в интересах американского военного ведомства через Украинский научно-технический центр был реализован проект Пи-444 (P-444), основной целью которого являлся мониторинг птичьего гриппа среди диких птиц из Азово-Черноморского региона. В ходе реализации проекта оценивались условия, при которых передача вируса может приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности", - сказал он.
Кириллов отметил, что за последние три года ущерб от птичьего гриппа в России превысил 4,5 миллиарда рублей, было уничтожено более 10 миллионов домашних птиц. В свою очередь в европейских странах потери сельскохозяйственной отрасли от заболеваний составили порядка 3 миллиардов евро.
"По оценке специалистов, если раньше в европейском регионе грипп птиц был сезонным заболеванием, то в настоящее время его вспышки регистрируются круглогодично", - подчеркнул генерал.
Кириллов пояснил, что неоднократно высказываемая озабоченность Минобороны РФ реализацией на Украине проектов Пентагона, связанных с переносимыми птицами инфекций связана с уникальным географическим положением этой страны: через её территорию проходят маршруты миграции более 270 видов перелетных птиц, являющихся "естественным резервуаром" опасных заболеваний.
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