https://ria.ru/20230505/biolaboratorii-1869990726.html

РХБЗ: на Украине по заказу США изучали механизм передачи птичьего гриппа

РХБЗ: на Украине по заказу США изучали механизм передачи птичьего гриппа - РИА Новости, 05.05.2023

РХБЗ: на Украине по заказу США изучали механизм передачи птичьего гриппа

Условия неуправляемой передачи птичьего гриппа изучались на Украине в интересах Пентагона, заявил в пятницу начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T17:19

2023-05-05T17:19

2023-05-05T17:21

в мире

пентагон

украина

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Условия неуправляемой передачи птичьего гриппа изучались на Украине в интересах Пентагона, заявил в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Кириллов отметил, что за последние три года ущерб от птичьего гриппа в России превысил 4,5 миллиарда рублей, было уничтожено более 10 миллионов домашних птиц. В свою очередь в европейских странах потери сельскохозяйственной отрасли от заболеваний составили порядка 3 миллиардов евро. "По оценке специалистов, если раньше в европейском регионе грипп птиц был сезонным заболеванием, то в настоящее время его вспышки регистрируются круглогодично", - подчеркнул генерал. Кириллов пояснил, что неоднократно высказываемая озабоченность Минобороны РФ реализацией на Украине проектов Пентагона, связанных с переносимыми птицами инфекций связана с уникальным географическим положением этой страны: через её территорию проходят маршруты миграции более 270 видов перелетных птиц, являющихся "естественным резервуаром" опасных заболеваний.

https://ria.ru/20230130/norki-1847957922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, пентагон, украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)