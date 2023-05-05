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Туркмения и Россия обсудили вопросы региональной безопасности
Туркмения и Россия обсудили вопросы региональной безопасности - РИА Новости, 05.05.2023
Туркмения и Россия обсудили вопросы региональной безопасности
В Ашхабаде состоялись туркменско-российские консультации высокого уровня по вопросам региональной безопасности, сообщает в пятницу МИД Туркмении. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:12
2023-05-05T15:12
2023-05-05T15:12
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АШХАБАД, 5 мая - РИА Новости. В Ашхабаде состоялись туркменско-российские консультации высокого уровня по вопросам региональной безопасности, сообщает в пятницу МИД Туркмении. Туркменскую делегацию возглавил временно исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Вепа Хаджиев, российскую – замглавы МИД России Михаил Галузин. "В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Туркменистаном и РФ в сфере безопасности, являющейся одним из важных компонентов совместной деятельности двух стран. В данном контексте, было отмечено плодотворное взаимодействие в вопросах обеспечения международной и региональной безопасности", - сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство. Также состоялся конструктивный обмен мнениями по ситуации в регионе, добавили в туркменском МИД.
https://ria.ru/20230502/turkmeniya-1869047931.html
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россия, туркмения, ашхабад, михаил галузин, в мире, безопасность
Россия, Туркмения, Ашхабад, Михаил Галузин, В мире, Безопасность
Туркмения и Россия обсудили вопросы региональной безопасности
МИД Туркмении: Ашхабад и Москва обсудили вопросы региональной безопасности