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Туркмения и Россия обсудили вопросы региональной безопасности - РИА Новости, 05.05.2023
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15:12 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/bezopasnost-1869939091.html
Туркмения и Россия обсудили вопросы региональной безопасности
Туркмения и Россия обсудили вопросы региональной безопасности - РИА Новости, 05.05.2023
Туркмения и Россия обсудили вопросы региональной безопасности
В Ашхабаде состоялись туркменско-российские консультации высокого уровня по вопросам региональной безопасности, сообщает в пятницу МИД Туркмении. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:12
2023-05-05T15:12
россия
туркмения
ашхабад
михаил галузин
в мире
безопасность
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АШХАБАД, 5 мая - РИА Новости. В Ашхабаде состоялись туркменско-российские консультации высокого уровня по вопросам региональной безопасности, сообщает в пятницу МИД Туркмении. Туркменскую делегацию возглавил временно исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Вепа Хаджиев, российскую – замглавы МИД России Михаил Галузин. "В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Туркменистаном и РФ в сфере безопасности, являющейся одним из важных компонентов совместной деятельности двух стран. В данном контексте, было отмечено плодотворное взаимодействие в вопросах обеспечения международной и региональной безопасности", - сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство. Также состоялся конструктивный обмен мнениями по ситуации в регионе, добавили в туркменском МИД.
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россия, туркмения, ашхабад, михаил галузин, в мире, безопасность
Россия, Туркмения, Ашхабад, Михаил Галузин, В мире, Безопасность
Туркмения и Россия обсудили вопросы региональной безопасности

МИД Туркмении: Ашхабад и Москва обсудили вопросы региональной безопасности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМонумент "Благополучие" в Ашхабаде
Монумент Благополучие в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Монумент "Благополучие" в Ашхабаде. Архивное фото
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 5 мая - РИА Новости. В Ашхабаде состоялись туркменско-российские консультации высокого уровня по вопросам региональной безопасности, сообщает в пятницу МИД Туркмении.
Туркменскую делегацию возглавил временно исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Вепа Хаджиев, российскую – замглавы МИД России Михаил Галузин.
"В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Туркменистаном и РФ в сфере безопасности, являющейся одним из важных компонентов совместной деятельности двух стран. В данном контексте, было отмечено плодотворное взаимодействие в вопросах обеспечения международной и региональной безопасности", - сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство.
Также состоялся конструктивный обмен мнениями по ситуации в регионе, добавили в туркменском МИД.
Ашхабад – столица Туркменистана - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
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2 мая, 06:37
 
РоссияТуркменияАшхабадМихаил ГалузинВ миреБезопасность
 
 
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