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Евросоюз придумал, как избавиться от украинских беженцев - РИА Новости, 05.05.2023
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22:41 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/bezhentsy-1870079644.html
Евросоюз придумал, как избавиться от украинских беженцев
Евросоюз придумал, как избавиться от украинских беженцев - РИА Новости, 05.05.2023
Евросоюз придумал, как избавиться от украинских беженцев
Брюссель предлагает европейским государствам мотивировать украинских беженцев возвращаться на родину дополнительными социальными выплатами, пишет ирландская... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T22:41
2023-05-05T22:41
в мире
украина
евросоюз
ирландия
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Брюссель предлагает европейским государствам мотивировать украинских беженцев возвращаться на родину дополнительными социальными выплатами, пишет ирландская газета Irish Examiner.По информации журналистов, недавно ЕС опубликовал доклад, в котором изложены варианты, как европейцам поступить с украинскими беженцами."Одна из стратегий предполагает стимулирование добровольного возвращения: мигрантов будут финансово поддерживать некоторое время после возвращения домой", — говорится в материале.Те беженцы, кому удалось найти работу или начать обучение, смогут получить вид на жительство. В планах у западных чиновников также разработка совместной с Киевом программы по реинтеграции украинцев, утверждает газета.
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Кирилл Иванников
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в мире, украина, евросоюз, ирландия
В мире, Украина, Евросоюз, Ирландия
Евросоюз придумал, как избавиться от украинских беженцев

Irish Examiner: украинским беженцам в Европе готовы платить, лишь бы они уехали обратно

© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы в Румынии
Украинские беженцы в Румынии - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы в Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Брюссель предлагает европейским государствам мотивировать украинских беженцев возвращаться на родину дополнительными социальными выплатами, пишет ирландская газета Irish Examiner.
По информации журналистов, недавно ЕС опубликовал доклад, в котором изложены варианты, как европейцам поступить с украинскими беженцами.
"Одна из стратегий предполагает стимулирование добровольного возвращения: мигрантов будут финансово поддерживать некоторое время после возвращения домой", — говорится в материале.
Те беженцы, кому удалось найти работу или начать обучение, смогут получить вид на жительство. В планах у западных чиновников также разработка совместной с Киевом программы по реинтеграции украинцев, утверждает газета.
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