https://ria.ru/20230505/bezhentsy-1870079644.html

Евросоюз придумал, как избавиться от украинских беженцев

Евросоюз придумал, как избавиться от украинских беженцев - РИА Новости, 05.05.2023

Евросоюз придумал, как избавиться от украинских беженцев

Брюссель предлагает европейским государствам мотивировать украинских беженцев возвращаться на родину дополнительными социальными выплатами, пишет ирландская... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T22:41

2023-05-05T22:41

2023-05-05T22:41

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украина

евросоюз

ирландия

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Брюссель предлагает европейским государствам мотивировать украинских беженцев возвращаться на родину дополнительными социальными выплатами, пишет ирландская газета Irish Examiner.По информации журналистов, недавно ЕС опубликовал доклад, в котором изложены варианты, как европейцам поступить с украинскими беженцами."Одна из стратегий предполагает стимулирование добровольного возвращения: мигрантов будут финансово поддерживать некоторое время после возвращения домой", — говорится в материале.Те беженцы, кому удалось найти работу или начать обучение, смогут получить вид на жительство. В планах у западных чиновников также разработка совместной с Киевом программы по реинтеграции украинцев, утверждает газета.

https://ria.ru/20230505/flag-1870071211.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, евросоюз, ирландия