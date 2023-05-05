https://ria.ru/20230505/bezhentsy-1870079644.html
Евросоюз придумал, как избавиться от украинских беженцев
Евросоюз придумал, как избавиться от украинских беженцев - РИА Новости, 05.05.2023
Евросоюз придумал, как избавиться от украинских беженцев
Брюссель предлагает европейским государствам мотивировать украинских беженцев возвращаться на родину дополнительными социальными выплатами, пишет ирландская... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T22:41
2023-05-05T22:41
2023-05-05T22:41
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евросоюз
ирландия
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Брюссель предлагает европейским государствам мотивировать украинских беженцев возвращаться на родину дополнительными социальными выплатами, пишет ирландская газета Irish Examiner.По информации журналистов, недавно ЕС опубликовал доклад, в котором изложены варианты, как европейцам поступить с украинскими беженцами."Одна из стратегий предполагает стимулирование добровольного возвращения: мигрантов будут финансово поддерживать некоторое время после возвращения домой", — говорится в материале.Те беженцы, кому удалось найти работу или начать обучение, смогут получить вид на жительство. В планах у западных чиновников также разработка совместной с Киевом программы по реинтеграции украинцев, утверждает газета.
https://ria.ru/20230505/flag-1870071211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, ирландия
В мире, Украина, Евросоюз, Ирландия
Евросоюз придумал, как избавиться от украинских беженцев
Irish Examiner: украинским беженцам в Европе готовы платить, лишь бы они уехали обратно