Белорусский госпогранкомитет обнаружил тело беженца у границы с Латвией
Госпогранкомитет: латвийские силовики переместили тело беженца в Белоруссию
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Сотрудники белорусского госпогранкомитета. Архивное фото
МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Белорусский госпогранкомитет сообщил, что латвийские силовики переместили тело мигранта на белорусскую территорию.
"Латвийские силовики переместили труп беженца на белорусскую территорию", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что речь идет о мужчине африканской внешности, обнаруженном белорусскими военнослужащими на границе с Латвией 5 мая. "Труп беженца находился в 10 метрах от заграждения, установленного на латвийской территории. Рядом с телом, а также непосредственно у калитки в заграждении (на границе - ред.) обнаружены личные вещи иностранца. По предварительным данным, именно через калитку в заграждении тело мужчины было перемещено на белорусскую территорию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с целью установления всех обстоятельств происшествия на месте работала следственно-оперативная группа.
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"С начала года на границе с Латвией погибло 5 беженцев по вине европейских силовиков", - сообщили в погранкомитете.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщили о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Пограничники Белоруссии заявляли о насильственном выдворении мигрантов странами ЕС на белорусскую территорию.
По данным белорусского погранкомитета, в 2022 году было пресечено более 3,8 тысячи попыток незаконного вытеснения в Белоруссию групп иностранцев с территории сопредельных государств ЕС общим количеством более 31 тысячи человек.