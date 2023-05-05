https://ria.ru/20230505/bezhentsy-1869960532.html

Белорусский госпогранкомитет обнаружил тело беженца у границы с Латвией

Белорусский госпогранкомитет обнаружил тело беженца у границы с Латвией - РИА Новости, 05.05.2023

Белорусский госпогранкомитет обнаружил тело беженца у границы с Латвией

Белорусский госпогранкомитет сообщил, что латвийские силовики переместили тело мигранта на белорусскую территорию. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T16:12

2023-05-05T16:12

2023-05-05T16:12

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МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Белорусский госпогранкомитет сообщил, что латвийские силовики переместили тело мигранта на белорусскую территорию. "Латвийские силовики переместили труп беженца на белорусскую территорию", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Отмечается, что речь идет о мужчине африканской внешности, обнаруженном белорусскими военнослужащими на границе с Латвией 5 мая. "Труп беженца находился в 10 метрах от заграждения, установленного на латвийской территории. Рядом с телом, а также непосредственно у калитки в заграждении (на границе - ред.) обнаружены личные вещи иностранца. По предварительным данным, именно через калитку в заграждении тело мужчины было перемещено на белорусскую территорию", - говорится в сообщении. Отмечается, что с целью установления всех обстоятельств происшествия на месте работала следственно-оперативная группа. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщили о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Пограничники Белоруссии заявляли о насильственном выдворении мигрантов странами ЕС на белорусскую территорию. По данным белорусского погранкомитета, в 2022 году было пресечено более 3,8 тысячи попыток незаконного вытеснения в Белоруссию групп иностранцев с территории сопредельных государств ЕС общим количеством более 31 тысячи человек.

https://ria.ru/20211111/migranty-1758567062.html

https://ria.ru/20230406/pravda-1863359323.html

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в мире, латвия, белоруссия, евросоюз, литва, беженцы