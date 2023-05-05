https://ria.ru/20230505/bespilotniki-1869958507.html

В Карелии запретили использование беспилотников в преддверии Дня Победы

В Карелии запретили использование беспилотников в преддверии Дня Победы - РИА Новости, 05.05.2023

В Карелии запретили использование беспилотников в преддверии Дня Победы

В Карелии в преддверии Дня Победы запретили использование беспилотных летательных аппаратов, сообщает управление пресс-службы главы республики. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T16:06

2023-05-05T16:06

2023-05-05T16:21

день победы

беспилотники

бпла

республика карелия

общество

россия

артур парфенчиков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. В Карелии в преддверии Дня Победы запретили использование беспилотных летательных аппаратов, сообщает управление пресс-службы главы республики."Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ №32 от 5 мая 2023 года, в котором устанавливается запрет использования на территории Карелии беспилотных гражданских воздушных судов, за исключением воздушных судов, используемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, подведомственными им организациями и иными предприятиями по договору с органами государственной власти или органами местного самоуправления", - говорится в сообщении.Решение о необходимости введения запрета на применение беспилотных летательных аппаратов на территории региона было принято по итогам заседания антитеррористической комиссии Карелии."Сегодня на территории России существует вероятность совершения террористических актов и диверсий, в том числе в период проведения Дня Победы. Нарастает угроза с использованием беспилотных воздушных судов. Наша задача – обеспечить безопасность для жителей и недопущение совершения противоправных действий на территории республики", – отметил Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что запрет будет действовать до снятия режима (уровня базовой готовности), установленного указом президента РФ.

https://ria.ru/20230504/ataka-1869625347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

день победы, беспилотники, бпла, республика карелия, общество, россия, артур парфенчиков