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В Карелии запретили использование беспилотников в преддверии Дня Победы - РИА Новости, 05.05.2023
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16:06 05.05.2023 (обновлено: 16:21 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/bespilotniki-1869958507.html
В Карелии запретили использование беспилотников в преддверии Дня Победы
В Карелии запретили использование беспилотников в преддверии Дня Победы - РИА Новости, 05.05.2023
В Карелии запретили использование беспилотников в преддверии Дня Победы
В Карелии в преддверии Дня Победы запретили использование беспилотных летательных аппаратов, сообщает управление пресс-службы главы республики. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T16:06
2023-05-05T16:21
день победы
беспилотники
бпла
республика карелия
общество
россия
артур парфенчиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. В Карелии в преддверии Дня Победы запретили использование беспилотных летательных аппаратов, сообщает управление пресс-службы главы республики."Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ №32 от 5 мая 2023 года, в котором устанавливается запрет использования на территории Карелии беспилотных гражданских воздушных судов, за исключением воздушных судов, используемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, подведомственными им организациями и иными предприятиями по договору с органами государственной власти или органами местного самоуправления", - говорится в сообщении.Решение о необходимости введения запрета на применение беспилотных летательных аппаратов на территории региона было принято по итогам заседания антитеррористической комиссии Карелии."Сегодня на территории России существует вероятность совершения террористических актов и диверсий, в том числе в период проведения Дня Победы. Нарастает угроза с использованием беспилотных воздушных судов. Наша задача – обеспечить безопасность для жителей и недопущение совершения противоправных действий на территории республики", – отметил Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что запрет будет действовать до снятия режима (уровня базовой готовности), установленного указом президента РФ.
https://ria.ru/20230504/ataka-1869625347.html
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день победы, беспилотники, бпла, республика карелия, общество, россия, артур парфенчиков
День Победы, Беспилотники, БПЛА, Республика Карелия, Общество, Россия, Артур Парфенчиков
В Карелии запретили использование беспилотников в преддверии Дня Победы

Глава Карелии Парфенчиков подписал запрет на использование дронов в преддверии Дня Победы

© Depositphotos.com / FesenkoДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Depositphotos.com / Fesenko
Дрон в небе. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. В Карелии в преддверии Дня Победы запретили использование беспилотных летательных аппаратов, сообщает управление пресс-службы главы республики.
"Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ №32 от 5 мая 2023 года, в котором устанавливается запрет использования на территории Карелии беспилотных гражданских воздушных судов, за исключением воздушных судов, используемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, подведомственными им организациями и иными предприятиями по договору с органами государственной власти или органами местного самоуправления", - говорится в сообщении.
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Решение о необходимости введения запрета на применение беспилотных летательных аппаратов на территории региона было принято по итогам заседания антитеррористической комиссии Карелии.
"Сегодня на территории России существует вероятность совершения террористических актов и диверсий, в том числе в период проведения Дня Победы. Нарастает угроза с использованием беспилотных воздушных судов. Наша задача – обеспечить безопасность для жителей и недопущение совершения противоправных действий на территории республики", – отметил Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что запрет будет действовать до снятия режима (уровня базовой готовности), установленного указом президента РФ.
В каких регионах России запрещен запуск беспилотников
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В каких регионах России запрещен запуск беспилотниковПосмотреть
 
День ПобедыБеспилотникиБПЛАРеспублика КарелияОбществоРоссияАртур Парфенчиков
 
 
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