В Карелии запретили использование беспилотников в преддверии Дня Победы
Глава Карелии Парфенчиков подписал запрет на использование дронов в преддверии Дня Победы
© Depositphotos.com / FesenkoДрон в небе
© Depositphotos.com / Fesenko
Дрон в небе. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. В Карелии в преддверии Дня Победы запретили использование беспилотных летательных аппаратов, сообщает управление пресс-службы главы республики.
"Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ №32 от 5 мая 2023 года, в котором устанавливается запрет использования на территории Карелии беспилотных гражданских воздушных судов, за исключением воздушных судов, используемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, подведомственными им организациями и иными предприятиями по договору с органами государственной власти или органами местного самоуправления", - говорится в сообщении.
Решение о необходимости введения запрета на применение беспилотных летательных аппаратов на территории региона было принято по итогам заседания антитеррористической комиссии Карелии.
"Сегодня на территории России существует вероятность совершения террористических актов и диверсий, в том числе в период проведения Дня Победы. Нарастает угроза с использованием беспилотных воздушных судов. Наша задача – обеспечить безопасность для жителей и недопущение совершения противоправных действий на территории республики", – отметил Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что запрет будет действовать до снятия режима (уровня базовой готовности), установленного указом президента РФ.