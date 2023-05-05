https://ria.ru/20230505/bespilotniki-1869916090.html

В Кузбассе ввели запрет на использование беспилотников

В Кузбассе ввели запрет на использование беспилотников - РИА Новости, 05.05.2023

В Кузбассе ввели запрет на использование беспилотников

В Кемеровской области с 6 мая вводят запрет на использование беспилотников, заявил губернатор региона Сергей Цивилев в Telegram-канале главы Кузбасса. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T13:55

2023-05-05T13:55

2023-05-05T14:14

россия

кемеровская область

сергей цивилев

владимир путин

безопасность

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КЕМЕРОВО, 5 мая — РИА Новости. В Кемеровской области с 6 мая вводят запрет на использование беспилотников, заявил губернатор региона Сергей Цивилев в Telegram-канале главы Кузбасса."Запрещено использование беспилотных воздушных судов с 00:00 6 мая по 24:00 9 мая. Запрет распространяется и на период после майских праздников — до особого распоряжения по этому поводу. С 10 мая исключение сделано только для беспилотных воздушных судов, используемых органами власти в установленным порядке", — говорится в сообщении.Отмечается, что перечисленные меры безопасности приняты во исполнение указа президента для усиления охраны общественного порядка.В 56 российских регионах действуют ограничения на использование беспилотных летательных аппаратов различного уровня.

россия

кемеровская область

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2023

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россия, кемеровская область, сергей цивилев, владимир путин, безопасность