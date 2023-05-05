Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе ввели запрет на использование беспилотников - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 05.05.2023 (обновлено: 14:14 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/bespilotniki-1869916090.html
В Кузбассе ввели запрет на использование беспилотников
В Кузбассе ввели запрет на использование беспилотников - РИА Новости, 05.05.2023
В Кузбассе ввели запрет на использование беспилотников
В Кемеровской области с 6 мая вводят запрет на использование беспилотников, заявил губернатор региона Сергей Цивилев в Telegram-канале главы Кузбасса. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T13:55
2023-05-05T14:14
россия
кемеровская область
сергей цивилев
владимир путин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850885284_0:95:3171:1879_1920x0_80_0_0_02c94c1e97fa129472c62ec1121f3a5f.jpg
КЕМЕРОВО, 5 мая — РИА Новости. В Кемеровской области с 6 мая вводят запрет на использование беспилотников, заявил губернатор региона Сергей Цивилев в Telegram-канале главы Кузбасса."Запрещено использование беспилотных воздушных судов с 00:00 6 мая по 24:00 9 мая. Запрет распространяется и на период после майских праздников — до особого распоряжения по этому поводу. С 10 мая исключение сделано только для беспилотных воздушных судов, используемых органами власти в установленным порядке", — говорится в сообщении.Отмечается, что перечисленные меры безопасности приняты во исполнение указа президента для усиления охраны общественного порядка.В 56 российских регионах действуют ограничения на использование беспилотных летательных аппаратов различного уровня.
россия
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850885284_442:0:3171:2047_1920x0_80_0_0_9c5de6ab12bfe4b8dfe32abe3e7c661a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кемеровская область, сергей цивилев, владимир путин, безопасность
Россия, Кемеровская область, Сергей Цивилев, Владимир Путин, Безопасность
В Кузбассе ввели запрет на использование беспилотников

Губернатор Кемеровской области Цивилев ввел запрет на использование беспилотников с 6 мая

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 5 мая — РИА Новости. В Кемеровской области с 6 мая вводят запрет на использование беспилотников, заявил губернатор региона Сергей Цивилев в Telegram-канале главы Кузбасса.
"Запрещено использование беспилотных воздушных судов с 00:00 6 мая по 24:00 9 мая. Запрет распространяется и на период после майских праздников — до особого распоряжения по этому поводу. С 10 мая исключение сделано только для беспилотных воздушных судов, используемых органами власти в установленным порядке", — говорится в сообщении.
Отмечается, что перечисленные меры безопасности приняты во исполнение указа президента для усиления охраны общественного порядка.
В 56 российских регионах действуют ограничения на использование беспилотных летательных аппаратов различного уровня.
В каких регионах России запрещен запуск беспилотников
3 мая, 23:55
Инфографика
В каких регионах России запрещен запуск беспилотниковПосмотреть
 
РоссияКемеровская областьСергей ЦивилевВладимир ПутинБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала