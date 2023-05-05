https://ria.ru/20230505/bespilotnik-1869832659.html
"Ъ": эксперты оценили экономические последствия от запрета на полеты БПЛА
"Ъ": эксперты оценили экономические последствия от запрета на полеты БПЛА - РИА Новости, 05.05.2023
"Ъ": эксперты оценили экономические последствия от запрета на полеты БПЛА
Финансовые потери от запрета на полеты беспилотников можно оценить в несколько миллиардов рублей, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T09:54
2023-05-05T09:54
2023-05-05T14:26
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владимир путин
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Финансовые потери от запрета на полеты беспилотников можно оценить в несколько миллиардов рублей, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов."Запрет на полеты беспилотников в 40 российских регионах, введенный на фоне атаки дрона на Кремль, обойдется отрасли в сумму до десяти миллиардов рублей и откатит рынок к уровню 2018 года", — пишет издание.Генеральный директор "Агримакс Аэро" Максим Чижов полагает, что самые ощутимые убытки понесет сельскохозяйственные сектор: его потери составят почти 2,5 миллиарда рублей, из которых 900 миллионов составят убытки хозяйств, 300 миллионов — потери разработчиков, 800 миллионов — производителей, а 400 миллионов — операторов и пользователей.После введения в октябре 2022 года запретов на полеты беспилотников потери оценивались примерно в три миллиарда рублей.Ранее почти в половине российских регионов ввели запрет на полеты беспилотников из-за предпринятой 3 мая попытки украинского режима нанести с помощью БПЛА удар по кремлевской резиденции президента Владимира Путина. Москва расценивает атаку как спланированную террористическую акцию и покушение на главу государства.
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экономика, технологии, москва, владимир путин, россия
Экономика, Технологии, Москва, Владимир Путин, Россия
"Ъ": эксперты оценили экономические последствия от запрета на полеты БПЛА
"Ъ": запрет на полеты беспилотников в России может отбросить отрасль на пять лет назад
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости.
Финансовые потери от запрета на полеты беспилотников можно оценить в несколько миллиардов рублей, сообщает "Коммерсантъ
" со ссылкой на экспертов.
"Запрет на полеты беспилотников в 40 российских регионах, введенный на фоне атаки дрона на Кремль, обойдется отрасли в сумму до десяти миллиардов рублей и откатит рынок к уровню 2018 года", — пишет издание.
Генеральный директор "Агримакс Аэро" Максим Чижов полагает, что самые ощутимые убытки понесет сельскохозяйственные сектор: его потери составят почти 2,5 миллиарда рублей, из которых 900 миллионов составят убытки хозяйств, 300 миллионов — потери разработчиков, 800 миллионов — производителей, а 400 миллионов — операторов и пользователей.
После введения в октябре 2022 года запретов на полеты беспилотников потери оценивались примерно в три миллиарда рублей.
Ранее почти в половине российских регионов ввели запрет на полеты беспилотников из-за предпринятой 3 мая попытки украинского режима нанести с помощью БПЛА удар по кремлевской резиденции президента Владимира Путина. Москва расценивает атаку как спланированную террористическую акцию и покушение на главу государства.