https://ria.ru/20230505/bespilotnik-1869832659.html

"Ъ": эксперты оценили экономические последствия от запрета на полеты БПЛА

"Ъ": эксперты оценили экономические последствия от запрета на полеты БПЛА - РИА Новости, 05.05.2023

"Ъ": эксперты оценили экономические последствия от запрета на полеты БПЛА

Финансовые потери от запрета на полеты беспилотников можно оценить в несколько миллиардов рублей, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T09:54

2023-05-05T09:54

2023-05-05T14:26

экономика

технологии

москва

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869595297_0:83:3007:1774_1920x0_80_0_0_d5ae7b4741fb542dd108de725b8ef10d.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Финансовые потери от запрета на полеты беспилотников можно оценить в несколько миллиардов рублей, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов."Запрет на полеты беспилотников в 40 российских регионах, введенный на фоне атаки дрона на Кремль, обойдется отрасли в сумму до десяти миллиардов рублей и откатит рынок к уровню 2018 года", — пишет издание.Генеральный директор "Агримакс Аэро" Максим Чижов полагает, что самые ощутимые убытки понесет сельскохозяйственные сектор: его потери составят почти 2,5 миллиарда рублей, из которых 900 миллионов составят убытки хозяйств, 300 миллионов — потери разработчиков, 800 миллионов — производителей, а 400 миллионов — операторов и пользователей.После введения в октябре 2022 года запретов на полеты беспилотников потери оценивались примерно в три миллиарда рублей.Ранее почти в половине российских регионов ввели запрет на полеты беспилотников из-за предпринятой 3 мая попытки украинского режима нанести с помощью БПЛА удар по кремлевской резиденции президента Владимира Путина. Москва расценивает атаку как спланированную террористическую акцию и покушение на главу государства.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, москва, владимир путин, россия