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Защита режиссера Беркович обжалует арест - РИА Новости, 05.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:35 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/berkovich-1870031787.html
Защита режиссера Беркович обжалует арест
Защита режиссера Беркович обжалует арест - РИА Новости, 05.05.2023
Защита режиссера Беркович обжалует арест
Защита театрального режиссера Евгении Беркович обжалует постановление Замоскворецкого суда Москвы, арестовавшего ее на два месяца в рамках дела об оправдании... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T18:35
2023-05-05T18:35
культура
происшествия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Защита театрального режиссера Евгении Беркович обжалует постановление Замоскворецкого суда Москвы, арестовавшего ее на два месяца в рамках дела об оправдании терроризма, сообщила РИА Новости ее адвокат Ксения Карпинская. "Мы будем обжаловать", - рассказала собеседница агентства. В пятницу Замоскворецкий суд Москвы арестовал Беркович на два месяца. Как следует из оглашенных в суде материалов дела, оно было возбуждено за размещение на YouTube читки пьесы, в которой содержались призраки оправдания терроризма, идеологии запрещенной в РФ террористической группировки ИГ* и джихадизма.* Запрещенная в России террористическая организация.
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Культура, Происшествия, Москва, Россия, YouTube, Культура
Защита режиссера Беркович обжалует арест

Адвокат Карпинская: режиссер Беркович обжалует арест по делу об оправдании терроризма

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Евгения Беркович
Режиссер Евгения Беркович - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Евгения Беркович. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Защита театрального режиссера Евгении Беркович обжалует постановление Замоскворецкого суда Москвы, арестовавшего ее на два месяца в рамках дела об оправдании терроризма, сообщила РИА Новости ее адвокат Ксения Карпинская.
"Мы будем обжаловать", - рассказала собеседница агентства.
В пятницу Замоскворецкий суд Москвы арестовал Беркович на два месяца. Как следует из оглашенных в суде материалов дела, оно было возбуждено за размещение на YouTube читки пьесы, в которой содержались призраки оправдания терроризма, идеологии запрещенной в РФ террористической группировки ИГ* и джихадизма.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Актер Алексей Панин - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Источник: против Алексея Панина возбудили дело об оправдании терроризма
3 мая, 18:01
 
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