https://ria.ru/20230505/berkovich-1870031787.html
Защита режиссера Беркович обжалует арест
Защита режиссера Беркович обжалует арест - РИА Новости, 05.05.2023
Защита режиссера Беркович обжалует арест
Защита театрального режиссера Евгении Беркович обжалует постановление Замоскворецкого суда Москвы, арестовавшего ее на два месяца в рамках дела об оправдании... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T18:35
2023-05-05T18:35
2023-05-05T18:35
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Защита театрального режиссера Евгении Беркович обжалует постановление Замоскворецкого суда Москвы, арестовавшего ее на два месяца в рамках дела об оправдании терроризма, сообщила РИА Новости ее адвокат Ксения Карпинская. "Мы будем обжаловать", - рассказала собеседница агентства. В пятницу Замоскворецкий суд Москвы арестовал Беркович на два месяца. Как следует из оглашенных в суде материалов дела, оно было возбуждено за размещение на YouTube читки пьесы, в которой содержались призраки оправдания терроризма, идеологии запрещенной в РФ террористической группировки ИГ* и джихадизма.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230503/panin-1869479989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Защита режиссера Беркович обжалует арест
Адвокат Карпинская: режиссер Беркович обжалует арест по делу об оправдании терроризма