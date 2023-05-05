https://ria.ru/20230505/berkovich-1870031787.html

Защита режиссера Беркович обжалует арест

Защита режиссера Беркович обжалует арест - РИА Новости, 05.05.2023

Защита режиссера Беркович обжалует арест

Защита театрального режиссера Евгении Беркович обжалует постановление Замоскворецкого суда Москвы, арестовавшего ее на два месяца в рамках дела об оправдании... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T18:35

2023-05-05T18:35

2023-05-05T18:35

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Защита театрального режиссера Евгении Беркович обжалует постановление Замоскворецкого суда Москвы, арестовавшего ее на два месяца в рамках дела об оправдании терроризма, сообщила РИА Новости ее адвокат Ксения Карпинская. "Мы будем обжаловать", - рассказала собеседница агентства. В пятницу Замоскворецкий суд Москвы арестовал Беркович на два месяца. Как следует из оглашенных в суде материалов дела, оно было возбуждено за размещение на YouTube читки пьесы, в которой содержались призраки оправдания терроризма, идеологии запрещенной в РФ террористической группировки ИГ* и джихадизма.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230503/panin-1869479989.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия, youtube, культура