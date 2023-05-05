https://ria.ru/20230505/berkovich-1869983720.html

Режиссер Беркович не признала вину в оправдании терроризма

Режиссер Беркович не признала вину в оправдании терроризма - РИА Новости, 05.05.2023

Режиссер Беркович не признала вину в оправдании терроризма

Театральный режиссер Евгения Беркович, фигурантка дела об оправдании терроризма, не признает вину, сообщила РИА Новости ее адвокат Ксения Карпинская. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T17:09

2023-05-05T17:09

2023-05-05T18:02

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Театральный режиссер Евгения Беркович, фигурантка дела об оправдании терроризма, не признает вину, сообщила РИА Новости ее адвокат Ксения Карпинская."Вину она не признает", - рассказала собеседница агентства на фоне рассмотрения Замоскворецким судом Москвы ходатайства следствия об аресте режиссера.

https://ria.ru/20230503/panin-1869479989.html

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Владимир Лаврентьев

россия, происшествия, москва, культура