https://ria.ru/20230505/berkovich-1869983720.html
Режиссер Беркович не признала вину в оправдании терроризма
Режиссер Беркович не признала вину в оправдании терроризма - РИА Новости, 05.05.2023
Режиссер Беркович не признала вину в оправдании терроризма
Театральный режиссер Евгения Беркович, фигурантка дела об оправдании терроризма, не признает вину, сообщила РИА Новости ее адвокат Ксения Карпинская. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:09
2023-05-05T17:09
2023-05-05T18:02
россия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Театральный режиссер Евгения Беркович, фигурантка дела об оправдании терроризма, не признает вину, сообщила РИА Новости ее адвокат Ксения Карпинская."Вину она не признает", - рассказала собеседница агентства на фоне рассмотрения Замоскворецким судом Москвы ходатайства следствия об аресте режиссера.
https://ria.ru/20230503/panin-1869479989.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, происшествия, москва, культура
Россия, Культура, Происшествия, Москва, Культура
Режиссер Беркович не признала вину в оправдании терроризма
Театральный режиссер Беркович не признала в суде вину в оправдании терроризма