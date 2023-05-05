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Белоруссия проверяет паспорта у въезжающих россиян на отдельных дорогах - РИА Новости, 05.05.2023
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19:51 05.05.2023 (обновлено: 21:47 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/belorussiya-1870057368.html
Белоруссия проверяет паспорта у въезжающих россиян на отдельных дорогах
Белоруссия проверяет паспорта у въезжающих россиян на отдельных дорогах - РИА Новости, 05.05.2023
Белоруссия проверяет паспорта у въезжающих россиян на отдельных дорогах
Минск организовал пропускные пункты на отдельных автодорогах на российской границе, сообщил РИА Новости представитель Погранкомитета республики. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T19:51
2023-05-05T21:47
в мире
россия
белоруссия
минск
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Минск организовал пропускные пункты на отдельных автодорогах на российской границе, сообщил РИА Новости представитель Погранкомитета республики.По его словам, режим пересечения границы не поменялся, а паспорта проверяют у граждан, въезжающих в Белоруссию из России автотранспортом из-за ратификации сторонами соглашения о взаимном признании виз.Собеседник агентства не уточнил, как долго будет проходить проверка паспортов. Подчеркивается, что контрольно-пропускные пункты появились не на всех дорогах, ведущих из России в Белоруссию. При этом в ведомстве не указали, сколько именно их будет и где они будут располагаться.Представитель Погранкомитета посоветовал выбирать привычный и наиболее удобный маршрут въезда в Белоруссию, но быть готовыми предъявить паспорт, если на этом маршруте будет пропускной пункт. Никаких дополнительных требований и проблем не возникнет при предъявлении действующего документа. Россияне могут предоставить внутренний паспорт или загранпаспорт.Кроме того, в рамках подготовки к выполнению белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз органы пограничной службы республики начали мониторинг обстановки на шести автодорогах на границе с Россией.Соглашение между Москвой и Минском о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран Союзного государства, подписали 19 июня 2020 года. Согласно документу, недавно ратифицированному обеими сторонами, иностранные граждане и лица без гражданства получают право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Белоруссии и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность. Соглашение определяет условия таких поездок для иностранцев и порядок действий стран, включая обмен информацией.В апреле на сайте посольства Белоруссии в США появилась информация, разъясняющая иностранцам применение ратифицированного белорусско-российского соглашении о взаимном признании виз. Там говорилось, что сторонами выполняются внутригосударственные процедуры по соглашению, завершение которых предполагается к началу 2024 года. После вступления в силу соглашения иностранные граждане смогут въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Белоруссии и России на основании визы одного из двух государств и документов, удостоверяющих личность.
https://ria.ru/20230502/diversanty-1869092542.html
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в мире, россия, белоруссия, минск
В мире, Россия, Белоруссия, Минск
Белоруссия проверяет паспорта у въезжающих россиян на отдельных дорогах

Погранкомитет Белоруссии: КПП на границе с Россией связаны с подготовкой к признанию виз

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкДорожный указатель на трассе М1 (Минск — Москва) на белорусско-российской границе
Дорожный указатель на трассе М1 (Минск — Москва) на белорусско-российской границе - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Дорожный указатель на трассе М1 (Минск — Москва) на белорусско-российской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Минск организовал пропускные пункты на отдельных автодорогах на российской границе, сообщил РИА Новости представитель Погранкомитета республики.
По его словам, режим пересечения границы не поменялся, а паспорта проверяют у граждан, въезжающих в Белоруссию из России автотранспортом из-за ратификации сторонами соглашения о взаимном признании виз.
«

"Соглашение позволяет иностранцам, которые получили российскую визу и въезжают в Беларусь, не получать (дополнительно. — Прим. ред.) белорусскую визу. Сейчас мы мониторим (поток въезжающих в страну. — Прим. ред.), смотрим, кто, как въезжает в страну, в каком количестве", — отметили в комитете.

Собеседник агентства не уточнил, как долго будет проходить проверка паспортов. Подчеркивается, что контрольно-пропускные пункты появились не на всех дорогах, ведущих из России в Белоруссию. При этом в ведомстве не указали, сколько именно их будет и где они будут располагаться.
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Представитель Погранкомитета посоветовал выбирать привычный и наиболее удобный маршрут въезда в Белоруссию, но быть готовыми предъявить паспорт, если на этом маршруте будет пропускной пункт. Никаких дополнительных требований и проблем не возникнет при предъявлении действующего документа. Россияне могут предоставить внутренний паспорт или загранпаспорт.
Кроме того, в рамках подготовки к выполнению белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз органы пограничной службы республики начали мониторинг обстановки на шести автодорогах на границе с Россией.
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Соглашение между Москвой и Минском о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран Союзного государства, подписали 19 июня 2020 года. Согласно документу, недавно ратифицированному обеими сторонами, иностранные граждане и лица без гражданства получают право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Белоруссии и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность. Соглашение определяет условия таких поездок для иностранцев и порядок действий стран, включая обмен информацией.
В апреле на сайте посольства Белоруссии в США появилась информация, разъясняющая иностранцам применение ратифицированного белорусско-российского соглашении о взаимном признании виз. Там говорилось, что сторонами выполняются внутригосударственные процедуры по соглашению, завершение которых предполагается к началу 2024 года. После вступления в силу соглашения иностранные граждане смогут въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Белоруссии и России на основании визы одного из двух государств и документов, удостоверяющих личность.
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