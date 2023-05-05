https://ria.ru/20230505/belorussiya-1870057368.html

Белоруссия проверяет паспорта у въезжающих россиян на отдельных дорогах

Белоруссия проверяет паспорта у въезжающих россиян на отдельных дорогах - РИА Новости, 05.05.2023

Белоруссия проверяет паспорта у въезжающих россиян на отдельных дорогах

Минск организовал пропускные пункты на отдельных автодорогах на российской границе, сообщил РИА Новости представитель Погранкомитета республики. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T19:51

2023-05-05T19:51

2023-05-05T21:47

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Минск организовал пропускные пункты на отдельных автодорогах на российской границе, сообщил РИА Новости представитель Погранкомитета республики.По его словам, режим пересечения границы не поменялся, а паспорта проверяют у граждан, въезжающих в Белоруссию из России автотранспортом из-за ратификации сторонами соглашения о взаимном признании виз.Собеседник агентства не уточнил, как долго будет проходить проверка паспортов. Подчеркивается, что контрольно-пропускные пункты появились не на всех дорогах, ведущих из России в Белоруссию. При этом в ведомстве не указали, сколько именно их будет и где они будут располагаться.Представитель Погранкомитета посоветовал выбирать привычный и наиболее удобный маршрут въезда в Белоруссию, но быть готовыми предъявить паспорт, если на этом маршруте будет пропускной пункт. Никаких дополнительных требований и проблем не возникнет при предъявлении действующего документа. Россияне могут предоставить внутренний паспорт или загранпаспорт.Кроме того, в рамках подготовки к выполнению белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз органы пограничной службы республики начали мониторинг обстановки на шести автодорогах на границе с Россией.Соглашение между Москвой и Минском о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран Союзного государства, подписали 19 июня 2020 года. Согласно документу, недавно ратифицированному обеими сторонами, иностранные граждане и лица без гражданства получают право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Белоруссии и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность. Соглашение определяет условия таких поездок для иностранцев и порядок действий стран, включая обмен информацией.В апреле на сайте посольства Белоруссии в США появилась информация, разъясняющая иностранцам применение ратифицированного белорусско-российского соглашении о взаимном признании виз. Там говорилось, что сторонами выполняются внутригосударственные процедуры по соглашению, завершение которых предполагается к началу 2024 года. После вступления в силу соглашения иностранные граждане смогут въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Белоруссии и России на основании визы одного из двух государств и документов, удостоверяющих личность.

https://ria.ru/20230502/diversanty-1869092542.html

https://ria.ru/20230429/ucheniya-1868699110.html

https://ria.ru/20230502/belorussiya-1869093120.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, россия, белоруссия, минск