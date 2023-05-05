https://ria.ru/20230505/belorussiya-1870039705.html
Белоруссия эффективно развивается в условиях санкций, заявил премьер страны
Белоруссия эффективно развивается в условиях санкций, заявил премьер страны - РИА Новости, 05.05.2023
Белоруссия эффективно развивается в условиях санкций, заявил премьер страны
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская социально-экономическая модель доказала свою эффективность, и пообещал, что власти сделают все для... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T18:51
2023-05-05T18:51
2023-05-05T18:51
в мире
белоруссия
роман головченко
минск
украина
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844692914_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_c31b510171f8cbb2ada7824b2b678e77.jpg
МИНСК, 5 мая - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская социально-экономическая модель доказала свою эффективность, и пообещал, что власти сделают все для стабильного развития республики, несмотря на оказываемое на нее внешнее давление со стороны стран Запада. "Наше государство, несмотря на политическое, экономическое и информационное давление, сделает все, чтобы страна уверенно и спокойно развивалась", - сказал Головченко, выступая на торжественном собрании в Минске в преддверии Дня Победы. Он подчеркнул, что "в непростых условиях белорусская модель социально-экономического развития подтверждает свою эффективность и высокий запас прочности". "Мы хорошо понимаем, как важно быть сплоченными. Национальные традиции, нравственные ценности, духовные устои обладают по истине великой силой. Они рождались и крепли веками, и сейчас с новой силой объединяют белорусский народ", - сказал премьер, обратив внимание на важность патриотического воспитания молодежи, продвижения мирных инициатив и межконфессионального диалога. "Высшая ценность для Республики Беларусь - это люди. И как бы ни старались недоброжелатели и популисты упрекать власти, социальная направленность внутренней политики всегда оставалась и будет оставаться нашим главным приоритетом", - заявил глава правительства. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года и подавления протестов оппозиции против их итогов. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20230428/lukashenko-1868600901.html
https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html
белоруссия
минск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844692914_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_7d9a6af1a36bf88b18054f8d13378d84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, роман головченко, минск, украина, санкции
В мире, Белоруссия, Роман Головченко, Минск, Украина, Санкции
Белоруссия эффективно развивается в условиях санкций, заявил премьер страны
Премьер Головченко: белорусская модель показала эффективность в условиях санкций Запада
МИНСК, 5 мая - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская социально-экономическая модель доказала свою эффективность, и пообещал, что власти сделают все для стабильного развития республики, несмотря на оказываемое на нее внешнее давление со стороны стран Запада.
"Наше государство, несмотря на политическое, экономическое и информационное давление, сделает все, чтобы страна уверенно и спокойно развивалась", - сказал Головченко, выступая на торжественном собрании в Минске
в преддверии Дня Победы.
Лукашенко потребовал не повторять ошибок Украины
Он подчеркнул, что "в непростых условиях белорусская модель социально-экономического развития подтверждает свою эффективность и высокий запас прочности". "Мы хорошо понимаем, как важно быть сплоченными. Национальные традиции, нравственные ценности, духовные устои обладают по истине великой силой. Они рождались и крепли веками, и сейчас с новой силой объединяют белорусский народ", - сказал премьер, обратив внимание на важность патриотического воспитания молодежи, продвижения мирных инициатив и межконфессионального диалога.
"Высшая ценность для Республики Беларусь - это люди. И как бы ни старались недоброжелатели и популисты упрекать власти, социальная направленность внутренней политики всегда оставалась и будет оставаться нашим главным приоритетом", - заявил глава правительства.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года и подавления протестов оппозиции против их итогов. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине
.
Игры в санкции закончились. От России прилетела "ответка"