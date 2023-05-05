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Белоруссия эффективно развивается в условиях санкций, заявил премьер страны - РИА Новости, 05.05.2023
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18:51 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/belorussiya-1870039705.html
Белоруссия эффективно развивается в условиях санкций, заявил премьер страны
Белоруссия эффективно развивается в условиях санкций, заявил премьер страны - РИА Новости, 05.05.2023
Белоруссия эффективно развивается в условиях санкций, заявил премьер страны
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская социально-экономическая модель доказала свою эффективность, и пообещал, что власти сделают все для... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T18:51
2023-05-05T18:51
в мире
белоруссия
роман головченко
минск
украина
санкции
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МИНСК, 5 мая - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская социально-экономическая модель доказала свою эффективность, и пообещал, что власти сделают все для стабильного развития республики, несмотря на оказываемое на нее внешнее давление со стороны стран Запада. "Наше государство, несмотря на политическое, экономическое и информационное давление, сделает все, чтобы страна уверенно и спокойно развивалась", - сказал Головченко, выступая на торжественном собрании в Минске в преддверии Дня Победы. Он подчеркнул, что "в непростых условиях белорусская модель социально-экономического развития подтверждает свою эффективность и высокий запас прочности". "Мы хорошо понимаем, как важно быть сплоченными. Национальные традиции, нравственные ценности, духовные устои обладают по истине великой силой. Они рождались и крепли веками, и сейчас с новой силой объединяют белорусский народ", - сказал премьер, обратив внимание на важность патриотического воспитания молодежи, продвижения мирных инициатив и межконфессионального диалога. "Высшая ценность для Республики Беларусь - это люди. И как бы ни старались недоброжелатели и популисты упрекать власти, социальная направленность внутренней политики всегда оставалась и будет оставаться нашим главным приоритетом", - заявил глава правительства. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года и подавления протестов оппозиции против их итогов. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20230428/lukashenko-1868600901.html
https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html
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в мире, белоруссия, роман головченко, минск, украина, санкции
В мире, Белоруссия, Роман Головченко, Минск, Украина, Санкции
Белоруссия эффективно развивается в условиях санкций, заявил премьер страны

Премьер Головченко: белорусская модель показала эффективность в условиях санкций Запада

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 5 мая - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская социально-экономическая модель доказала свою эффективность, и пообещал, что власти сделают все для стабильного развития республики, несмотря на оказываемое на нее внешнее давление со стороны стран Запада.
"Наше государство, несмотря на политическое, экономическое и информационное давление, сделает все, чтобы страна уверенно и спокойно развивалась", - сказал Головченко, выступая на торжественном собрании в Минске в преддверии Дня Победы.
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Он подчеркнул, что "в непростых условиях белорусская модель социально-экономического развития подтверждает свою эффективность и высокий запас прочности". "Мы хорошо понимаем, как важно быть сплоченными. Национальные традиции, нравственные ценности, духовные устои обладают по истине великой силой. Они рождались и крепли веками, и сейчас с новой силой объединяют белорусский народ", - сказал премьер, обратив внимание на важность патриотического воспитания молодежи, продвижения мирных инициатив и межконфессионального диалога.
"Высшая ценность для Республики Беларусь - это люди. И как бы ни старались недоброжелатели и популисты упрекать власти, социальная направленность внутренней политики всегда оставалась и будет оставаться нашим главным приоритетом", - заявил глава правительства.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года и подавления протестов оппозиции против их итогов. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
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