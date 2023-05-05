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Гладков навестил в Херсонской области мобилизованных белгородцев - РИА Новости, 05.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:59 05.05.2023 (обновлено: 18:12 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/belgorod-1870012409.html
Гладков навестил в Херсонской области мобилизованных белгородцев
Гладков навестил в Херсонской области мобилизованных белгородцев - РИА Новости, 05.05.2023
Гладков навестил в Херсонской области мобилизованных белгородцев
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с мобилизованными белгородцами в Херсонской области, передал им квадрокоптеры, тепловизоры и другие... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:59
2023-05-05T18:12
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
надежные люди
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БЕЛГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с мобилизованными белгородцами в Херсонской области, передал им квадрокоптеры, тепловизоры и другие необходимые вещи. "Возвращаюсь со встречи с нашими мобилизованными парнями, которые служат сейчас в Херсонской области. Встретился с командиром батальона, с командирами рот, с личным составом. Передал всё, что они просили, начиная от ёмкости для воды и маскировочных сетей и заканчивая квадрокоптерами, приборами ночного видения, радиостанциями, тепловизорами", - написал Гладков в своем телеграм-канале. Он уточнил, что по запросу мобилизованных сформирован новый список необходимых вещей. "В ближайшее время... мы дополнительную помощь окажем, всё, что необходимо, отправим, чтобы и служилось легче, и понимали, что и власть и, самое главное, все жители Белгородской области рядом, мы все переживаем и ждём их возвращения с Победой домой", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20230420/bpla-1866631786.html
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белгородская область, вячеслав гладков, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Надежные люди
Гладков навестил в Херсонской области мобилизованных белгородцев

Губернатор Гладков передал мобилизованным белгородцам под Херсоном тепловизоры и дроны

© Фото : Telegram канал Вячеслава ГладковаГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с мобилизованными белгородцами в Херсонской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с мобилизованными белгородцами в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : Telegram канал Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с мобилизованными белгородцами в Херсонской области
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БЕЛГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с мобилизованными белгородцами в Херсонской области, передал им квадрокоптеры, тепловизоры и другие необходимые вещи.
"Возвращаюсь со встречи с нашими мобилизованными парнями, которые служат сейчас в Херсонской области. Встретился с командиром батальона, с командирами рот, с личным составом. Передал всё, что они просили, начиная от ёмкости для воды и маскировочных сетей и заканчивая квадрокоптерами, приборами ночного видения, радиостанциями, тепловизорами", - написал Гладков в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что по запросу мобилизованных сформирован новый список необходимых вещей. "В ближайшее время... мы дополнительную помощь окажем, всё, что необходимо, отправим, чтобы и служилось легче, и понимали, что и власть и, самое главное, все жители Белгородской области рядом, мы все переживаем и ждём их возвращения с Победой домой", - добавил губернатор.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковНадежные люди
 
 
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