https://ria.ru/20230505/belgorod-1870012409.html
Гладков навестил в Херсонской области мобилизованных белгородцев
Гладков навестил в Херсонской области мобилизованных белгородцев - РИА Новости, 05.05.2023
Гладков навестил в Херсонской области мобилизованных белгородцев
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с мобилизованными белгородцами в Херсонской области, передал им квадрокоптеры, тепловизоры и другие... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:59
2023-05-05T17:59
2023-05-05T18:12
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
надежные люди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1870003920_0:185:1280:905_1920x0_80_0_0_75dcd734271a19d6b34bfa1d49da5bb0.png
БЕЛГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с мобилизованными белгородцами в Херсонской области, передал им квадрокоптеры, тепловизоры и другие необходимые вещи. "Возвращаюсь со встречи с нашими мобилизованными парнями, которые служат сейчас в Херсонской области. Встретился с командиром батальона, с командирами рот, с личным составом. Передал всё, что они просили, начиная от ёмкости для воды и маскировочных сетей и заканчивая квадрокоптерами, приборами ночного видения, радиостанциями, тепловизорами", - написал Гладков в своем телеграм-канале. Он уточнил, что по запросу мобилизованных сформирован новый список необходимых вещей. "В ближайшее время... мы дополнительную помощь окажем, всё, что необходимо, отправим, чтобы и служилось легче, и понимали, что и власть и, самое главное, все жители Белгородской области рядом, мы все переживаем и ждём их возвращения с Победой домой", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20230420/bpla-1866631786.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1870003920_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_95dcb509e7e92bfc3098f60132b91000.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Надежные люди
Гладков навестил в Херсонской области мобилизованных белгородцев
Губернатор Гладков передал мобилизованным белгородцам под Херсоном тепловизоры и дроны
БЕЛГОРОД, 5 мая - РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
встретился с мобилизованными белгородцами в Херсонской области, передал им квадрокоптеры, тепловизоры и другие необходимые вещи.
"Возвращаюсь со встречи с нашими мобилизованными парнями, которые служат сейчас в Херсонской области. Встретился с командиром батальона, с командирами рот, с личным составом. Передал всё, что они просили, начиная от ёмкости для воды и маскировочных сетей и заканчивая квадрокоптерами, приборами ночного видения, радиостанциями, тепловизорами", - написал Гладков в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что по запросу мобилизованных сформирован новый список необходимых вещей. "В ближайшее время... мы дополнительную помощь окажем, всё, что необходимо, отправим, чтобы и служилось легче, и понимали, что и власть и, самое главное, все жители Белгородской области рядом, мы все переживаем и ждём их возвращения с Победой домой", - добавил губернатор.
Губернатор Белгородской области рассказал об атаках украинских БПЛА