https://ria.ru/20230505/belgorod-1870012409.html

Гладков навестил в Херсонской области мобилизованных белгородцев

Гладков навестил в Херсонской области мобилизованных белгородцев - РИА Новости, 05.05.2023

Гладков навестил в Херсонской области мобилизованных белгородцев

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с мобилизованными белгородцами в Херсонской области, передал им квадрокоптеры, тепловизоры и другие... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T17:59

2023-05-05T17:59

2023-05-05T18:12

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

надежные люди

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БЕЛГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с мобилизованными белгородцами в Херсонской области, передал им квадрокоптеры, тепловизоры и другие необходимые вещи. "Возвращаюсь со встречи с нашими мобилизованными парнями, которые служат сейчас в Херсонской области. Встретился с командиром батальона, с командирами рот, с личным составом. Передал всё, что они просили, начиная от ёмкости для воды и маскировочных сетей и заканчивая квадрокоптерами, приборами ночного видения, радиостанциями, тепловизорами", - написал Гладков в своем телеграм-канале. Он уточнил, что по запросу мобилизованных сформирован новый список необходимых вещей. "В ближайшее время... мы дополнительную помощь окажем, всё, что необходимо, отправим, чтобы и служилось легче, и понимали, что и власть и, самое главное, все жители Белгородской области рядом, мы все переживаем и ждём их возвращения с Победой домой", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20230420/bpla-1866631786.html

белгородская область

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Кирилл Волков

белгородская область, вячеслав гладков, надежные люди