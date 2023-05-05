https://ria.ru/20230505/azarov-1869882671.html

Азаров посетил зону СВО и поздравил земляков с наступающим Днем Победы

Азаров посетил зону СВО и поздравил земляков с наступающим Днем Победы - РИА Новости, 05.05.2023

Азаров посетил зону СВО и поздравил земляков с наступающим Днем Победы

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров приехал к землякам в зону специальной военной операции (СВО), чтобы поддержать военнослужащих, передать им партию... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T12:12

2023-05-05T12:12

2023-05-05T12:12

самарская область

дмитрий азаров

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров приехал к землякам в зону специальной военной операции (СВО), чтобы поддержать военнослужащих, передать им партию спецсредств, техники и дополнительной экипировки, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области.Глава региона на месте пообщался с бойцами, записал их вопросы для дальнейшей проработки по возвращению в Самарскую область.Азаров неоднократно отмечал, что такие встречи важны как для бойцов, так и для их родных и близких. "Постараюсь побывать во всех воинских подразделениях, которые сегодня здесь защищают Родину и в которых несут службу самарцы. Обязательно вместе с жителями региона, которые оказывают огромную помощь нашей армии, эту работу буду продолжать", - подчеркивал ранее Азаров.Губернатор во время поездки побывал в подразделении, где несут службу самарские казаки-добровольцы. По инициативе главы региона при содействии 2-й Гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии и поддержке Минобороны РФ состоялся телемост, в ходе которого бойцы смогли выйти на связь с малой родиной и пообщаться со своими близкими. Глава региона поприветствовал участников телемоста, в числе которых также были и ветераны Великой Отечественной войны, и представители молодежных патриотических организаций."Дорогие земляки, в зоне СВО, где доблестно сражаются наши братья - настоящие казаки, конечно же, приятно услышать от командования самые высокие оценки их вклада в защиту нашей Родины. Вам точно есть кем гордиться, ваши родные служат достойно", - обратился Азаров к собравшимся.Он поблагодарил за возможность проведения телемоста вторую гвардейскую армию и Минобороны РФ."Сегодня будет возможность увидеть родные лица, поговорить. Не буду отнимать много времени. Прежде чем мы начнем, мы хотим все вместе от всей души поздравить с наступающим Днем Победы. После телемоста мы с бойцами еще обсудим здесь наше военное житье-бытье, а вам сегодня хорошего настроения в светлый, радостный день общения со своими любимыми, родными, с нашими героями", - пожелал он участникам телемоста.Кроме этого, губернатор, как и в предыдущие поездки, передал землякам новую партию необходимой техники, спецсредств и гуманитарной помощи. "Мы приехали не с пустыми руками, привезли нашим казакам то, что необходимо им и в быту, и в бою", - сообщил он.В частности, глава Самарской области передал в часть радиоэлектронную пушку, которая позволяет выводить из строя беспилотники противника. "Ее мы передаем сегодня нашим воинам, чтобы укреплять их в части радиоэлектронной защиты", - отметил он.Представители командования части рассказали, что на позиции Российское казачье общество пополнилось новыми участниками – в его ряды вступили 36 казаков. "Это в боевой обстановке очень многое значит. Все добровольцы настроены на победу, и мы обязательно победим!" - отметил командир подразделения.Телемост продолжался больше часа. За это время родные смогли увидеться и пообщаться со своими мужьями, сыновьями, братьями – с некоторыми из них они с момента отправки с зону СВО еще не имели возможности увидеться, только разговаривали по телефону. Большинство семей приехали с детьми.

https://ria.ru/20230504/festival-1869746058.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

самарская область, дмитрий азаров