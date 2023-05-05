https://ria.ru/20230505/avtomobili-1870008671.html

В зону спецоперации отправили 15 автомобилей из Иркутска

В зону спецоперации отправили 15 автомобилей из Иркутска - РИА Новости, 05.05.2023

В зону спецоперации отправили 15 автомобилей из Иркутска

Из Иркутска в зону спецоперации отправили 15 автомобилей, восемь из них уже доставлены в воинские подразделения, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T17:52

2023-05-05T17:52

2023-05-05T17:52

специальная военная операция на украине

иркутск

ульяновский автомобильный завод (уаз)

надежные люди

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869999127_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_963777c213630a8afc62122380d6fa02.jpg

ИРКУТСК, 5 мая - РИА Новости. Из Иркутска в зону спецоперации отправили 15 автомобилей, восемь из них уже доставлены в воинские подразделения, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Партию автомобилей доставили в зону специальной военной операции из Иркутска. "Восемь транспортных средств, среди них – УАЗы, "Нивы", передают воинским подразделениям, в которых служат иркутяне. Еще одна партия сейчас в пути. Всего отправили 15 единиц транспорта", - говорится в сообщении. Автомобили предоставили иркутские муниципальные предприятия, бизнес-сообщество, неравнодушные жители. Все машины прошли полное техническое обслуживание. Их укомплектовали запчастями. Также в Иркутске по инициативе городской общественной палаты создан благотворительный фонд "Любимый город". Он будет взаимодействовать с военными частями и оказывать адресную помощь бойцам. Через него можно передать в зону СВО технику, автомобили, сделать пожертвования.

https://ria.ru/20230505/bronemashina-1869813809.html

иркутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иркутск, ульяновский автомобильный завод (уаз), надежные люди, общество