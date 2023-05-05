https://ria.ru/20230505/avtomobili-1870008671.html
В зону спецоперации отправили 15 автомобилей из Иркутска
В зону спецоперации отправили 15 автомобилей из Иркутска - РИА Новости, 05.05.2023
В зону спецоперации отправили 15 автомобилей из Иркутска
Из Иркутска в зону спецоперации отправили 15 автомобилей, восемь из них уже доставлены в воинские подразделения, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:52
2023-05-05T17:52
2023-05-05T17:52
специальная военная операция на украине
иркутск
ульяновский автомобильный завод (уаз)
надежные люди
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869999127_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_963777c213630a8afc62122380d6fa02.jpg
ИРКУТСК, 5 мая - РИА Новости. Из Иркутска в зону спецоперации отправили 15 автомобилей, восемь из них уже доставлены в воинские подразделения, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Партию автомобилей доставили в зону специальной военной операции из Иркутска. "Восемь транспортных средств, среди них – УАЗы, "Нивы", передают воинским подразделениям, в которых служат иркутяне. Еще одна партия сейчас в пути. Всего отправили 15 единиц транспорта", - говорится в сообщении. Автомобили предоставили иркутские муниципальные предприятия, бизнес-сообщество, неравнодушные жители. Все машины прошли полное техническое обслуживание. Их укомплектовали запчастями. Также в Иркутске по инициативе городской общественной палаты создан благотворительный фонд "Любимый город". Он будет взаимодействовать с военными частями и оказывать адресную помощь бойцам. Через него можно передать в зону СВО технику, автомобили, сделать пожертвования.
https://ria.ru/20230505/bronemashina-1869813809.html
иркутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869999127_65:0:1202:853_1920x0_80_0_0_5e3948f10db7dd6c0c3bf12d296cf284.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутск, ульяновский автомобильный завод (уаз), надежные люди, общество
Специальная военная операция на Украине, Иркутск, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Надежные люди, Общество
В зону спецоперации отправили 15 автомобилей из Иркутска
В зону спецоперации отправили 15 автомобилей из Иркутска, восемь уже доставили