Рейтинг@Mail.ru
В зону спецоперации отправили 15 автомобилей из Иркутска - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:52 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/avtomobili-1870008671.html
В зону спецоперации отправили 15 автомобилей из Иркутска
В зону спецоперации отправили 15 автомобилей из Иркутска - РИА Новости, 05.05.2023
В зону спецоперации отправили 15 автомобилей из Иркутска
Из Иркутска в зону спецоперации отправили 15 автомобилей, восемь из них уже доставлены в воинские подразделения, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:52
2023-05-05T17:52
специальная военная операция на украине
иркутск
ульяновский автомобильный завод (уаз)
надежные люди
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869999127_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_963777c213630a8afc62122380d6fa02.jpg
ИРКУТСК, 5 мая - РИА Новости. Из Иркутска в зону спецоперации отправили 15 автомобилей, восемь из них уже доставлены в воинские подразделения, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Партию автомобилей доставили в зону специальной военной операции из Иркутска. "Восемь транспортных средств, среди них – УАЗы, "Нивы", передают воинским подразделениям, в которых служат иркутяне. Еще одна партия сейчас в пути. Всего отправили 15 единиц транспорта", - говорится в сообщении. Автомобили предоставили иркутские муниципальные предприятия, бизнес-сообщество, неравнодушные жители. Все машины прошли полное техническое обслуживание. Их укомплектовали запчастями. Также в Иркутске по инициативе городской общественной палаты создан благотворительный фонд "Любимый город". Он будет взаимодействовать с военными частями и оказывать адресную помощь бойцам. Через него можно передать в зону СВО технику, автомобили, сделать пожертвования.
https://ria.ru/20230505/bronemashina-1869813809.html
иркутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869999127_65:0:1202:853_1920x0_80_0_0_5e3948f10db7dd6c0c3bf12d296cf284.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иркутск, ульяновский автомобильный завод (уаз), надежные люди, общество
Специальная военная операция на Украине, Иркутск, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Надежные люди, Общество
В зону спецоперации отправили 15 автомобилей из Иркутска

В зону спецоперации отправили 15 автомобилей из Иркутска, восемь уже доставили

© Фото : Администрация ИркутскаПятнадцать автомобилей отправили в зону СВО из Иркутска
Пятнадцать автомобилей отправили в зону СВО из Иркутска - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : Администрация Иркутска
Пятнадцать автомобилей отправили в зону СВО из Иркутска
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 5 мая - РИА Новости. Из Иркутска в зону спецоперации отправили 15 автомобилей, восемь из них уже доставлены в воинские подразделения, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Партию автомобилей доставили в зону специальной военной операции из Иркутска.
"Восемь транспортных средств, среди них – УАЗы, "Нивы", передают воинским подразделениям, в которых служат иркутяне. Еще одна партия сейчас в пути. Всего отправили 15 единиц транспорта", - говорится в сообщении.
Автомобили предоставили иркутские муниципальные предприятия, бизнес-сообщество, неравнодушные жители. Все машины прошли полное техническое обслуживание. Их укомплектовали запчастями.
Также в Иркутске по инициативе городской общественной палаты создан благотворительный фонд "Любимый город". Он будет взаимодействовать с военными частями и оказывать адресную помощь бойцам. Через него можно передать в зону СВО технику, автомобили, сделать пожертвования.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Приморские волонтеры передали отряду "Тигр" в зону СВО бронированную машину
Вчера, 05:52
 
Специальная военная операция на УкраинеИркутскУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Надежные людиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала