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Оценки Блинкена атаки на Кремль говорят сами за себя, заявил Лавров
Оценки Блинкена атаки на Кремль говорят сами за себя, заявил Лавров - РИА Новости, 05.05.2023
Оценки Блинкена атаки на Кремль говорят сами за себя, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обратил внимание на оценки госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу атак БПЛА на кремлевскую резиденцию президента РФ... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T11:31
2023-05-05T11:31
2023-05-05T11:31
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ПАНАДЖИ (Индия), 5 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обратил внимание на оценки госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу атак БПЛА на кремлевскую резиденцию президента РФ Владимира Путина, они говорят сами за себя. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
https://ria.ru/20230504/otnosheniya-1869795762.html
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в мире, россия, энтони блинкен, сергей лавров, сша
В мире, Россия, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, США
Оценки Блинкена атаки на Кремль говорят сами за себя, заявил Лавров
Лавров заявил, что обратил внимание на высказывание Блинкена по поводу атаки на Кремль