https://ria.ru/20230505/artustanovka-1869913299.html
Российские военные уничтожили украинскую артустановку под Авдеевкой
Российские военные уничтожили украинскую артустановку под Авдеевкой - РИА Новости, 05.05.2023
Российские военные уничтожили украинскую артустановку под Авдеевкой
Вооруженные силы РФ уничтожили артиллерийскую установку украинских войск под Авдеевкой (ДНР), видео удара оказалось в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T13:42
2023-05-05T13:42
2023-05-05T14:02
специальная военная операция на украине
авдеевка
запорожская область
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вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили артиллерийскую установку украинских войск под Авдеевкой (ДНР), видео удара оказалось в распоряжении РИА Новости. На кадрах видно пристрелочные выстрелы российской артиллерии по украинской позиции. После корректировки от оператора беспилотника следует еще один удар и задымление, свидетельствующее о поражении цели. За минувшие сутки российские подразделения нанесли огневое поражение ВСУ в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. В Артемовске штурмовые отряды овладели еще двумя кварталами и продолжают уничтожение противника в западной части города. Десантники пресекают попытки противника контратаковать с флангов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Кадры ликвидации артиллерийской установки ВСУ под Авдеевкой
Российские военные уничтожили артиллерийскую установку украинских войск под Авдеевкой (ДНР)
2023-05-05T13:42
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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авдеевка, запорожская область, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили украинскую артустановку под Авдеевкой
Российские военные уничтожили артиллерийскую установку украинских войск под Авдеевкой