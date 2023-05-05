https://ria.ru/20230505/artustanovka-1869913299.html

Российские военные уничтожили украинскую артустановку под Авдеевкой

Российские военные уничтожили украинскую артустановку под Авдеевкой - РИА Новости, 05.05.2023

Российские военные уничтожили украинскую артустановку под Авдеевкой

Вооруженные силы РФ уничтожили артиллерийскую установку украинских войск под Авдеевкой (ДНР), видео удара оказалось в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T13:42

2023-05-05T13:42

2023-05-05T14:02

специальная военная операция на украине

авдеевка

запорожская область

луганская народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили артиллерийскую установку украинских войск под Авдеевкой (ДНР), видео удара оказалось в распоряжении РИА Новости. На кадрах видно пристрелочные выстрелы российской артиллерии по украинской позиции. После корректировки от оператора беспилотника следует еще один удар и задымление, свидетельствующее о поражении цели. За минувшие сутки российские подразделения нанесли огневое поражение ВСУ в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. В Артемовске штурмовые отряды овладели еще двумя кварталами и продолжают уничтожение противника в западной части города. Десантники пресекают попытки противника контратаковать с флангов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

авдеевка

запорожская область

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Кадры ликвидации артиллерийской установки ВСУ под Авдеевкой Российские военные уничтожили артиллерийскую установку украинских войск под Авдеевкой (ДНР) 2023-05-05T13:42 true PT0M42S

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авдеевка, запорожская область, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины