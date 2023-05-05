https://ria.ru/20230505/artemovsk-1870081460.html

Пригожин рассказал о продвижении россйиских сил в Артемовске

Пригожин рассказал о продвижении россйиских сил в Артемовске - РИА Новости, 05.05.2023

Пригожин рассказал о продвижении россйиских сил в Артемовске

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин в Telegram-канале сообщил, что бойцы группы за пятницу продвинулись в Артемовске на 170 метров. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T23:02

2023-05-05T23:02

2023-05-05T23:02

специальная военная операция на украине

артемовск

евгений пригожин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867508994_1:0:1882:1058_1920x0_80_0_0_d8e0c32b16bdb6cad4416a568c90cbe7.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин в Telegram-канале сообщил, что бойцы группы за пятницу продвинулись в Артемовске на 170 метров. "Подразделения "Вагнер" сегодня продвинулись до 170 метров в различных направлениях и заняли 59,5 тысячи квадратных метров площади города. Под контролем противника осталось 2,52 квадратных километра", - приводит пресс-служба Пригожина его слова. Он также отметил, что у подразделений "Вагнер" есть возможности продвигаться в Артемовске до 9 мая.

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артемовск, евгений пригожин, в мире