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Пригожин рассказал о продвижении россйиских сил в Артемовске - РИА Новости, 05.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:02 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/artemovsk-1870081460.html
Пригожин рассказал о продвижении россйиских сил в Артемовске
Пригожин рассказал о продвижении россйиских сил в Артемовске - РИА Новости, 05.05.2023
Пригожин рассказал о продвижении россйиских сил в Артемовске
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин в Telegram-канале сообщил, что бойцы группы за пятницу продвинулись в Артемовске на 170 метров. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T23:02
2023-05-05T23:02
специальная военная операция на украине
артемовск
евгений пригожин
в мире
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин в Telegram-канале сообщил, что бойцы группы за пятницу продвинулись в Артемовске на 170 метров. "Подразделения "Вагнер" сегодня продвинулись до 170 метров в различных направлениях и заняли 59,5 тысячи квадратных метров площади города. Под контролем противника осталось 2,52 квадратных километра", - приводит пресс-служба Пригожина его слова. Он также отметил, что у подразделений "Вагнер" есть возможности продвигаться в Артемовске до 9 мая.
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артемовск, евгений пригожин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Евгений Пригожин, В мире
Пригожин рассказал о продвижении россйиских сил в Артемовске

Пригожин: российские силы за пятницу продвинулись в Артемовске на 170 метров

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗападная часть Артемовска
Западная часть Артемовска - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
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Западная часть Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин в Telegram-канале сообщил, что бойцы группы за пятницу продвинулись в Артемовске на 170 метров.
"Подразделения "Вагнер" сегодня продвинулись до 170 метров в различных направлениях и заняли 59,5 тысячи квадратных метров площади города. Под контролем противника осталось 2,52 квадратных километра", - приводит пресс-служба Пригожина его слова.
Он также отметил, что у подразделений "Вагнер" есть возможности продвигаться в Артемовске до 9 мая.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскЕвгений ПригожинВ мире
 
 
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