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Киев потерял 300 военных и наемников на Донецком направлении

Киев потерял 300 военных и наемников на Донецком направлении - РИА Новости, 05.05.2023

Киев потерял 300 военных и наемников на Донецком направлении

Российские войска за сутки уничтожили на Донецком направлении до 300 украинских военных и наемников, сообщило министерство обороны в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T15:16

2023-05-05T15:16

2023-05-05T15:54

специальная военная операция на украине

артемовск

россия

воздушно-десантные войска россии

безопасность

вооруженные силы украины

краматорск

авдеевка

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили на Донецком направлении до 300 украинских военных и наемников, сообщило министерство обороны в Telegram-канале."В районах населенных пунктов Краматорск и Авдеевка уничтожены два склада боеприпасов 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. За сутки уничтожено до трехсот украинских военнослужащих и наемников, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, РСЗО "Град", а также самоходная артиллерийская установка "Акация", — говорится в заявлении.Помимо этого, штурмовые отряды при поддержке десантников продолжают наступать в западной части Артемовска, добавили в Минобороны.Отмечается, что российская армия также нанесла поражение по живой силе и технике противника в районе Калиновки и Красного в ДНР.

артемовск

россия

краматорск

авдеевка

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артемовск, россия, воздушно-десантные войска россии, безопасность, вооруженные силы украины, краматорск, авдеевка