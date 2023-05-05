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Киев потерял 300 военных и наемников на Донецком направлении
Киев потерял 300 военных и наемников на Донецком направлении - РИА Новости, 05.05.2023
Киев потерял 300 военных и наемников на Донецком направлении
Российские войска за сутки уничтожили на Донецком направлении до 300 украинских военных и наемников, сообщило министерство обороны в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:16
2023-05-05T15:16
2023-05-05T15:54
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
воздушно-десантные войска россии
безопасность
вооруженные силы украины
краматорск
авдеевка
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили на Донецком направлении до 300 украинских военных и наемников, сообщило министерство обороны в Telegram-канале."В районах населенных пунктов Краматорск и Авдеевка уничтожены два склада боеприпасов 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. За сутки уничтожено до трехсот украинских военнослужащих и наемников, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, РСЗО "Град", а также самоходная артиллерийская установка "Акация", — говорится в заявлении.Помимо этого, штурмовые отряды при поддержке десантников продолжают наступать в западной части Артемовска, добавили в Минобороны.Отмечается, что российская армия также нанесла поражение по живой силе и технике противника в районе Калиновки и Красного в ДНР.
артемовск
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артемовск, россия, воздушно-десантные войска россии, безопасность, вооруженные силы украины, краматорск, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Воздушно-десантные войска России, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Краматорск, Авдеевка
Киев потерял 300 военных и наемников на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 300 военных и наемников на Донецком направлении