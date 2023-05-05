https://ria.ru/20230505/artemovsk-1869865277.html

В Кремле заявили, что видели обращение Пригожина об Артемовске

В Кремле заявили, что видели обращение Пригожина об Артемовске - РИА Новости, 05.05.2023

В Кремле заявили, что видели обращение Пригожина об Артемовске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина про Артемовск, так как это... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T11:35

2023-05-05T11:35

2023-05-05T12:08

россия

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

украина

евгений пригожин

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина про Артемовск, так как это касается хода специальной военной операции."Да, разумеется, мы видели в СМИ, но я не могу это комментировать, потому что это касается хода специальной военной операции", - ответил Песков на вопрос, в курсе ли в Кремле о заявлении Пригожина, сообщившего, что 10 мая выведет силы "Вагнера" из Артёмовска.Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1869720681.html

россия

артемовск

украина

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Владимир Лаврентьев

россия, в мире, артемовск, украина, евгений пригожин, дмитрий песков