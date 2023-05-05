https://ria.ru/20230505/artemovsk-1869865277.html
В Кремле заявили, что видели обращение Пригожина об Артемовске
В Кремле заявили, что видели обращение Пригожина об Артемовске - РИА Новости, 05.05.2023
В Кремле заявили, что видели обращение Пригожина об Артемовске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина про Артемовск, так как это... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T11:35
2023-05-05T11:35
2023-05-05T12:08
россия
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
евгений пригожин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815342499_0:55:3447:1994_1920x0_80_0_0_120ca34d3cc0aa1aff7b07020b790319.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина про Артемовск, так как это касается хода специальной военной операции."Да, разумеется, мы видели в СМИ, но я не могу это комментировать, потому что это касается хода специальной военной операции", - ответил Песков на вопрос, в курсе ли в Кремле о заявлении Пригожина, сообщившего, что 10 мая выведет силы "Вагнера" из Артёмовска.Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1869720681.html
россия
артемовск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815342499_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_c5a02b2b804df30387d5b5ee57d886e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, артемовск, украина, евгений пригожин, дмитрий песков
Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Евгений Пригожин, Дмитрий Песков
В Кремле заявили, что видели обращение Пригожина об Артемовске
Представитель Кремля Песков: власти видели заявления Пригожина о выводе ЧВК из Артемовска