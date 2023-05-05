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В Кремле заявили, что видели обращение Пригожина об Артемовске - РИА Новости, 05.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:35 05.05.2023 (обновлено: 12:08 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/artemovsk-1869865277.html
В Кремле заявили, что видели обращение Пригожина об Артемовске
В Кремле заявили, что видели обращение Пригожина об Артемовске - РИА Новости, 05.05.2023
В Кремле заявили, что видели обращение Пригожина об Артемовске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина про Артемовск, так как это... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T11:35
2023-05-05T12:08
россия
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
евгений пригожин
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина про Артемовск, так как это касается хода специальной военной операции."Да, разумеется, мы видели в СМИ, но я не могу это комментировать, потому что это касается хода специальной военной операции", - ответил Песков на вопрос, в курсе ли в Кремле о заявлении Пригожина, сообщившего, что 10 мая выведет силы "Вагнера" из Артёмовска.Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1869720681.html
россия
артемовск
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россия, в мире, артемовск, украина, евгений пригожин, дмитрий песков
Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Евгений Пригожин, Дмитрий Песков
В Кремле заявили, что видели обращение Пригожина об Артемовске

Представитель Кремля Песков: власти видели заявления Пригожина о выводе ЧВК из Артемовска

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина про Артемовск, так как это касается хода специальной военной операции.
"Да, разумеется, мы видели в СМИ, но я не могу это комментировать, потому что это касается хода специальной военной операции", - ответил Песков на вопрос, в курсе ли в Кремле о заявлении Пригожина, сообщившего, что 10 мая выведет силы "Вагнера" из Артёмовска.
Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои.
Украинские военнослужащие в Артемовске - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреАртемовскУкраинаЕвгений ПригожинДмитрий Песков
 
 
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