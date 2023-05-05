https://ria.ru/20230505/an-1869965122.html

Самарский завод "Авиакор" заявил, что готов вновь выпускать Ан-140

Самарский завод "Авиакор" заявил, что готов вновь выпускать Ан-140 - РИА Новости, 05.05.2023

Самарский завод "Авиакор" заявил, что готов вновь выпускать Ан-140

Самарский завод "Авиакор", ранее выпускавший Ан-140, готов вновь выпускать самолеты в случае импортозамещения комплектующих и систем, следует из опубликованного РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T16:31

2023-05-05T16:31

2023-05-05T16:31

экономика

украина

дмитрий азаров

авиакор

ан-140

гп "антонов"

ту-154

россия

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САРАТОВ, 5 мая - РИА Новости. Самарский завод "Авиакор", ранее выпускавший Ан-140, готов вновь выпускать самолеты в случае импортозамещения комплектующих и систем, следует из опубликованного годового отчета компании. Ранее губернатор области Дмитрий Азаров в интервью РИА Новости в июне 2022 года заявлял, что обсуждается возрождение завода "Авиакор", предприятие в будущем может возобновить производство самолетов. "С учетом отказа украинских предприятий от сотрудничества (основная часть поставщиков и КБ разработчика - ГП Антонов - находятся на Украине) программа строительства самолетов Ан-140 в настоящее время остановлена. Но предприятие готово выполнять техническое обслуживание и ремонт данного типа ВС для поддержания его эксплуатации. В случае реализации программы импортозамещения комплектующих изделий и систем самолета Ан-140 предприятие готово возобновить выпуск данных самолетов", - говорится в документе. На заводе отметили, что с учетом постепенного вывода Ту-154 из эксплуатации по причине естественного устаревания парка самолетов и его низких эксплуатационных и экономических показателей "вероятность достройки Ту-154 крайне низка". "Данные самолеты эксплуатируются только в государственной авиации. Потенциал дальнейшего развития данного направления бизнеса отсутствует ввиду того, что разработчик самолета не предполагает дальнейшей модификации проекта Ту-154. Однако поскольку еще около 25 самолетов типа Ту-154 будут находиться в эксплуатации в государственной авиации не менее 5-10 лет, предприятие будет обеспечивать эксплуатирующие организации запасными частями, проводить капитальные ремонты в соответствии с требованиями эксплуатационной документацией. Но учитывая, что в будущем данный тип самолета будет выведен из эксплуатации, предполагается заменить данный вид бизнеса на проведение обслуживания и ремонта других типов воздушных судов, в том числе, возможно, и импортного производства", - отмечается в сообщении. В документе указано, что компенсирующей мерой после остановки выпуска Ан-140 является участие "Авиакора" в новом проекте строительства турбовинтового регионального самолета ТВРС-44 "Ладога", реализуемом Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА). "В рамках проекта "Авиакор" изготавливает фюзеляж и другие агрегаты для изготовления опытных образцов. В дальнейшей перспективе планируется освоение и постановка на серийное производство готовых самолетокомплектов и финальная сборка самолетов на "Авиакоре", включая проведение летных испытаний", - заявили в компании. Самарский завод "Авиакор" ранее специализировался на производстве самолетов Ту-154 и Ан-140.

https://ria.ru/20230427/styuardessa-1867964004.html

https://ria.ru/20230425/ms-21-1867594887.html

https://ria.ru/20230505/trudoustroystvo-1869777486.html

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экономика, украина, дмитрий азаров, авиакор, ан-140, гп "антонов", ту-154, россия, самара