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Самарский завод "Авиакор" заявил, что готов вновь выпускать Ан-140 - РИА Новости, 05.05.2023
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16:31 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/an-1869965122.html
Самарский завод "Авиакор" заявил, что готов вновь выпускать Ан-140
Самарский завод "Авиакор" заявил, что готов вновь выпускать Ан-140 - РИА Новости, 05.05.2023
Самарский завод "Авиакор" заявил, что готов вновь выпускать Ан-140
Самарский завод "Авиакор", ранее выпускавший Ан-140, готов вновь выпускать самолеты в случае импортозамещения комплектующих и систем, следует из опубликованного РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T16:31
2023-05-05T16:31
экономика
украина
дмитрий азаров
авиакор
ан-140
гп "антонов"
ту-154
россия
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САРАТОВ, 5 мая - РИА Новости. Самарский завод "Авиакор", ранее выпускавший Ан-140, готов вновь выпускать самолеты в случае импортозамещения комплектующих и систем, следует из опубликованного годового отчета компании. Ранее губернатор области Дмитрий Азаров в интервью РИА Новости в июне 2022 года заявлял, что обсуждается возрождение завода "Авиакор", предприятие в будущем может возобновить производство самолетов. "С учетом отказа украинских предприятий от сотрудничества (основная часть поставщиков и КБ разработчика - ГП Антонов - находятся на Украине) программа строительства самолетов Ан-140 в настоящее время остановлена. Но предприятие готово выполнять техническое обслуживание и ремонт данного типа ВС для поддержания его эксплуатации. В случае реализации программы импортозамещения комплектующих изделий и систем самолета Ан-140 предприятие готово возобновить выпуск данных самолетов", - говорится в документе. На заводе отметили, что с учетом постепенного вывода Ту-154 из эксплуатации по причине естественного устаревания парка самолетов и его низких эксплуатационных и экономических показателей "вероятность достройки Ту-154 крайне низка". "Данные самолеты эксплуатируются только в государственной авиации. Потенциал дальнейшего развития данного направления бизнеса отсутствует ввиду того, что разработчик самолета не предполагает дальнейшей модификации проекта Ту-154. Однако поскольку еще около 25 самолетов типа Ту-154 будут находиться в эксплуатации в государственной авиации не менее 5-10 лет, предприятие будет обеспечивать эксплуатирующие организации запасными частями, проводить капитальные ремонты в соответствии с требованиями эксплуатационной документацией. Но учитывая, что в будущем данный тип самолета будет выведен из эксплуатации, предполагается заменить данный вид бизнеса на проведение обслуживания и ремонта других типов воздушных судов, в том числе, возможно, и импортного производства", - отмечается в сообщении. В документе указано, что компенсирующей мерой после остановки выпуска Ан-140 является участие "Авиакора" в новом проекте строительства турбовинтового регионального самолета ТВРС-44 "Ладога", реализуемом Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА). "В рамках проекта "Авиакор" изготавливает фюзеляж и другие агрегаты для изготовления опытных образцов. В дальнейшей перспективе планируется освоение и постановка на серийное производство готовых самолетокомплектов и финальная сборка самолетов на "Авиакоре", включая проведение летных испытаний", - заявили в компании. Самарский завод "Авиакор" ранее специализировался на производстве самолетов Ту-154 и Ан-140.
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экономика, украина, дмитрий азаров, авиакор, ан-140, гп "антонов", ту-154, россия, самара
Экономика, Украина, Дмитрий Азаров, Авиакор, Ан-140, ГП "Антонов", Ту-154, Россия, Самара
Самарский завод "Авиакор" заявил, что готов вновь выпускать Ан-140

Самарский завод "Авиакор" заявил, что готов вновь выпускать Ан-140 при импортозамещении

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкСамолет Ан-140 в небе
Самолет Ан-140 в небе - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Самолет Ан-140 в небе. Архивное фото
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САРАТОВ, 5 мая - РИА Новости. Самарский завод "Авиакор", ранее выпускавший Ан-140, готов вновь выпускать самолеты в случае импортозамещения комплектующих и систем, следует из опубликованного годового отчета компании.
Ранее губернатор области Дмитрий Азаров в интервью РИА Новости в июне 2022 года заявлял, что обсуждается возрождение завода "Авиакор", предприятие в будущем может возобновить производство самолетов.
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"С учетом отказа украинских предприятий от сотрудничества (основная часть поставщиков и КБ разработчика - ГП Антонов - находятся на Украине) программа строительства самолетов Ан-140 в настоящее время остановлена. Но предприятие готово выполнять техническое обслуживание и ремонт данного типа ВС для поддержания его эксплуатации. В случае реализации программы импортозамещения комплектующих изделий и систем самолета Ан-140 предприятие готово возобновить выпуск данных самолетов", - говорится в документе.
На заводе отметили, что с учетом постепенного вывода Ту-154 из эксплуатации по причине естественного устаревания парка самолетов и его низких эксплуатационных и экономических показателей "вероятность достройки Ту-154 крайне низка".
"Данные самолеты эксплуатируются только в государственной авиации. Потенциал дальнейшего развития данного направления бизнеса отсутствует ввиду того, что разработчик самолета не предполагает дальнейшей модификации проекта Ту-154. Однако поскольку еще около 25 самолетов типа Ту-154 будут находиться в эксплуатации в государственной авиации не менее 5-10 лет, предприятие будет обеспечивать эксплуатирующие организации запасными частями, проводить капитальные ремонты в соответствии с требованиями эксплуатационной документацией. Но учитывая, что в будущем данный тип самолета будет выведен из эксплуатации, предполагается заменить данный вид бизнеса на проведение обслуживания и ремонта других типов воздушных судов, в том числе, возможно, и импортного производства", - отмечается в сообщении.
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В документе указано, что компенсирующей мерой после остановки выпуска Ан-140 является участие "Авиакора" в новом проекте строительства турбовинтового регионального самолета ТВРС-44 "Ладога", реализуемом Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА). "В рамках проекта "Авиакор" изготавливает фюзеляж и другие агрегаты для изготовления опытных образцов. В дальнейшей перспективе планируется освоение и постановка на серийное производство готовых самолетокомплектов и финальная сборка самолетов на "Авиакоре", включая проведение летных испытаний", - заявили в компании.
Самарский завод "Авиакор" ранее специализировался на производстве самолетов Ту-154 и Ан-140.
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ЭкономикаУкраинаДмитрий АзаровАвиакорАн-140ГП "Антонов"Ту-154РоссияСамара
 
 
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