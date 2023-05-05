https://ria.ru/20230505/aktivy-1869881707.html
В Кремле ответили на вопрос о внешнем управлении иностранными активами
В Кремле ответили на вопрос о внешнем управлении иностранными активами - РИА Новости, 05.05.2023
В Кремле ответили на вопрос о внешнем управлении иностранными активами
Возможность передачи под временное управление Росимущества российских активов иностранных компаний по примеру "дочки" финского Fortum зависит от каждого... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T12:04
2023-05-05T12:04
2023-05-05T12:04
экономика
россия
дмитрий песков
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
фортум
uniper
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Возможность передачи под временное управление Росимущества российских активов иностранных компаний по примеру "дочки" финского Fortum зависит от каждого конкретного случая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в пятницу финская энергетическая корпорация Fortum уведомила Москву о несогласии с передачей своей российской "дочки" - ПАО "Фортум" - во временное управление Росимуществу и готовится защищать свои права. Президент РФ Владимир Путин на минувшей неделе подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Указом утверждается перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества. В него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума". Но перечень может быть расширен. Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в ветроэнергетику в России. Согласно финансовой отчетности Fortum, на конец 2022 года в российском подразделении компании работали 2724 человека.
https://ria.ru/20230427/kompanii-1868130536.html
https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), фортум, uniper, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Фортум, Uniper, Санкции в отношении России
В Кремле ответили на вопрос о внешнем управлении иностранными активами
Песков: каждый случай передачи под управление иностранных активов рассматривают отдельно
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Возможность передачи под временное управление Росимущества российских активов иностранных компаний по примеру "дочки" финского Fortum зависит от каждого конкретного случая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в пятницу финская энергетическая корпорация Fortum уведомила Москву о несогласии с передачей своей российской "дочки" - ПАО "Фортум" - во временное управление Росимуществу и готовится защищать свои права.
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"Все зависит от конкретных ситуаций. Каждая отдельная ситуация, естественно, рассматривается отдельно", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о том, стоит ли ждать, что другие иностранные компании перейдут во временное управление Росимущества.
Президент РФ Владимир Путин на минувшей неделе подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Указом утверждается перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества. В него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума". Но перечень может быть расширен.
Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в ветроэнергетику в России. Согласно финансовой отчетности Fortum, на конец 2022 года в российском подразделении компании работали 2724 человека.
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