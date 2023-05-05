https://ria.ru/20230505/afganistan-1869893115.html

Лавров заявил о попытках США вмешаться в дела Афганистана

Лавров заявил о попытках США вмешаться в дела Афганистана - РИА Новости, 05.05.2023

Лавров заявил о попытках США вмешаться в дела Афганистана

США не оставляют попыток внедрить свою военную инфраструктуру в Афганистан и Центральную Азию, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T11:28

2023-05-05T11:28

2023-05-05T12:39

в мире

афганистан

центральная азия

сергей лавров

сша

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ПАНАДЖИ (Индия), 5 мая - РИА Новости. США не оставляют попыток внедрить свою военную инфраструктуру в Афганистан и Центральную Азию, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что "не оставляют американцы и попыток вновь внедрить свою инфраструктуру в регион вокруг Афганистана, Центральную Азию – все прекрасно понимают серьезнейшую опасность, которую такие попытки таят в себе, и мы будем твердо противодействовать". * Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20220802/politika-1806456362.html

афганистан

центральная азия

сша

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, афганистан, центральная азия, сергей лавров, сша