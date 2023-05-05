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Лавров заявил о попытках США вмешаться в дела Афганистана
Лавров заявил о попытках США вмешаться в дела Афганистана - РИА Новости, 05.05.2023
Лавров заявил о попытках США вмешаться в дела Афганистана
США не оставляют попыток внедрить свою военную инфраструктуру в Афганистан и Центральную Азию, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T11:28
2023-05-05T11:28
2023-05-05T12:39
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ПАНАДЖИ (Индия), 5 мая - РИА Новости. США не оставляют попыток внедрить свою военную инфраструктуру в Афганистан и Центральную Азию, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что "не оставляют американцы и попыток вновь внедрить свою инфраструктуру в регион вокруг Афганистана, Центральную Азию – все прекрасно понимают серьезнейшую опасность, которую такие попытки таят в себе, и мы будем твердо противодействовать". * Террористическая организация, запрещенная на территории России
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, центральная азия, сергей лавров, сша
В мире, Афганистан, Центральная Азия, Сергей Лавров, США
Лавров заявил о попытках США вмешаться в дела Афганистана
Лавров: США не оставляют попытки внедрить свою военную инфраструктуру в Афганистан
ПАНАДЖИ (Индия), 5 мая - РИА Новости. США не оставляют попыток внедрить свою военную инфраструктуру в Афганистан и Центральную Азию, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Ситуация действительно требует достаточно серьезных мер, поскольку те же американцы вновь пытаются вмешиваться в дела Афганистана. Есть убедительные доказательства фактов, которые говорят о том, что американцы поддерживают сохраняющиеся на территории Афганистана, противостоящие талибам террористические группировки, включая Исламское движение Туркестана и включая Аль-Каиду*", - сказал министр в ходе пресс-конференции.
Он добавил, что "не оставляют американцы и попыток вновь внедрить свою инфраструктуру в регион вокруг Афганистана, Центральную Азию – все прекрасно понимают серьезнейшую опасность, которую такие попытки таят в себе, и мы будем твердо противодействовать".
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Вопрос выживания. Во что Запад хочет превратить Центральную Азию