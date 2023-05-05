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Лавров заявил о попытках США вмешаться в дела Афганистана - РИА Новости, 05.05.2023
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11:28 05.05.2023 (обновлено: 12:39 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/afganistan-1869893115.html
Лавров заявил о попытках США вмешаться в дела Афганистана
Лавров заявил о попытках США вмешаться в дела Афганистана - РИА Новости, 05.05.2023
Лавров заявил о попытках США вмешаться в дела Афганистана
США не оставляют попыток внедрить свою военную инфраструктуру в Афганистан и Центральную Азию, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T11:28
2023-05-05T12:39
в мире
афганистан
центральная азия
сергей лавров
сша
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ПАНАДЖИ (Индия), 5 мая - РИА Новости. США не оставляют попыток внедрить свою военную инфраструктуру в Афганистан и Центральную Азию, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что "не оставляют американцы и попыток вновь внедрить свою инфраструктуру в регион вокруг Афганистана, Центральную Азию – все прекрасно понимают серьезнейшую опасность, которую такие попытки таят в себе, и мы будем твердо противодействовать". * Террористическая организация, запрещенная на территории России
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в мире, афганистан, центральная азия, сергей лавров, сша
В мире, Афганистан, Центральная Азия, Сергей Лавров, США
Лавров заявил о попытках США вмешаться в дела Афганистана

Лавров: США не оставляют попытки внедрить свою военную инфраструктуру в Афганистан

© AP Photo / Rahmat GulАмериканские военные в Афганистане
Американские военные в Афганистане - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Rahmat Gul
Американские военные в Афганистане. Архивное фото
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ПАНАДЖИ (Индия), 5 мая - РИА Новости. США не оставляют попыток внедрить свою военную инфраструктуру в Афганистан и Центральную Азию, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
«

"Ситуация действительно требует достаточно серьезных мер, поскольку те же американцы вновь пытаются вмешиваться в дела Афганистана. Есть убедительные доказательства фактов, которые говорят о том, что американцы поддерживают сохраняющиеся на территории Афганистана, противостоящие талибам террористические группировки, включая Исламское движение Туркестана и включая Аль-Каиду*", - сказал министр в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что "не оставляют американцы и попыток вновь внедрить свою инфраструктуру в регион вокруг Афганистана, Центральную Азию – все прекрасно понимают серьезнейшую опасность, которую такие попытки таят в себе, и мы будем твердо противодействовать".
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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